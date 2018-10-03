 中国当局持续清扫推特 回族诗人遭审讯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2018

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时政风云

中国当局持续清扫推特 回族诗人遭审讯

根据人权观察的报告，中国政府自11月初起，将全国性社群媒体打压的目标转向在中国遭屏蔽的推特。至今已有数十名推特用户遭传唤或拘留。

Ismaelan (Ismaelan)

回族诗人真回安然上週因一责推特文遭济南警方带到派出所做笔录。他表示，今年警方与他接触频繁，这些经验对他生活蒙上很大的阴影。

(德国之声中文网) 在这波扫荡国内推特用户的行动中，不乏有长期在推特上批判中国政府的异议人士，其中包括住在山东省济南市的回族诗人真回安然。他长期在推特关注中国的穆斯林、少数民族及宗教议题，也因此曾多次遭济南市公安局约谈。他在接受德国之声採访时表示，今年济南警方总共与他接触了11次，其中四月的时候，他曾在机场被等候的警察带走，并在警方无法提供法律文件的情况下遭扣查。他说：「今年他们和我接触了十一次。他们在机场拦截过我，也打电话警告我，或是突然到我家。」

最近一次发生在上周二(11月27日)下午，两名国保与三名民警登门拜访真回安然。当他问警方为何而来时，他们表明是为了真回安然在推特发的文，并强调这次要请他去派出所做笔录。他说：「我心里犹豫了一下，因为我怕到那边，他们就找藉口拘留我。但因为他们蛮客气的，我最后盘算一下后，决定还是跟他们去。」

真回安然在离开前，匆匆发了则推特文，向外界表明警察将他带走了。他说，到了东关大街派出所后，派出所所长进到办公室训斥了他一顿，并威胁说他在推特上的发文都在中国政府的监控之中。接着，一名国保将一段翻译的推文递给真回安然，质问是不是他写的。

根据真回安然的叙述，该则推文是在评论一段村民抢劫翻倒货车的影片，他除了批评文化大革命破坏中国人道德观念外，也提到文化大革命对宗教的迫害，并与近期中国政府提倡的穆斯林中国化做比较。由于距离发文确切日期已隔一段时间，真回安然表示，他只依稀记得发表过类似内容，便决定承认发过此文。

他说：「我解释一下发文内容后，国保便把翻译的推文纳入笔录内容，然后叫我每一页都签名跟盖红手印。这时候我意识到问题严重性了，因为这有点像处理案件的程序，而这个笔录有可能成为司法证据。」

之后，一名国保问真回安然是否能删除手机上的推特，他只短短的回答了：「不能」。当他们再问他是用什么软件翻牆使用推特时，他便以个人隐私为由，拒绝回答问题。他表示：「我将推特帐号比拟成网路资产来跟他们讲道理，而他们听完后，便笑了笑跟我说因为济南市公安局直接下达命令，他们不得不把我带来做笔录。他们最后也说会把笔录带回济南市公安局。」

真回安然指出，他事后回想才惊觉，济南市公安局可根据笔录内容，以某种罪名起诉他，因为文字狱在中国相当普遍。他在派出所待了几小时后便被释放，但因为意识到事情严重性，他心绪难平地在街上徘徊。他指出，过去一年内警察数次上门盘查，让他心理压力极大。他说：「我时常想他们可能又要登门了，然后往往我这样想时，他们就真的来了。这让我十分焦虑。上周他们又来拜访时，有点把我击碎的感觉。」

Ismaelan police report (Ismaelan)

真回安然用手机拍下在警局做笔录时的问讯过程，并分享到推特上。警方主要是因为一则评论文化大革命与中国政府镇压穆斯林的推特文而传讯他。

他说警方上周并未强行要求真回安然删除推特帐号及发文，但他们也表明如果他的推特帐号没删除，警方会再上门拜访。真回安然表示不确定是否会继续在推特上发表批判性言论。他说：「今年的经历对我造成的阴影蛮大的。我感受到作为一个个体，面对一个这么强大的政权机器，我太淼小了。我感觉自己走投无路时，很难有人能协助我。我们这些人的声音，对中国政府可能起不了任何作用，因为他们对批评已无动于衷了。」

真回安然并非近期唯一因使用推特而被警察审讯的异议人士。长期旅居美国的异议人士曹雅学12月5日在英文人权网站改变中国 (China Chnage) 上发表了一篇文章，当中记录了从今年九月开始，多达30位记者、人权运动者及知识分子因在推特上发表对中国政府批判性的言论，而被警方警告。有些人甚至被带到派出所审讯或关押起来。大部分的案例中，警方在登门拜访或透过电话警告时，都会先强调他们因为在推特上发表的言论而被盯上，并要求他们立即删除推特帐号或特定推文。

其中，住在广州的许乐群11月7日也因在推特发表关于新疆的言论，被深圳公安带到派出所验尿、採录指纹并审讯做笔录。虽然他隔天即被释放，警方却于11月10日再度将他带到派出所审讯，指责他被释放后依然上推特发文。关了一夜后，隔天才以抓错人为由放了他。但几周后，派出所再度致电给他，说仍然监测到他的推特帐号，要求他马上注销。

此外，广州独立作家野渡上个月接受德国之声採访时也表示，警方向他出示一份纪录他过去推文的表格，上头总共有802责推文被视为问题推文。他强调：「对于国内的自媒体平台，官方自然有很多管控手段。而对于境外的自媒体，官方一直认为他们构成了某种威胁。随着2017年，郭文贵也推特发起爆料，推特中文圈又开始热络起来，很多人会翻墙去看有关郭文贵的言论，并在墙内传播。所以说，2017年以来，又掀起了一股推特热潮，关注的范围也并不局限于郭文贵，其他一些敏感话题也被网友以'搬运工'的形式传播到国内的自媒体平台上。这可能是官方加强对境外自媒体控制的重要原因。」

 

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