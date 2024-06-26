中国、德国、台湾：那些因让座爆发的互相伤害

近日一则有关北京地铁中“老人强势要求女子让座被拒绝”的视频获广泛关注，激起了有关“让座是情分，不让是本分”、“道德是道德，法律是法律”的讨论。也有批评声音指出：当老人手里的拐杖伸到女子双腿之间的时候，先前发生的一切就不重要了。其实在公交系统中因争抢座位产生的相互伤害，在世界各地都有发生。

（德国之声中文网）近日，一条拍摄于北京某地铁车厢内，有关“老人强势要求女子让座被拒绝”，“并用拐棍扭打女孩双腿”的视频得到了各大中文社交媒体平台的广泛关注与传播。经过裁剪的视频中，可以看到一位老人在较为拥挤的地铁车厢内和座位上一位年轻女子因是否应该让座产生争吵，老人单方面进行肢体攻击。同时女子身边的座位，已经被乘客让出。

视频中，可见涉事老人在一位身穿制服的乘警陪伴下，和坐在对面的一位年轻女子先是发生了言语冲突。老人在视频中向女子发问：“我说你可不可以让我坐，怎么了，没毛病吧……我不是残疾人，但是可不可以让老年人坐……”，女子回应称：“我别人可以让，你不让。因为你……”在女子还未结束回应之时，视频中可见老年人用拐杖掰开女子的双腿，并对其进行进一步的肢体攻击。同时声称要“去派出所报案”。整个过程中，老人身边的乘警除了肯定老人让座的要求“没毛病”，并试图安抚老人情绪以外，没有在整个冲突升级为肢体冲突时上前劝阻或向老人发出警告。

北京警方：行政拘留

视频迅速在中国的社交媒体中广泛传播。截止发稿，视频平台抖音上的多个相关视频点赞和转发量均过数万。北京交通警方也于第一时间通过社交媒体公布消息称：6月24日13时许，在地铁10号线从知春里开往知春路站的列车上，违法行为人叶某某(男，65岁)因座位问题与另一乘客发生纠纷，扰乱乘车秩序。目前，北京公交警方 已依法对叶某某行政拘留。 #北京地铁老人拐杖袭扰女孩被拘#的微博词条发稿时已经拥有超过660万次的阅读量。

在中国大陆，因给老人让座产生冲突而引起社会广泛关注的事件时有发生。网络上既可以看到年长者或孕妇要求坐在“老幼病残孕”专座的年轻人让座的视频，也可以看到他们强行要求坐在普通座位上的年轻人让座，引发言语和肢体冲突的视频。在北京的地铁上，也经常可以看到为“老幼病残孕”留出的专座被普通乘客使用的情况。

就在上述“老人强势要求女子让座被拒绝”事件发生不久前的6月16日，沈阳地铁线上一位男子和老年人因抢座问题发生争执，男子突然情绪崩溃大喊“我得挣钱、都欺负我”的视频同样引发了中国网络舆论的广泛关注和舆论对强势要求让座方的批评。两个事件的共同点是，涉事的两位年轻人都没有坐在地铁车厢内“老幼病残孕”的专座上。

在中国，有关老年人到底要不要和年轻人在早晚高峰一起挤公交的讨论也由来已久（资料图片） 图像来源: AP

相关事件在中国激起了有关“让座是情分，不让是本分”，“道德是道德，法律是法律”的讨论。“挤不上的地铁不要硬挤”，也成为6月26日抖音视频平台上的上升热点，截止发稿有超过317万人在看。黑龙江新闻法制频道《真相》官方抖音账号的评论员彦军点评称：“当老人把手里的拐杖伸到女子双腿之间的时候，先前发生的一切就不重要了。 谁对，谁错，还有必要和这种人理论吗？”

德国和台湾也有因“让座”大打出手的事例

无独有偶，在台湾，也经常发生类似的社会事件。中国的“老幼病残孕”专座在台湾叫做“博爱座”，FTNN新闻网近日援引调查公司“荣泰创数据”近一年来对台湾互联网上有关“博爱座”讨论的观察，称：“直接废除博爱座”的讨论占了整体讨论的70%以上，其次为“更改博爱座名称”，“保留博爱座”以及“扩大使用对象”。

同样在2024年的6月份，台湾也爆发了两起因博爱座引起的纠纷。6月11日，一名年轻女子因长时间上班身体不适被强逼让出博爱座后，情绪崩溃而撞柱。6月18日又有年长者要求乘客让座，被拒绝后竟用双掌合击对方头部，引来大批年轻族群不满，也导致各界对于废除博爱座的呼声越演越烈。

在德国 也经常有究竟是孕妇还是残障人士还是病人优先有权坐专座的讨论（资料图片） 图像来源: AP

而纵观德国，在公交系统中因座位产生的肢体冲突也时有发生。最新的一起是6月10号在哈勒（Halle）火车站的站台上，一位63岁男子被一位25岁女子重拳击倒的事件。据德国《图片报》的报道，事情的起因是63岁的男子要求女子让出站台候车区域一排座位上的一个位置。警方掌握的监控视频显示，男子提出要求后女子立即挥拳将其打倒在地。同时她也攻击了另外一位上前劝阻的路人。路人随后尾随女子，直到63岁男子报警后警方在另一个车站将其抓获。警方在调查询问后，以“人身伤害”为由，启动了针对25岁女子的刑事诉讼。同时对那位路人的勇气公开表示感谢。

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