中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演

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美国众议院议长佩洛西在结束访台后，中国大陆解放军在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。日本防卫省公布的报告显示，解放军朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区，4枚飞越台湾本岛上空。台国防部称军演期间解放军军机舰船未进入台湾“领海、领空”。
美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。
8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。
日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。
8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。
8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。
5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”
8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。
白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。
台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。
台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。
佩洛西访问台湾后中国围绕台湾岛展开大规模军演。政治学者张俊华认为，这次空前的军事演习有三个目的，而从习近平的眼光来看，这三个目的应该说都达到了。军演实际上大大改变了台湾的安全现状，解放军的舰机今后在海峡中线以东游弋会变成常态化。
美国众议院议长佩洛西访台后，中国首次发导弹穿越台北上空、派无人机飞过台湾外岛，遣军舰到台湾本岛周边巡航并越过非正式缓冲区海峡中线。这些行动能够让习近平挽救无法阻止佩洛西访台而引发的危机吗？北京发泄怒气后还会怎样？
目前，美国众议院议长佩洛西的旋风访台行程已经结束。不过，中国军方在台湾岛周边展开的一系列军事演习才刚拉开序幕。除了担心军演影响海运、空运外，也有台湾学者指出， “台海中线”恐从此不复存在，“两岸的军事互动会升级到新常态”。
中國軍演進入第四天，美國白宮譴責北京此舉「挑釁、不負責」。與此同時，中國駐日使館譴責日本關切軍演是「包藏私欲禍心」、「以台制華」，中國駐澳使館也警告澳洲不要指手畫腳。台灣陸委會則針對中國外長王毅此前稱台灣總統蔡英文「不肖子孫」的說法，做出強烈回應。
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