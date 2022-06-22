中国“律师界良心”张思之去世

2022年6月24日，中国律师界“泰斗级人物”张思之逝世，享寿95岁。中国政法大学原校长江平评价张思之是中国律师界“最能体现批判精神和独立精神”的代表。
（德国之声中文网）作为中共建政后第一代律师，张思之经历了中国司法的变迁，也见证了中国通往宪政人权的艰难。他不仅参与过为许多著名政治犯的辩护，也一直在为中国的独立司法和人权发声。
张思之1927年出生于河南郑州一个中医世家。抗战中他随家人逃亡四川，16岁时，参加“中国学生志愿远征军”，奔赴印缅战区。1947年，张思之进入中国政法大学的前身朝阳大学，大学期间加入中共地下党。1949年，张思之参与接收北平法院，成为新政权第一批法官，历任北京市人民法院民庭、刑庭法官和研究室负责人。
与同一时代的大多数中国知识分子一样，20世纪下半叶张思之经历了中国社会的种种政治动荡。他1957年被打成“右派”，之后“劳动改造”15年。1972年结束劳改后，在北京市郊一所中学教书。
文革后，1980年张思之重回律师岗位，参与了“林彪反革命集团案”和“江青反革命集团案”，俗称“两案” 的审判，为江青等人担任辩护律师。六四事件后，他参与鮑彤、魏京生、王军涛等民运领袖政治犯的辩护。
《财新》发表的生平回顾称，张思之几乎没打赢过官司，却被尊为中国律师界的良心，并引述观察人士称，为政治犯辩护的勇气是张思之后来广受尊敬的原因之一。
中国政法大学原校长江平向《财新》表示，张思之在人权保护特别是敏感案件中勇于承担责任，具有真正的大无畏精神，“这是我最敬佩他的地方”。在江平看来，在中国律师界，张思之最能体现批判精神和独立精神。
这不仅体现在他敢于作为律师接手在别人看来不乏危险性的案件，也体现在他勇于对社会敏感话题、为公民基本权益发声。在重庆“唱红打黑运动”、聂树斌案、李庄案等在中国受到巨大关注的案件中，张思之都曾公开发声，仗义执言。
张思之曾说，律师的职责是“为民争权，或代民维权，使之由此获得自由与尊严，从而提升其精神境界，进而推动社会的进步与变革”。
2008年，德国海因里希·伯尔基金会（Heinrich-Böll-Stiftung）授予张思之该年度的佩特拉ㆍ凯利（Petra Kelly）奖，以表彰他“为在中国保障人权和建设法制国家及律师制度做出的杰出贡献”。
（综合报道）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
由海因里希-伯尔基金会每两年颁发一次的佩特拉-凯利奖旨在肯定和鼓励在人权、和平解决争端以及环保方面有杰出贡献的人士。今年佩特拉-凯利奖的得主是81岁高龄的中国著名律师张思之。德国众多报刊对此极为关注，纷纷撰文介绍张思之半个多世纪的律师生涯以及中国民主和司法建设还面临的艰巨考验。12月2日“法兰克福评论报”以“异议人士的律师”为题发表文章，其中写道：
张思之认为谷开来案审理得稀里糊涂，法律上没有证据支持谷开来是杀人凶手。他还认为，呼吁全国人大批准人权公约，最重要的不是阐释公约的重要性，而是对权力部门进行问责。