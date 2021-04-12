中国强制整改蚂蚁集团 加大打压马云帝国

（德国之声中文网）中国对马云的蚂蚁集团进行全面整改，这家金融科技集团370亿美元的首次公开募股（IPO）在11月遭中国监管机构破坏，凸显了中国政府控制这个互联网巨头的决心。

路透社报道，这个酝酿数月的整改，包括了将蚂蚁转型为一家金融控股公司，他们预计通过缩减其部分自由化业务来抑制其盈利能力和估值。

上周六（4月10日），随着中国加强对「平台经济」的控制，蚂蚁的关联公司阿里巴巴集团控股受到破纪录的27.5亿美元反垄断罚款。

这项由中国人民银行指示的整顿，使蚂蚁受到更严格的监管与资本要求，并要求蚂蚁切断其大受欢迎的支付应用APP支付宝与其他业务之间的联系。支付宝拥有大量客户数据，这些业务曾被视为其一大优势。

「这次重组有效地将蚂蚁集团分裂成几项独立的业务，以阻止支付宝成为能控制中国人民日常生活的超级应用，」研究机构Lightstream Research分析师Oshadhi Kumarasiri说：「我们认为这将限制蚂蚁的发展前景，也将打开市场竞争。」

消息人士上个月告诉路透社，一些全球投资者根据蚂蚁在2020年的业绩，认为其估值超过2000亿美元。这是投资者在蚂蚁IPO被搁置与对其被迫重组的预期之后，提供了一个更理性的估算。

电商巨头阿里巴巴周一发布其整改方案的公告后，其在纽约证交所的股价上涨8%，与港股当天早些的涨幅差不多。投资者也为该集团整体的不确定性终於划下句点而感到高兴。

蚂蚁作为阿里巴巴的支付部门起家，坐拥大量的消费者数据。消费者数据也是中国互联网平台的支柱，许多公司通过智能手机提供消费者贷款丶投资产品等金融产品。支付宝在中国拥有超过7亿3000万的月用户。

中国人民银行表示，根据「全面可行的整改方案」，蚂蚁将断开支付宝与虚拟信用卡业务「借呗」和消费贷款业务「花呗」等金融产品的「不当」连结。该银行还要求蚂蚁打破「信息垄断，严格落实《征信业管理条例》要求」。

作为整改的一部分，蚂蚁表示将申设个人徵信公司、依法持牌，遵守相关法律丶加强个人信息保护，有效防范数据滥用。

「整改计划比预期的要严格。」中关村互联网金融研究院首席分析师董希淼认为，蚂蚁至少需要2000亿元人民币（约310亿美元）的注册资本，才能符合金融控股公司的资本充足率规则。「现在随着重组计划的最终落地，不确定性减少了，但我们仍然需要等待，看看蚂蚁在这个过程中如何落实所有要求。」

路透社2月报道称，蚂蚁计划分拆其消费信贷数据业务，因为剥离其超过10亿人的数据宝库是其应对监管打击的业务整改的关键。

先前，马云在公众视野当中消失了三个月，其後在1月份短暂出现。由国家支持的中国《经济日报》在周一的评论中称，此次整顿为整个平台经济的金融监管「打样」。

李玟仪/William Yang（路透社等）