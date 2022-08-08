中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演

真的？假的？

8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。