中国快时尚电商Shein又传赴美上市

（德国之声中文网）据路透社周三（3月8日）报道，来自中国的快时尚品牌Shein正在筹划在华尔街上市。报道援引多名了解内幕的消息人士称，在上市前，该公司计划先融资20亿美元。

参与新一轮融资的有阿联酋主权基金Mubadala、泛大西洋投资（General Atlantic）、红杉资本（Sequoia Capital）、老虎全球（Tiger Global）等投资基金。Shein目前的估值为640亿美元，与去年同期相比下降了近三分之一。

2008年创办的Shein在中国生产服装，但只在海外线上销售，直接向客户发货。该品牌市场主要在欧美，以其低廉的价格吸引大量年轻顾客，迅速成为全球最大的时尚用品跨境电商。

该品牌在Instagram和TikTok等社交平台上进行精准的广告投放以及赞助网红，使它受到青少年消费者的青睐。不过其网页设计鼓励购物者提供个人数据，以换取折扣或奖励积分，则受到数据保护人士的批评。此外，对该品牌代工企业工人的劳动条件、以及"快时尚"模式的可持续性也一直存在质疑。

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消息人士透露，上个月，该公司与多家银行就在美国上市进行了初步洽谈。这有可能成为本年度最大的首次公开上市（IPO）之一。在中美关系紧张的背景下，这一计划或许将成为体现西方投资者对中国公司兴趣的晴雨表。

路透社询问之下，Shein公司否认有赴美上市的计划，对融资行动也不愿透露更多信息。阿联酋主权基金和红杉资本也拒绝置评。

在2020年和2022年，都传出过Shein将赴美上市的消息，但有关计划均未实施。路透社早先的报道称，原因是中美关系紧张加剧，以及资本市场动荡。去年该公司将总部迁往新加坡，有媒体分析此举可能是为了避开中国监管机构，以便为IPO做准备。

（路透社）

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