中国异议人士陈思明滞留台湾 盼获美庇护

（德国之声中文网）曾举牌纪念六四、支持香港反送中示威者的中国异议人士陈思明周五（9月22日）在其X帐号（原推特）发布一则短片。

其中，他称自己「为了躲避中共的政治迫害」而到了台湾，并在台湾机场的转机区录下了该视频。他表示，希望能得到美国或加拿大的政治庇护，也希望台湾政府不要将他遣送回中国。

陈思明在X上写道：中国公安「不履行法律程序随心所欲传唤、拘留我、抢我的手机还要给我做精神病检查鉴定。我不堪继续忍受人格的摧残，尊严的蹂躏和人身的威胁，于7月22日逃离中国。9月22号我终于再次来到自由之岛台湾。我将被迫非法滞留在此。陈思明紧急呼吁朋友们关注！」

声援香港、纪念六四 多次被捕

来自中国湖南的陈思明参加过不少维权活动，例如曾在2019年公开支持香港反送中示威，还有自2017年起五年来发起六四天安门事件纪念活动。他多次被中国当局抓捕并遭到判刑，最近一次是今年发表纪念六四的公开信而被拘留15天。

出狱之后，陈思明于7月底逃离中国前往老挝和泰国。由于担心在泰国会被送进「移民监狱」，于是他在本周五清晨从泰国搭乘经台湾转机至广州的航班，趁着在台湾桃园机场转机时于机场管制区内对外求助。

台政府：厘清处理中

对于陈思明的请求，台湾当局并未多做评论。负责两岸事务的台湾陆委会仅表示：「有关中国大陆异议人士陈思明滞留我桃园机场一事，本会已会同相关主管机关厘清处理中。」台湾「公视新闻网」报导称，陈思明会暂时留宿桃机，等候移民署、陆委会进一步安排。

陈思明在机场向「华视新闻网」强调希望不要被遣返回中国：「台湾毕竟也是一个民主自由的国家，台湾不是一个接受移民的国家，我也不想违反台湾的法律，请你们给我一些同情心。」《自由时报》则引用由读者提供的视频，陈思明在其中表示：「逃出来不是因为美国经济条件好，只是因为在中国没有人权、没有尊严、没有法治，看不到希望」。他称自己护照被注销也没有美国签证，一时之间去不了美国，只能借道台湾寻求短暂的安全，再前往美国寻求政治庇护。

中国异议人士从台湾转往北美寻求政治庇护已有先例。 2018年，异议人士刘兴联和颜克芬逃离中国在台湾滞留数个月后，获准前往加拿大温哥华并获得庇护身份。

六四、天安门—不能忘却的记忆 民主女神 天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

六四、天安门—不能忘却的记忆 唱歌的女警 在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

六四、天安门—不能忘却的记忆 挣扎 1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

六四、天安门—不能忘却的记忆 缴获的武器 镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

六四、天安门—不能忘却的记忆 为民主而抗争 6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

六四、天安门—不能忘却的记忆 燃烧着的运兵车 6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

六四、天安门—不能忘却的记忆 镇压 6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

六四、天安门—不能忘却的记忆 “坦克人” 6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

六四、天安门—不能忘却的记忆 死去的英雄 6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

六四、天安门—不能忘却的记忆 清扫 军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

六四、天安门—不能忘却的记忆 保卫毛泽东 镇压之后几天，天安门城楼前始终有士兵和坦克守护。

六四、天安门—不能忘却的记忆 兄弟并肩 1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和华人摄影师刘香成在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。 作者: Jeff Widener/石涛



（综合报导）

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