中国当局严审查 圣诞信件不放过

（德国之声中文网）德国下弗兰克城市希默尔施塔特（Himmelstadt）的圣诞邮局（Weihnachtspost）门市部负责人肖特（Rosemarie Schotte）女士向天主教新闻社（KNA）表示，今年邮局收到的来自香港的信件减少了很多。 她说："以往的数量都是名列前茅。"此外，圣诞邮局收到的为数不多的信件，之前在中国已经"被当局打开过"。因为很明显，信件是被拆开后又重新封上的。

肖特女士补充说，有一封信详细介绍了香港的情况。但是，我们在回信时不谈及政治辩论。巴伐利亚州的圣诞邮局在基督降临节的第一个星期日正式开放。肖特女士说，由于香港的局势，邮局在圣诞节前会收到多少封来自那里的信件现在还很难说。去年，希默尔施塔特的圣诞邮局总共收到大约7万封信件。37名志愿者负责回信。在特定的开放时间内，也可以将信件送到邮局。

自1986年圣诞邮局正式开放以来，希默尔施塔特的圣诞邮局共收到来自120多个国家的信件。肖特女生每年都会设计自己的统一回信。必要时也会额外添上几句话。尤其是涉及命运、疾病或死亡等情感信件，工作人员们都会亲笔答复。

李京慧/凝炼（天主教通讯社）