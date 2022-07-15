 中国当局承诺偿还更多储户“血汗钱” 能挽回公众信心吗？ | 经济纵横 | DW | 18.07.2022

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经济纵横

中国当局承诺偿还更多储户“血汗钱” 能挽回公众信心吗？

在河南储户们数天前集结抗议后，中国监管机构承诺向更多受害者提供赔偿，5万元以上客户垫付也将陆续启动，但强调这“与7月10日的群访事件无关”。法新社报道指出，这次的村镇银行事件是中共建国以来最大的银行丑闻之一，给公众对金融系统的信心造成了前所未有的打击。

7月10日，大批储户因为无法取出存款，在中国人民银行郑州分行外集结抗议

7月10日，大批储户因为无法取出存款，在中国人民银行郑州分行外集结抗议

（德国之声中文网）据中国媒体本周一（7月18日）报道，河南村镇银行案5万元以上客户垫付工作将陆续启动。

中国银行保险监督管理委员会（银保监会）有关部门负责人对《中国银行保险报》表示，“河南新财富集团操纵河南、安徽5家村镇银行，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式非法吸收并占有公众资金，篡改原始业务数据，掩盖非法行为。”该负责人指出，经过近3个月的努力，公安机关已初步查明案件主要事实，还原了事件真相。根据目前所掌握证据，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解，而且也未获得额外的高息或补贴，因此处置方案确定对这些客户的本金分批垫付。

这位银保监会负责人还表示，由于“人数较多，工作量大，采取分批垫付方式，首先垫付普通小额客户”，下一步将陆续启动5万元以上客户垫付工作。该负责人也特别强调，“垫付公告发布与7月10日群访事件没有任何关系”，回应近期“发布垫付公告是因河南郑州发生聚集性群访事件”的传言。

事件来龙去脉

法新社报道指出，中国农村的银行系统在政府努力控制房地产泡沫和不断飙升的债务之下而受到重压。4月中旬，河南省四家村镇银行冻结了现金提取，导致成千上万储蓄者无法取出存款，当时就引发了小规模的抗议活动。

此后，储户们又进行了进一步的维权活动。7月10日，成百上千名（具体数字多家媒体说法不一）储户在中国人民银行郑州分行外集结抗议，要求银行归还存款。

法新社援引目击者称，这次郑州的大规模抗议被暴力镇压，示威者被安保力量强行带上巴士并遭殴打。

更多阅读——储户要李克强“查河南”：河南村镇银行维权的几个热点

观看视频 02:32

中国河南储户维权现场爆发冲突

有当事人对路透社说，参加抗议集结后受到“黑衣人”骚扰。也有表达维权意愿的储户告诉路透社，最近几周他们已被警察或者当地官员约谈，要求储户不要抗议，还发出否则会失去工作的威胁。

在7月10日的集体维权事件后，河南和安徽省都迅速宣布了针对“在单家银行存款5万元及以下”客户的垫付方案。其中，河南省银行业监管机构表示，周五（7月15日）开始了首批垫付。

法新社在7月18日的报道中指出，在一个包含数百名储户的微信群中，目前只有少数人报告说成功收到了他们的储蓄金。据中国媒体报道，一些储户抱怨制定的手机应用程序有漏洞，不让其注册。

不过，帐号@闪闪发光（微博上表示是河南村镇银行事件受害者）7月18日发微博说：“这两天陆续收到了很多储户发来的好消息，越来越多的人拿回了自己的存款……昨天的公告也是明朗的，相信像我这样5万以上的储户也快要拿回存款了。”

罕见的维权行动引起海内外关注

河南村镇银行“强赋红码”事件以及7月10日大规模储户维权行动引起了海内外舆论的广泛关注。在管控严密、摄像头普及的中国，类似的抗议活动相当罕见。抗议活动的相关新闻在微博等中国社媒上迅速遭遇审查，有民众甚至到美国驻华使馆微博下方留言求助。也有不少网友发文表示，支持储户们能拿回自己的血汗钱。

据法新社援引分析人士称，由于这次欺诈行为的规模和广度，河南村镇银行的丑闻给公众对中国金融系统的信心造成了前所未有的打击。而这起事件发生在敏感时期，距离中共二十大只有数月时间。

澳新银行集团（ANZ）的分析师在7月12日对路透社表示，高风险机构仅占中国银行资产的1%，河南村镇银行的问题不太可能在中国银行业蔓延开来。尽管如此，澳新银行分析说，“虽然涉及的资产规模不大，但如果处理不当，该事件的社会影响可能会很大”。

（综合报道）

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