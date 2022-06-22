 中国“律师界良心”张思之去世 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.06.2022

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时政风云

中国“律师界良心”张思之去世

2022年6月24日，中国律师界“泰斗级人物”张思之逝世，享寿95岁。中国政法大学原校长江平评价张思之是中国律师界“最能体现批判精神和独立精神”的代表。

Prof. Zhang Sizhi

张思之参与过为许多著名政治犯的辩护（资料图片）

（德国之声中文网）作为中共建政后第一代律师，张思之经历了中国司法的变迁，也见证了中国通往宪政人权的艰难。他不仅参与过为许多著名政治犯的辩护，也一直在为中国的独立司法和人权发声。

张思之1927年出生于河南郑州一个中医世家。抗战中他随家人逃亡四川，16岁时，参加“中国学生志愿远征军”，奔赴印缅战区。1947年，张思之进入中国政法大学的前身朝阳大学，大学期间加入中共地下党。1949年，张思之参与接收北平法院，成为新政权第一批法官，历任北京市人民法院民庭、刑庭法官和研究室负责人。

与同一时代的大多数中国知识分子一样，20世纪下半叶张思之经历了中国社会的种种政治动荡。他1957年被打成“右派”，之后“劳动改造”15年。1972年结束劳改后，在北京市郊一所中学教书。

文革后，1980年张思之重回律师岗位，参与了“林彪反革命集团案”和“江青反革命集团案”，俗称“两案” 的审判，为江青等人担任辩护律师。六四事件后，他参与鮑彤、魏京生、王军涛等民运领袖政治犯的辩护。

China Peking Sondergericht Viererbande Jiang Qing

张思之曾参与"江青反革命集团案"的辩护（1980年11月）

几乎没打赢过官司

《财新》发表的生平回顾称，张思之几乎没打赢过官司，却被尊为中国律师界的良心，并引述观察人士称，为政治犯辩护的勇气是张思之后来广受尊敬的原因之一。

中国政法大学原校长江平向《财新》表示，张思之在人权保护特别是敏感案件中勇于承担责任，具有真正的大无畏精神，“这是我最敬佩他的地方”。在江平看来，在中国律师界，张思之最能体现批判精神和独立精神。

这不仅体现在他敢于作为律师接手在别人看来不乏危险性的案件，也体现在他勇于对社会敏感话题、为公民基本权益发声。在重庆“唱红打黑运动”、聂树斌案、李庄案等在中国受到巨大关注的案件中，张思之都曾公开发声，仗义执言。

张思之曾说，律师的职责是“为民争权，或代民维权，使之由此获得自由与尊严，从而提升其精神境界，进而推动社会的进步与变革”。

2008年，德国海因里希·伯尔基金会（Heinrich-Böll-Stiftung）授予张思之该年度的佩特拉ㆍ凯利（Petra Kelly）奖，以表彰他“为在中国保障人权和建设法制国家及律师制度做出的杰出贡献”。

 

（综合报道）

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张思之在德国接受凯利人权奖典礼上的讲话

12月2日，中国著名律师张思之先生接受了德国海恩里希-伯尔基金会颁发的2008年度佩特拉-凯利人权奖。以下是张思之先生在颁奖典礼上发表的讲话全文。  

中国的“硬骨头”律师张思之

由海因里希-伯尔基金会每两年颁发一次的佩特拉-凯利奖旨在肯定和鼓励在人权、和平解决争端以及环保方面有杰出贡献的人士。今年佩特拉-凯利奖的得主是81岁高龄的中国著名律师张思之。德国众多报刊对此极为关注，纷纷撰文介绍张思之半个多世纪的律师生涯以及中国民主和司法建设还面临的艰巨考验。12月2日“法兰克福评论报”以“异议人士的律师”为题发表文章，其中写道：  

张思之： 要有免于被愚的自由

习近平提出的中国梦只是一种语言的技巧吗？张思之认为，中国目前特别需要的是唤起民众，还他们免于被愚的自由。  

张思之： 谷开来未必是杀害海伍德的凶手

张思之认为谷开来案审理得稀里糊涂，法律上没有证据支持谷开来是杀人凶手。他还认为，呼吁全国人大批准人权公约，最重要的不是阐释公约的重要性，而是对权力部门进行问责。  

采访代理章诒和讼案的前江青律师张思之

作为中国掌管新闻出版事业的主管机构，中国国家新闻出版总署每年初都要进行一次会议，对过去一年的出版工作进行评定。而在今年1月11日举行的会议上，新闻出版总署下令禁止出版八本所谓的“禁书”，而副署长邬书林更是宣称对于作者之一的章怡和要“因人废书”。这一事件在中国知识分子圈内引起巨大反弹。当事人之一的章怡和目前决定起诉国家出版总署，利用法律手段来为自己讨回公道。曾经为江青担任辩护工作的著名大律师张思之将为章怡和代理此案。德国之声记者采访了他。  

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