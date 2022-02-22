中国式“与病毒共存”即将出炉？

(德国之声中文网) 中国在2019年底首先发现了新冠病毒疫情，现在则是最后一批仍然坚持清零防疫的国家之一。该防疫策略旨在通过严格管控人员入境、快速封控出现病例的地区，从而迅速扑灭各地零星出现的小规模疫情。然而，这种防疫策略对仅出现极少数病例的地区会进行连续数星期的封控，严重干扰日常生活。而在香港特别行政区，面对汹涌而至的大规模疫情，防疫部门是否还有能力通过“动态清零”抑制疫情，也让人们对这种持续了两年的防疫策略产生了疑虑。

国家卫健委高级别专家组成员、中国疾控中心流行病学前任首席科学家曾光在其新浪微博账号上发表文章指出，“动态清零”是我国在特定的时期内的防疫对策，“不会永远不变；在对发病、死亡容易容忍的情况下与病毒共存，是人类的长远目标。”

这位曾经参与了疫情初期防疫策略制订的顶尖科学家说，尽管中国“不像西方国家那样因长期防疫新冠不利，而面临的巨大的社会经济压力”，但是“我国人群自然感染率比西方国家低千百倍，是完全靠疫苗接种建立免疫屏障。自然感染率低，过去是赫赫战果，现在是软肋，我们要有自知之明。”

曾光还认为，“西方国家率先迈出了与病毒共存的实践探索步伐，风险很大，勇气可嘉。“它山之石，可以攻玉”，我们当以冷静和虚心的态度去观察、借鉴西方国家的经验和教训，以为我用。我们乐见其探索的成功。”

他同时也表示，鉴于中国并没有面临太大的社会经济压力，因此“可以站在高地上静观其变，不必匆忙行事；完全没有必要在全球疫情的高峰期打开国门，也不宜于冬末春初呼吸道传染病传播的季节放宽防控措施”。但是“在不久的将来，定会在合适的时间点，展示中国式与病毒共存的路线图”。

这一级别的顶尖学者发表支持“与病毒共存”策略的言论，在中国并不寻常。北京方面近两年一直在大力宣传中国防疫模式的优越性，不断强调中国的发病率远远低于其他国家。另一名中国顶尖科学家张文宏去年夏天发表了类似言论后，还一度遭到了不少中国网民的攻击，甚至还有人挖出了其20多年前的“黑料”，指责其在攻读博士学位期间疑有学术不端行为。

值得一提的是，曾光的这篇微博文章在2月28日发表后，尚没有在中国舆论圈引起太大反响。尽管他的微博账号有444万粉丝关注，但是这篇文章截至3月1日只有1.7万个“赞”、3600次转发、近2500条评论。

(法新社等)

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