中国当局再出手 近万自媒体帐号被封

(德国之声中文网) 公告称，国家网信办等部门从10月20日起开展了一项专项整治行动，集中清理"自媒体账号存在的一系列乱象问题"。在"依法依规处置"了9800多个网络自媒体账号后，网信办还在与微信、微博约谈时，指责其"主体责任缺失，疏于管理，放任野蛮生长，造成种种乱象"。而后者也表示"认真接受群众和舆论监督，自查自纠，积极整改，严格管理"。

公告特别提到了有些自媒体账号"传播政治有害信息，恶意篡改党史国史、诋毁英雄人物、抹黑国家形象"。

网信办强调，自媒体"绝不是法外之地"，认为自媒体账号运营者要"珍惜自己的权利，履行自己的义务，积极传播正能量，弘扬社会主义核心价值观"。这份题为"国家网信办'亮剑'自媒体乱象 依法严管将成为常态"公告还透露，专项整治行动后，将"继续加大依法管网、依法治网力度"，"形成依法严格管理自媒体的工作常态"，并欢迎网民举报网络不良信息。

当局屡"亮剑"无数"刀下鬼"

在中国官方语境下，"自媒体"一词用来特指那些没有进行官方登记的社交媒体内容账号，他们发布的内容往往不受当局的直接管制。有时，这些账号也会被冠名"草根媒体"。

此类账号近年来增长迅猛，有些账号不时爆出一些名人"猛料"，甚至还会有一些调查性报道；由于这些账号能够提供更多耸人听闻的劲爆内容，因此其流量往往还胜过官方背景媒体所运营的社交媒体账号。

此次被整治关停的账号中，有些确实发布了不少假消息以及色情内容--按照中国现行法律，这是违法行为。但是，也有一些账号似乎只是因为涉及敏感议题而遭处罚。

中国网络主管部门近两年来明显加强了管制力度，许多自媒体账号都成为了"刀下鬼"。今年5月，《英雄烈士保护法》生效后，自媒体"暴走漫画"发布的戏谑董存瑞、叶挺的短视频即遭"围剿"，"暴走漫画"联合创始人、CEO任剑不得不张贴道歉声明，将某些节目暂停更新，某些无限期关停，并对内部进行整改。

4月，"内涵段子"等娱乐型社交自媒体账号、平台遭关停整治，当局指责其"导向不正、格调低俗、引起网民强烈反感"。"内涵段子"创始人张一鸣发公开信致歉，称"产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向，接受处罚"。而据《纽约时报》披露，娱乐性自媒体遭关停的主要原因是"内涵段子"等账号似乎具备了"将线上粉丝忠实度转化为线下活动能力"之特征，从而引发了当局的警觉。

去年8月，中国三大公共网络平台腾讯微信、新浪微博、百度贴吧同时被查，国家网信办指责其纵容用户"传播暴力恐怖、虚假谣言、淫秽色情等危害国家安全、公共安全、社会秩序的信息"，认为其违反2017年6月生效的《网络安全法》，"对平台用户发布的法律法规禁止发布的信息未尽到管理义务"。批评人士认为，《网络安全法》与《国家安全法》相辅相成，把中国政府进一步侵蚀网络自由的行为合法化。在这两部法律的管制下，众多账号被关停。

同期，中共还发布《关于规范党员干部网络行为意见》，规定党员干部在微博、微信、网络直播、论坛社区等境内外网络平台注册帐号，应先向党组织报告，党员干部不应"通过网络组党结社，参与和动员不法串联、联署、集会等网上非法组织、非法活动；利用网络泄露党和国家秘密；浏览、访问非法和反动网站等"。