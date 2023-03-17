中国“强烈反对”美增加在菲律宾驻军基地

（德国之声中文网）美联社报道，由副外长孙卫东率领的中国代表团周四（3月23日）在马尼拉与菲律宾同行举行的闭门会谈中，表示强烈反对美国在菲律宾扩大军事存在。这再次突显了美中两国在该地区的激烈竞争。

孙卫东和菲律宾外交部副部长拉扎罗周四主持了第23次中菲外交磋商。此次为期两天的会谈旨在评估双方的整体关系，而目前两国遇到了一些棘手问题。据菲律宾外交部称，周五的会谈将集中讨论长期以来有争议的领海纠纷。

一位出席会议的菲律宾官员匿名告诉美联社，周四北京对菲律宾决定允许美国军队在与台湾海峡相望的菲律宾北部地区扩大驻军发出了警告。

尽管中国强烈反对并警告说这“将菲律宾拖入地缘政治纷争的深渊”，但菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周三（3月22日）为他允许美国在菲律宾更多军事基地驻军的决定进行了辩护，认为这对本国领土防御至关重要”。

马科斯政府在2月宣布，除了菲律宾与美国在2014年签署的《加强防务合作协议》所指定的5个基地之外，菲律宾还将允许美军轮流分批驻扎在该国另外即将新建的4个基地内。

马科斯说，这四个新基地将很快公布，其中包括菲律宾北部地区。而这激怒了中国，因为这将为美军提供一个靠近中国南部和台湾岛的、位置优越的集结点。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



拜登政府一直在加强印太地区的一系列军事联盟，以便更好地对抗中国，包括应对未来在台湾问题上的任何冲突。由于菲律宾和中国在南中国海存在长期争端，美国的这些做法和菲律宾加强领土防御的努力方向一致。

除了菲律宾北部和南部，小马科斯在新闻发布会上说，根据加强防务合作协议，美军也将被允许留在面向南中国海的巴拉望省西部。他强调这些举措是为了加强菲律宾的海防，并在回答问题中补充说，一些菲律宾当地官员反对美国驻军的问题已经得到解决。

“我们向他们解释了为什么这很重要，以及为什么实际上对他们省也有好处。”马科斯说，大多数持反对意见的人都已经转变态度， “支持在他们的省建立美军基地的想法 ”。

在北部的卡加延省，美国军队可能被允许在最多两个菲律宾军事基地驻扎。省长曼巴（Manuel Mamba）说，马科斯有权做出决定。但他补充说，他仍然反对允许美军在与中国南部和台湾隔海相望的卡加延省驻扎，因为如果爆发美军卷入的武装冲突，可能会殃及本省安全。

“这是总统的决定，不是我的。”曼巴告诉美联社，“但我坚持反对任何外国势力驻扎在我省。我仍然反对美军驻扎我省军事基地。”

美国和菲律宾官员表示，美国出资建造供美军使用的营房、仓库和其他建筑，将创造当地急需的就业机会，并促进经济发展。美国的存在将帮助菲律宾应对自然灾害、加强战备并帮助阻止中国在亚洲的侵略。

然而，中国一再指责华盛顿采取措施在军事上遏制它，并在北京与菲律宾等亚洲邻国之间挑拨离间。

中国外交部发言人汪文斌周三在回答记者提问时就菲律宾向美军开放更多军事基地表示，国家间的防务安全合作应当有利于地区和平稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。“美方出于一己私利，抱持零和思维，不断在本地区加强军事部署，是在加剧局势紧张，危害地区和平稳定。地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用。”

美军加强和扩大了联合军事训练，重点是与菲律宾军队在面临争议的南中国海的西海岸和与台湾海峡隔海相望的吕宋岛北部地区进行战备和救灾训练。

下个月，两国军队联盟将举行最大规模的战斗演习，称为“Balikatan”——他加禄语是肩并肩的意思——其中将包括实弹演习。菲律宾军方表示，演习计划包括美国和菲律宾军队发射火箭弹，在面向南中国海的水域击沉一艘模拟敌舰。

如果击沉敌舰的演习按计划进行，可能会引起中国的强烈愤怒。中国宣称几乎对整个战略航道拥有主权，并一再警告华盛顿停止干涉北京所说的纯属亚洲事务的争端。

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。