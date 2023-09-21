中国强化军备 新航母、军机实力如何？

（德国之声中文网）中国长期以来的军事现代化努力正在结出硕果，今年以来中国军舰和战机都进行了哪些升级？此外，随着中国海空军实力的不断增强，中国军方在台海周围的行动也日渐增加，军备升级可能对印太地区特别是台湾海峡的紧张局势产生什么影响？

新型直升机发动机

九月中在天津举行的直升机博览会上，中国展示了一款1100千瓦涡轮轴直升机发动机。一位中国军事专家告诉路透社记者，这种首次展出的大功率发动机是中国发展中型和重型直升机的关键。

中国目前在发展能够携带更多武器和货物的大型直升机方面仍相对落后。在冲突情况下，这种直升机还能在运送人员和装备方面发挥关键作用。

更大、更先进的护卫舰

据中国官媒和香港媒体报道，中国于8月底下水了一艘更大、更先进的护卫舰。报道援引专家的话称，此艘新的054B型护卫舰可能配备综合电力推进系统（IEP）、探测能力更强的先进雷达以及更难被探测到的柴燃联合动力系统。

消息指出，054B新型护卫舰排水量约为6000公吨，比现有的054A重2000吨；舰长约147米，宽约18米。据媒体报道，它还装备了一门100毫米舰炮，取代054A上的76毫米舰炮。 054B 型舰艇航速更快、航程更远也更难被发现，因此更适合执行反潜任务。它还可用作航母护卫舰。

其中两艘新型护卫舰正在上海和广州的造船厂进行安装，并且将在建造完成后进行海试。西方分析人士指出，中国在反潜作战方面仍落于其他国家之后，而反潜作战对保护航母的远程作战至关重要。

为隐形战斗机提供更强大的发动机

中国正在对配备新型WS-15发动机的歼-20隐形战斗机进行小规模飞行试验。据媒体报道，一架配有两台国产WS-15的歼-20战斗机于今年7月进行了试飞。 WS-15取代了老式的WS-10C发动机，旨在为歼-20提供更大的推力、更快的速度、更远的航程以及超音速飞行的能力。

一些媒体报道指出，这可能会使美国在韩国、日本和关岛的基地处于歼-20的射程之内。预计中国随后将进行更大规模的测试，中国官媒援引一位专家的话称，更强大的发动机也很可能正在研发中。

福建号航母准备海试

中国第三艘航母——福建号的海试准备工作已进入最后阶段，这是该舰正式服役前的关键一步。福建号已在今年稍早进行了推进试验和系泊试验。

这艘常规动力舰艇近期的图片显示，电磁弹射飞机发射系统的三条轨道上方的施工棚最近已被拆除。有媒体报道称，该航母很有可能如期在两年内投入使用。

中国航母的行动受到周边地区军方的密切关注，一些驻外武官和分析人士指出，中国海军在掌握保护离岸船只所需的复杂行动方面还有很长的路要走。

两栖攻击舰可能升级

网上图片和媒体报道显示，中国075型两栖攻击舰的制造工艺发生了变化。目前中国拥有三艘这样的船舰，被认为可能是攻击台湾岛的关键。

媒体报道援引一位专家的话说，从新的工艺看来，这艘军舰可能会升级成与福建号航母相同的综合电力推进系统，从而增强其空中突击能力。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。