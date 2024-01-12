中国当局推出重磅新规 便利外籍人员赴华

中国从1月11日起开始施行“便利外籍人员来华5项措施”，其中包括扩展“落地签”的适用范围，让其覆盖“绝大多数有紧急来华需求的外籍人员”。外媒普遍认为，中国此时推出便利外籍人员来华的新政，是为了提振疲软的经济。
（德国之声中文网）中国国家移民管理局在周四（1月11日）公布了“便利外籍人员来华5项措施”。分别为：一是放宽来华外籍人员申办口岸签证条件；二是外籍人员在北京首都机场等9个枢纽空港口岸24小时直接过境免办查验手续；三是在华外籍人员可就近办理签证延期换发补发；四是在华外籍人员需多次出入境可申办再入境签证；五是简化在华外籍人员签证证件申办材料。
其中第一条“放宽来华外籍人员申办口岸签证条件”受到了不少关注。因为“口岸签证”就是俗称的“落地签”。一些媒体直接以“外籍人士入境可落地签”为题进行报道。不过这条详细内容指出，针对的是“急需来华从事商贸合作、访问交流、投资创业、探望亲属及处理私人事务等非外交、公务活动的外籍人员，来不及在境外办妥签证的，可凭邀请函件等相关证明材料向口岸签证机关申办口岸签证入境”。而且实际上，早在2023年8月，中国国家移民管理局就推出了“为外籍商贸人员提供口岸签证便利”的一些措施，这次是将“落地签”的适用范围进一步放宽。
第五条“简化在华外籍人员签证证件申办材料”也被多媒体提及。这条的详细内容指出：“外籍人员申办签证证件时，对于通过信息共享可查询到本人住宿登记记录、企业营业执照等信息的，可免予查验相关纸质证明材料；在华外籍人员办理亲属短期探亲团聚类签证的，可以邀请人亲属关系声明替代亲属关系证明。”这就免去了办理亲属关系证明及相关认证的繁复手续，只需邀请人确认亲属关系即可。中国国家移民管理局方面也表示，随着信息科技在移民管理领域的深化应用，未来还将进一步精简办证材料、优化办证流程。
中国国务院新闻办公室在1月11日举行了新闻发布会，中国国家移民管理局副局长刘海涛、外国人管理司司长毛旭、边防检查管理司司长池景阳介绍了“便利外籍人员来华5项措施有关情况”，并答记者问。
刘海涛表示，这次上述新政出台主要有3点考虑：“一是中国始终致力于推进经济全球化，推动建设开放型世界经济，以更好惠及各国人民。为适应当前国际经贸活动高效、快捷交流交往，特别是投资和贸易自由化、便利化发展趋势……。二是刚刚召开的中央经济工作会议就进一步扩大高水平开放作出明确部署……。三是针对新冠病毒感染‘乙类乙管’以来外籍人员来华逐步增多，同时部分外籍人员反映来华渠道还不是太顺畅、办理签证不太便利的有关问题，移民管理机构……协同相关主管部门打通外籍人员来华经商、学习、旅游中存在的卡点堵点，畅通人员往来，更好地促进全球经济复苏。”
中国国家移民管理局外国人管理司司长毛旭也在答记者问环节说，自2023年8月中国国家移民管理局推出了为急需来华外籍商贸人员提供口岸签证便利措施以来，“全国口岸签证机关签发商贸签证量同比增长166%，受到广大外籍人员、外资企业的好评和欢迎。这次推出的放宽外籍人员申办口岸签证条件，主要是将口岸签证条件进一步扩展到急需来华访问交流、投资创业、探望亲属及处理私人事务等非外交、公务活动的外籍人员，基本上覆盖到了绝大多数有紧急来华需求的外籍人员”。
新冠疫情后，赴华的外籍旅客数量明显减少。这一情况在中国重新开放边境后也没有立即改观。美媒《华尔街日报》在2023年8月报道称，2023年上半年赴华的国际旅客寥寥无几，“这是中国与西方渐行渐远的又一迹象，可能会在很长一段时间里造成负面影响”。
不过在过去数月里，中国推出了一系列方便外国人来华的措施。其中就包括从12月1日起对德国、法国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国试行单方面免签政策。
据毛旭介绍，该免签政策试行以来，截至今年1月9日，“上述6国免签入境人员共计14.7万人次，呈现出整体上升趋势，其中1月8日免签入境4300余人次，较2023年12月1日增长1倍多，观光休闲游客占到七成……“。
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另外，中国国家移民管理局边防检查管理司司长池景阳也介绍了2023年中国入境人次（2.1亿人次），指出已经恢复至疫情前2019年的62.9%，称“随着全球经贸发展，国际航线航班有序恢复，跨境人员流动逐步活跃，预计2024年入境人数将会持续增长”。
池景阳也指出，“今年元旦假期的日均出入境人数已经恢复至2019年同期水平”。
彭博社、日经、德广联以及专注中国话题的德国网络媒体“中国平台”（China Table）等众多外媒都关注了相关消息，这些媒体均表示，中国当局希望能通过这些措施，提振疲软的经济。
对于便利外籍人员来华的新政，《环球时报》前主编、中国知名媒体人胡锡进发微博表示支持，强调对外开放是中国的基本国策。
他写道：“疫情三年导致了中外人员交流的急剧萎缩，有一些人可能习惯了疫情期间的‘隔绝’，我看到网上有一些声音质疑简化外籍人员来华手续有可能增加风险。我相信，时间对生活场景的迅速翻阅很快会重塑那部分朋友的心态，另外我也相信，希望开放国门，希望中外交流的规模和质量都是上升的，这始终是中国大多数人的愿望。”
对于胡锡进的这条微博，很多网友在评论区表示支持。不过也有一些网友认为，中国目前的政治环境存在自相矛盾的情况。
一位网友写道：“我觉得中国目前处于精神分裂状态。”另一位网友说：“人家过来了，然后跟人家说不准过圣诞节。又要开放又要禁止。”还有一位网名为“深山采药人5”的网友评论道：“不怕渗透嘛？不怕间谍嘛？我们要内循环， 还要给中国加个盖！”这条评论获得了超过500个赞。
（综合报道）
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