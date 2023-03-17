中国“强烈反对”美增加在菲律宾驻军基地

正在菲律宾访问的中国副外长孙卫东对马尼拉允许美国在菲律宾更多军事基地驻军表示反对。菲律宾总统马科斯则为他的决定进行了辩护，称这对本国领土防御至关重要。
（德国之声中文网）美联社报道，由副外长孙卫东率领的中国代表团周四（3月23日）在马尼拉与菲律宾同行举行的闭门会谈中，表示强烈反对美国在菲律宾扩大军事存在。这再次突显了美中两国在该地区的激烈竞争。
孙卫东和菲律宾外交部副部长拉扎罗周四主持了第23次中菲外交磋商。此次为期两天的会谈旨在评估双方的整体关系，而目前两国遇到了一些棘手问题。据菲律宾外交部称，周五的会谈将集中讨论长期以来有争议的领海纠纷。
一位出席会议的菲律宾官员匿名告诉美联社，周四北京对菲律宾决定允许美国军队在与台湾海峡相望的菲律宾北部地区扩大驻军发出了警告。
尽管中国强烈反对并警告说这“将菲律宾拖入地缘政治纷争的深渊”，但菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周三（3月22日）为他允许美国在菲律宾更多军事基地驻军的决定进行了辩护，认为这对本国领土防御至关重要”。
马科斯政府在2月宣布，除了菲律宾与美国在2014年签署的《加强防务合作协议》所指定的5个基地之外，菲律宾还将允许美军轮流分批驻扎在该国另外即将新建的4个基地内。
马科斯说，这四个新基地将很快公布，其中包括菲律宾北部地区。而这激怒了中国，因为这将为美军提供一个靠近中国南部和台湾岛的、位置优越的集结点。
拜登政府一直在加强印太地区的一系列军事联盟，以便更好地对抗中国，包括应对未来在台湾问题上的任何冲突。由于菲律宾和中国在南中国海存在长期争端，美国的这些做法和菲律宾加强领土防御的努力方向一致。
除了菲律宾北部和南部，小马科斯在新闻发布会上说，根据加强防务合作协议，美军也将被允许留在面向南中国海的巴拉望省西部。他强调这些举措是为了加强菲律宾的海防，并在回答问题中补充说，一些菲律宾当地官员反对美国驻军的问题已经得到解决。
“我们向他们解释了为什么这很重要，以及为什么实际上对他们省也有好处。”马科斯说，大多数持反对意见的人都已经转变态度， “支持在他们的省建立美军基地的想法 ”。
在北部的卡加延省，美国军队可能被允许在最多两个菲律宾军事基地驻扎。省长曼巴（Manuel Mamba）说，马科斯有权做出决定。但他补充说，他仍然反对允许美军在与中国南部和台湾隔海相望的卡加延省驻扎，因为如果爆发美军卷入的武装冲突，可能会殃及本省安全。
“这是总统的决定，不是我的。”曼巴告诉美联社，“但我坚持反对任何外国势力驻扎在我省。我仍然反对美军驻扎我省军事基地。”
美国和菲律宾官员表示，美国出资建造供美军使用的营房、仓库和其他建筑，将创造当地急需的就业机会，并促进经济发展。美国的存在将帮助菲律宾应对自然灾害、加强战备并帮助阻止中国在亚洲的侵略。
然而，中国一再指责华盛顿采取措施在军事上遏制它，并在北京与菲律宾等亚洲邻国之间挑拨离间。
中国外交部发言人汪文斌周三在回答记者提问时就菲律宾向美军开放更多军事基地表示，国家间的防务安全合作应当有利于地区和平稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。“美方出于一己私利，抱持零和思维，不断在本地区加强军事部署，是在加剧局势紧张，危害地区和平稳定。地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用。”
美军加强和扩大了联合军事训练，重点是与菲律宾军队在面临争议的南中国海的西海岸和与台湾海峡隔海相望的吕宋岛北部地区进行战备和救灾训练。
下个月，两国军队联盟将举行最大规模的战斗演习，称为“Balikatan”——他加禄语是肩并肩的意思——其中将包括实弹演习。菲律宾军方表示，演习计划包括美国和菲律宾军队发射火箭弹，在面向南中国海的水域击沉一艘模拟敌舰。
如果击沉敌舰的演习按计划进行，可能会引起中国的强烈愤怒。中国宣称几乎对整个战略航道拥有主权，并一再警告华盛顿停止干涉北京所说的纯属亚洲事务的争端。
（美联社）
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