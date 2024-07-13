中国强烈反对美国涉藏法案 誓言捍卫自身利益

中国对美国总统乔·拜登签署的一项法案表达了强烈反对，该法案敦促北京解决西藏自治权争议，中国誓言将“坚定捍卫”其利益。

（德国之声中文网）美国总统拜登于周五签署了《促进解决藏中争议法案》，该法案旨在推动自2010年以来北京与西藏领导人陷入停滞的谈判，以达成关于喜马拉雅地区的协议，并促使中国解决西藏人民在历史、文化、宗教和语言认同方面的诉求。

中国外交部本周六（7月13日）表示，这项法律“严重干涉中国内政，损害中国利益，向‘藏独’势力发出严重错误信号”。

尽管华盛顿承认西藏是中国的一部分，但分析人士指出，这项法律似乎对这一立场提出了质疑。美国长期以来支持西藏人民的宗教和文化权利，指责中国在与印度接壤的藏族地区侵犯人权。

“我们敦促美方不得实施上述法案”，中国外交部表示，“如美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权安全发展利益。”

随着达赖喇嘛手术后进入恢复阶段，西藏-中国问题备受关注。这位流亡的精神领袖上周刚刚度过了89岁生日，他表示将在90岁生日左右澄清关于继任者的问题，而中国则坚持将由其选定继任者。

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