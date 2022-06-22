中国“律师界良心”张思之去世

（德国之声中文网）作为中共建政后第一代律师，张思之经历了中国司法的变迁，也见证了中国通往宪政人权的艰难。他不仅参与过为许多著名政治犯的辩护，也一直在为中国的独立司法和人权发声。

张思之1927年出生于河南郑州一个中医世家。抗战中他随家人逃亡四川，16岁时，参加“中国学生志愿远征军”，奔赴印缅战区。1947年，张思之进入中国政法大学的前身朝阳大学，大学期间加入中共地下党。1949年，张思之参与接收北平法院，成为新政权第一批法官，历任北京市人民法院民庭、刑庭法官和研究室负责人。

与同一时代的大多数中国知识分子一样，20世纪下半叶张思之经历了中国社会的种种政治动荡。他1957年被打成“右派”，之后“劳动改造”15年。1972年结束劳改后，在北京市郊一所中学教书。

文革后，1980年张思之重回律师岗位，参与了“林彪反革命集团案”和“江青反革命集团案”，俗称“两案” 的审判，为江青等人担任辩护律师。六四事件后，他参与鮑彤、魏京生、王军涛等民运领袖政治犯的辩护。

几乎没打赢过官司

《财新》发表的生平回顾称，张思之几乎没打赢过官司，却被尊为中国律师界的良心，并引述观察人士称，为政治犯辩护的勇气是张思之后来广受尊敬的原因之一。

中国政法大学原校长江平向《财新》表示，张思之在人权保护特别是敏感案件中勇于承担责任，具有真正的大无畏精神，“这是我最敬佩他的地方”。在江平看来，在中国律师界，张思之最能体现批判精神和独立精神。

这不仅体现在他敢于作为律师接手在别人看来不乏危险性的案件，也体现在他勇于对社会敏感话题、为公民基本权益发声。在重庆“唱红打黑运动”、聂树斌案、李庄案等在中国受到巨大关注的案件中，张思之都曾公开发声，仗义执言。

张思之曾说，律师的职责是“为民争权，或代民维权，使之由此获得自由与尊严，从而提升其精神境界，进而推动社会的进步与变革”。

2008年，德国海因里希·伯尔基金会（Heinrich-Böll-Stiftung）授予张思之该年度的佩特拉ㆍ凯利（Petra Kelly）奖，以表彰他“为在中国保障人权和建设法制国家及律师制度做出的杰出贡献”。

（综合报道）

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