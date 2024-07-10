中国律师常玮平获释 人权团体忧持续遭监视

曾揭露中国狱中“刑求”的中国人权律师常玮平8日服刑3年期满出狱。据悉，常玮平已回到户籍所在地，但被北京禁止出境2年。大赦国际擔憂，他在获释后仍有可能持续受到中国的监视和骚扰。

（德国之声中文网）根据人权网站“维权网”报道，常玮平本週一（7月8日）服完为期3年6个月的刑期获释。他已回到其户籍所在地海南省海口市，并且也和其他律师友人联系。

大赦国际中國事务总监布鲁克斯（Sarah Brooks）表示，虽然常玮平已经服完刑期，“但我们仍担心他不会被允许拥有完全自由的生活”。

布鲁克斯补充道：“常玮平之所以被（中国）政府盯上，是因为他说出了自己在警察手下遭受酷刑的遭遇。他受到不公审判，且他的家人被禁止与他定期联系。他的获释应该标志著被不公正剥夺自由的情况已经结束”。

NHK引述常玮平友人的说法称，常玮平被中方剥夺政治权利，且限制出境2年。意味著他在短时间内仍无法与去年携子前往美国的妻子陈紫娟团聚。

陈紫娟接受自由亚洲电台采訪时也透露，常玮平当天被5名警方带回海口市司法局，被司法局人员告知2年内不得出国。

布鲁克斯指出，大赦国际發現过往有许多人权活动人士获释后，仍然受到中国当局持续性的监视和骚扰，而最近一起案例便是早前获释的中国公民记者张展。

今年5月，张展4年刑满出狱，并影片感谢各界关心。不过维权人士王剑虹当时称，张展与外界的联系、生活起居“一概在监控之下”呼吁外交人士介入，推进张展“立即彻底无条件获释”。

揭露遭中国警方刑求

常玮平为中国知名人权律师，经手案件经常涉及中国敏感人权案件，如艾滋病歧视、法轮功、家庭教会等。他在2020年因参与“1226厦门聚会”案，被中国警方以“指定居所监视居住”拘留10天，并于同年10月发布一段影片，内容描述他在被拘留期间遭受酷刑的细节。

常玮平在影片中自述，他在被拘留期间，一天24小时都被警方绑在“老虎凳”上，且10天内进行多达16次讯问，获释后也受到严密监视。影片发布一週后，常玮平再度被拘留，并被指控犯有“顛復国家政权罪”。

2021年7月，常玮平与另一名同样因“1226厦门聚会案”被中国重判12年徒刑的人权律师丁家喜，共同获得台美多个民间团体颁发“中国人权律师奖”；同年12月，常玮平获德法大使颁发“德法人权奖”。

常玮平的妻子陈紫娟在2022年7月25日公开自己在前往参加常玮平庭审期间被中国警方围困的经过（资料照） 图像来源: Chen Zijuan

2022年7月下旬，常玮平案在陕西宝鸡市秘密开庭，他的妻子陈紫娟当时向DW说，自己在开庭前一天准备前往参与庭审，却遭警方围困于高速公路口超过10个小时，企图阻止她旁听。陈紫娟称，警方以防疫名义阻止她进入凤县，要求折返，但在抵达之前，她早已致电过宝鸡市防疫专线。她指控，盡管她的条件符合防疫要求，却被警方以防疫为由阻拦，系属“非法”。

陈紫娟告诉DW，由于常玮平的庭审是不公开的秘密开庭，律师签订了保密协定，仅告诉她开庭时间与地点，其他信息一概不赶透露，法院也“不让家属参加，整个庭审状况我不会知道”。

去年6月8日，常玮平被宝鸡市凤县法院一审以“顛復国家政权罪”判处3年6个月，并于渭南监狱服刑。

中国维权律师：不愿“被消失”的声音 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（大赦国际、維权网等）

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