 中国当局将介入援救恒大 应对危机 | 经济纵横 | DW | 04.12.2021

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经济纵横

中国当局将介入援救恒大 应对危机

中国恒大集团周五发布了无法履行担保责任的公告，广东省政府表示将向该集团派出工作组，以帮助应对债务危机。中国央行、证监会、银保监会、住房和城乡建设部当日作出回应。

China Evergrande Group

广东省政府援救恒大 四部门当日回应

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经济增速回落、多地拉闸限电导致制造业受挫、资产相当于中国GDP2%的恒大集团深陷财务泥潭、监管部门对一些行业出重拳引发收紧民营企业猜测......有关中国经济的负面新闻频频登上头条，中国经济态势与前景已到了令人担忧的地步吗？本台记者采访了德国基尔世界经济研究所高级研究员、来自台湾的刘宛鑫（Wan-Hsin Liu)博士。

中国恒大取消了以约26亿美元出售部分股权的计划，代表原本的「救命钱」因此告缺，但中国政府对解决恒大危机表现得信心十足。与此同时，有消息指出，由恒大担保的2.6亿美元债务获得宽限。

虽然中国恒大集团10月底宣布陆续复工，但恒大债务持续影响投资者的情绪，动摇中国庞大的房地产市场。现在美国发出警告，指这样的压力可能会蔓延至全球，并影响美国。

恒大集团的财务困境在德国也引发担忧。德国央行在11月的月度报告中警告说，如果中国房地产出现严重危机，那么德国经济也将受到明显影响。

（德国之声中文网）周五（12月3日），债台高筑的中国房地产企业恒大集团在香港联交所发布公告，披露可能无法履行担保责任。

恒大总部所在的中国广东省政府当天宣布，在约谈了恒大集团实控人许家印之后，将向该公司派出一个工作组，目的是帮助恒大维持正常经营，有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定。

中国证监会试图消除人们对危机加剧的担忧。该机构的一份声明说，恒大事件的影响是可控的。

中国央行同日表示，支持广东省政府的介入决定。中国央行表示，将配合广东省政府、相关部门和地方政府，做好风险化解工作，维护中国房地产市场的平稳健康发展。

中国银保监会新闻发言人说，恒大集团债务危机是市场经济中的个案现象，相信境内外监管部门会依法公平公正地处理相关事宜。中国住房和城乡建设部相关人士表示，广东省政府向恒大派出工作组，有利于恒大风险化解，有利于保护购房者合法权益。

恒大被认为是世界上负债最多的房地产公司，其债务总额约为3000亿美元。该企业迫切需要资金，以按时向银行、供应商和债券持有人支付款项。该集团经营和债务规模如此巨大，有专家担心会对中国经济带来连锁性风险。

（德新社，华尔街日报等）

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