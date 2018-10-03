中国当局持续清扫推特 回族诗人遭审讯

(德国之声中文网) 在这波扫荡国内推特用户的行动中，不乏有长期在推特上批判中国政府的异议人士，其中包括住在山东省济南市的回族诗人真回安然。他长期在推特关注中国的穆斯林、少数民族及宗教议题，也因此曾多次遭济南市公安局约谈。他在接受德国之声採访时表示，今年济南警方总共与他接触了11次，其中四月的时候，他曾在机场被等候的警察带走，并在警方无法提供法律文件的情况下遭扣查。他说：「今年他们和我接触了十一次。他们在机场拦截过我，也打电话警告我，或是突然到我家。」

最近一次发生在上周二(11月27日)下午，两名国保与三名民警登门拜访真回安然。当他问警方为何而来时，他们表明是为了真回安然在推特发的文，并强调这次要请他去派出所做笔录。他说：「我心里犹豫了一下，因为我怕到那边，他们就找藉口拘留我。但因为他们蛮客气的，我最后盘算一下后，决定还是跟他们去。」

真回安然在离开前，匆匆发了则推特文，向外界表明警察将他带走了。他说，到了东关大街派出所后，派出所所长进到办公室训斥了他一顿，并威胁说他在推特上的发文都在中国政府的监控之中。接着，一名国保将一段翻译的推文递给真回安然，质问是不是他写的。

根据真回安然的叙述，该则推文是在评论一段村民抢劫翻倒货车的影片，他除了批评文化大革命破坏中国人道德观念外，也提到文化大革命对宗教的迫害，并与近期中国政府提倡的穆斯林中国化做比较。由于距离发文确切日期已隔一段时间，真回安然表示，他只依稀记得发表过类似内容，便决定承认发过此文。

他说：「我解释一下发文内容后，国保便把翻译的推文纳入笔录内容，然后叫我每一页都签名跟盖红手印。这时候我意识到问题严重性了，因为这有点像处理案件的程序，而这个笔录有可能成为司法证据。」

之后，一名国保问真回安然是否能删除手机上的推特，他只短短的回答了：「不能」。当他们再问他是用什么软件翻牆使用推特时，他便以个人隐私为由，拒绝回答问题。他表示：「我将推特帐号比拟成网路资产来跟他们讲道理，而他们听完后，便笑了笑跟我说因为济南市公安局直接下达命令，他们不得不把我带来做笔录。他们最后也说会把笔录带回济南市公安局。」

真回安然指出，他事后回想才惊觉，济南市公安局可根据笔录内容，以某种罪名起诉他，因为文字狱在中国相当普遍。他在派出所待了几小时后便被释放，但因为意识到事情严重性，他心绪难平地在街上徘徊。他指出，过去一年内警察数次上门盘查，让他心理压力极大。他说：「我时常想他们可能又要登门了，然后往往我这样想时，他们就真的来了。这让我十分焦虑。上周他们又来拜访时，有点把我击碎的感觉。」

他说警方上周并未强行要求真回安然删除推特帐号及发文，但他们也表明如果他的推特帐号没删除，警方会再上门拜访。真回安然表示不确定是否会继续在推特上发表批判性言论。他说：「今年的经历对我造成的阴影蛮大的。我感受到作为一个个体，面对一个这么强大的政权机器，我太淼小了。我感觉自己走投无路时，很难有人能协助我。我们这些人的声音，对中国政府可能起不了任何作用，因为他们对批评已无动于衷了。」

真回安然并非近期唯一因使用推特而被警察审讯的异议人士。长期旅居美国的异议人士曹雅学12月5日在英文人权网站改变中国 (China Chnage) 上发表了一篇文章，当中记录了从今年九月开始，多达30位记者、人权运动者及知识分子因在推特上发表对中国政府批判性的言论，而被警方警告。有些人甚至被带到派出所审讯或关押起来。大部分的案例中，警方在登门拜访或透过电话警告时，都会先强调他们因为在推特上发表的言论而被盯上，并要求他们立即删除推特帐号或特定推文。

其中，住在广州的许乐群11月7日也因在推特发表关于新疆的言论，被深圳公安带到派出所验尿、採录指纹并审讯做笔录。虽然他隔天即被释放，警方却于11月10日再度将他带到派出所审讯，指责他被释放后依然上推特发文。关了一夜后，隔天才以抓错人为由放了他。但几周后，派出所再度致电给他，说仍然监测到他的推特帐号，要求他马上注销。

此外，广州独立作家野渡上个月接受德国之声採访时也表示，警方向他出示一份纪录他过去推文的表格，上头总共有802责推文被视为问题推文。他强调：「对于国内的自媒体平台，官方自然有很多管控手段。而对于境外的自媒体，官方一直认为他们构成了某种威胁。随着2017年，郭文贵也推特发起爆料，推特中文圈又开始热络起来，很多人会翻墙去看有关郭文贵的言论，并在墙内传播。所以说，2017年以来，又掀起了一股推特热潮，关注的范围也并不局限于郭文贵，其他一些敏感话题也被网友以'搬运工'的形式传播到国内的自媒体平台上。这可能是官方加强对境外自媒体控制的重要原因。」