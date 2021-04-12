 中国强制整改蚂蚁集团 加大打压马云帝国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2021

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时政风云

中国强制整改蚂蚁集团 加大打压马云帝国

阿里巴巴集团控股周一宣布，其关联公司蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，将金融业务全部纳入监管。

Headquarters of Ant Group in Hangzhou

周一，阿里巴巴集团控股宣布，其关联企业蚂蚁集团完成了整改方案的制定。

DW.COM

尽管中国国家市场管理总局周六对阿里巴巴课以23亿欧元的高额罚款，但阿里巴巴股价仍在周一实现了百分之八的增长。另据中国官方媒体报道，针对阿里巴巴的整改仍在继续进行。

《华尔街日报》调查报导，多名中国政商权贵都透过错综迂回的管道投资马云创办的蚂蚁集团，而这很可能是蚂蚁集团首次公开募股（IPO）遭到习近平喊停的另一个原因。

有关中国富商马云，外界曾经一度提出最多的问题是：他去哪儿了？自从去年11月蚂蚁金服上市被叫停，之后一向曝光率很高的马云在很长一段时间里未曾公开露面。如今他私人飞机的飞行记录透露了他当时的行踪。

中国反垄断风暴持续燃烧，当局对外徵求意见短短三个月後，公布对平台经济的反垄断指南最终版，「二选一」也涵盖在内，让许多大型科技公司面临更多压力。

（德国之声中文网）中国对马云的蚂蚁集团进行全面整改，这家金融科技集团370亿美元的首次公开募股（IPO）在11月遭中国监管机构破坏，凸显了中国政府控制这个互联网巨头的决心。

路透社报道，这个酝酿数月的整改，包括了将蚂蚁转型为一家金融控股公司，他们预计通过缩减其部分自由化业务来抑制其盈利能力和估值。

上周六（4月10日），随着中国加强对「平台经济」的控制，蚂蚁的关联公司阿里巴巴集团控股受到破纪录的27.5亿美元反垄断罚款。

这项由中国人民银行指示的整顿，使蚂蚁受到更严格的监管与资本要求，并要求蚂蚁切断其大受欢迎的支付应用APP支付宝与其他业务之间的联系。支付宝拥有大量客户数据，这些业务曾被视为其一大优势。

「这次重组有效地将蚂蚁集团分裂成几项独立的业务，以阻止支付宝成为能控制中国人民日常生活的超级应用，」研究机构Lightstream Research分析师Oshadhi Kumarasiri说：「我们认为这将限制蚂蚁的发展前景，也将打开市场竞争。」

消息人士上个月告诉路透社，一些全球投资者根据蚂蚁在2020年的业绩，认为其估值超过2000亿美元。这是投资者在蚂蚁IPO被搁置与对其被迫重组的预期之后，提供了一个更理性的估算。

电商巨头阿里巴巴周一发布其整改方案的公告后，其在纽约证交所的股价上涨8%，与港股当天早些的涨幅差不多。投资者也为该集团整体的不确定性终於划下句点而感到高兴。

蚂蚁作为阿里巴巴的支付部门起家，坐拥大量的消费者数据。消费者数据也是中国互联网平台的支柱，许多公司通过智能手机提供消费者贷款丶投资产品等金融产品。支付宝在中国拥有超过7亿3000万的月用户。

Deutschland Wirecard Finanzdienstleistungen;

支付宝每年处理的交易量超过万事达卡（Mastercard）或Visa。

中国人民银行表示，根据「全面可行的整改方案」，蚂蚁将断开支付宝与虚拟信用卡业务「借呗」和消费贷款业务「花呗」等金融产品的「不当」连结。该银行还要求蚂蚁打破「信息垄断，严格落实《征信业管理条例》要求」。

作为整改的一部分，蚂蚁表示将申设个人徵信公司、依法持牌，遵守相关法律丶加强个人信息保护，有效防范数据滥用。

「整改计划比预期的要严格。」中关村互联网金融研究院首席分析师董希淼认为，蚂蚁至少需要2000亿元人民币（约310亿美元）的注册资本，才能符合金融控股公司的资本充足率规则。「现在随着重组计划的最终落地，不确定性减少了，但我们仍然需要等待，看看蚂蚁在这个过程中如何落实所有要求。」

路透社2月报道称，蚂蚁计划分拆其消费信贷数据业务，因为剥离其超过10亿人的数据宝库是其应对监管打击的业务整改的关键。

先前，马云在公众视野当中消失了三个月，其後在1月份短暂出现。由国家支持的中国《经济日报》在周一的评论中称，此次整顿为整个平台经济的金融监管「打样」。

李玟仪/William Yang（路透社等）

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