 中国异议人士郭飞雄传失联 在美癌末妻吁中方放行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2021

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中国异议人士郭飞雄传失联 在美癌末妻吁中方放行

中国异议人士郭飞雄的妻子在美国病危之际，他却在12月5日传出再度被抓的消息，目前与外界失去联系，也无法赴美照顾病妻。专家认为，他的案件突显中国政府「残酷且随意」的打压手段。

Guo Feixiong

郭飞雄今年1月被上海机场遭海关拒绝出境後，曾尝试在机场实行无限期绝食，但数天後，多名异议人士在推特上发文，表示联系不上郭本人，担心他已经失联。

(德国之声中文网) 今年初因欲赴美照顾癌末妻子而在上海机场遭公安拒绝出境的中国异议人士郭飞雄 (本名杨茂东) ，12月5日再次与外界失联。据传，郭飞雄在失联前，曾向友人传「我被抓了」的四字讯息，之後便再没有消息。

郭飞雄的妻子张青今年1月刚做完癌症手术，但近日却传出因癌细胞扩散至身体其他器官，健康状况持续恶化。熟知张青情况的中国人权律师陈光诚向德国之声透露，张青因结肠部分有个很大的肿瘤，堵住了其肠道，导致她只能透过输液来获取一些营养。

他说：「因为她的癌细胞已扩散至其他的器官，所以她的健康情况可说是非常困难。她现在很难有很好的睡眠，而睡眠品质不好对她的身体来说是很糟糕的。现在她在做化疗，头发脱落的很厉害，整个人也非常消瘦。」

张青11月29日透过美国对华援助协会 (ChinaAid) 发布公开声明，表示希望中国当局能让郭飞雄赴美与她见面。她在声明中写道：「我的生命已走到尽头，我很绝望，我什么时候能看到我的丈夫杨茂东（又名郭飞雄），请快点过来。」

张青在声明中提到，自己近期经历了第二次的肠梗阻，而她肠子上次动手术的部位又再次长出新的肿瘤。她在声明中提到：「癌细胞正在扩散到我的全身，我无时无刻都在呕吐和腹胀。腹痛非常严重，我只能弯着腰走路，全身的疼痛让我几乎无法入睡。我经常难以喘息，感觉自己已经接近极限。」

中外人士发联合声明吁北京放行

郭飞雄传出被抓的同一天，一群长期关注中国人权与法治情势的人士发表一份联合声明，呼吁中国政府尽快放行，让郭飞雄赴美照顾妻子。他们在声明中写道：「我们对中国公民杨茂东 (笔名郭飞雄) 和张青夫妇目前面临的困境十分担忧。目前张青的病情日益恶化，随时可能有生命危险。」

USA | Chen Guangcheng während Tag 3 der Republican National Convention 2020

熟知张青情况的中国人权律师陈光诚向德国之声透露，张青因结肠部分有个很大的肿瘤，堵住了其肠道，导致她只能透过输液来获取一些营养。

他们强调，郭飞雄作为公民，他的人身自由与自由旅行的权利应受到中国法律的保障，并批评中国政府某些部门人士处理郭飞雄一事的作法「有违中国法律」，也违背基本的人道精神。他们写道：「我们呼吁中国政府领导人尊重法律和基本人道，立即释放郭飞雄，并允许郭飞雄尽快出国照顾妻子。」

签署联合声明的人士包含了「709大抓捕」时被关押判刑的人权律师王宇丶王全璋，包龙军，着名中国艺术家艾未未跟当年六四学运的领袖周锋锁丶王丹跟方政。同样签署声明的中国人权律师滕彪向德国之声表示，中国政府禁止郭飞雄出境的作法，显示中国政府对待异议人士的方式非常「残酷且随意」。

他说：「在中国国内，即使不涉及出境问题，像黄琦的母亲也是80多岁，希望在临终前能见到他一面，但当局也不批准。这种情况也说明了中国政府非常没有人性，一切都出於政治考虑，完全没有对人的尊严与基本人性的考虑。」

滕彪认为，中国政府拒绝让特定异议人士出境的其中一个原因是，若这些人在海外，比较难受到中国政府的控制，但若在国内，中国政府随时能对他们发出警告，或抓起来判刑。他说：「中国政府的另一个考量是，像郭飞雄这样的异议人士，他们从事政治反对运动，也几次在中国国内被判刑。在共产党眼里，他们是政治上的敌人，而中国政府不想让这些人的日子好过。」

「1989年以来最严峻的时期」

陈光诚则以郭飞雄与中国着名维权律师高智晟的经验为例，表示中国政府从16年前便对高智晟丶郭飞雄以及陈光诚一家人进行迫害。他表示：「高智晟已失踪四年多，仍旧渺无音讯。他在失踪前也多次遭到中共迫害丶折磨与酷刑。郭飞雄也是获释後没多久又被判刑，并关进监狱。」

郭飞雄今年1月在上海机场遭海关拒绝出境後，曾尝试实行无限期绝食，但数天後，多名异议人士在推特上发文，表示联系不上郭本人，担心他已经失联。郭飞雄在失联前曾向中国国家主席习近平丶中国总理李克强与其他政府高层求援，希望紧急干预地方当局，允许其前往美国，不过当时并未成功获得回应。

DW.COM

中国人权活动人士郭飞雄希望1月28日赴美照顾重病的妻子，结果在上海浦东机场遭遇拦截，他表示将在机场展开无限期绝食。目前很多人担心他已经失联。

中国人权活动人士郭飞雄（本名杨茂东）狱中绝食超过100天后，已经正式结束绝食行动。原因是他相信向监狱管理方提出的诉求能够得到满足。对此，她的妻子却仍存怀疑。

中国维权人士郭飞雄在监狱的绝食抗议已接近80天。他曾参与抗议对《南方周末》的审查，被判六年监禁。妻子张青周四（7月28日）向德国之声证实，郭飞雄目前健康堪忧，在监狱持续遭受虐待。

滕彪认为，国际社会发布的联合声明，其实很难对中国起到立竿见影的效果，因为中国政府对绝大多数这种声明都置之不理。他告诉德国之声：「虽然有些例子是，中国政府在国际压力下提前释放政治犯或人权活动家，但这样的情况并不多见。」

滕彪说，习近平上台後，对异议人士的打压变得越来越残酷与激烈。他表示：「从『709大抓捕』与对维吾尔人的镇压，很多异议人士被抓与判刑，这种情况是急遽恶化，比江泽民与胡锦涛时期都还恶化。国内的异议人士面临的是1989年之後，最严峻的时期。」

郭飞雄原名杨茂东，是中国知名维权人士丶独立作家。他曾因为维权行动丶为法轮功辩护声援丶要求中共官员财产公开而多次被中国当局关押。2013年，郭飞雄参与声援《南方周末》新年献辞事件，呼吁新闻自由与政治民主，以及组织协调在中国八个城市发动公民街头举牌要求中共官员公布财产，这导致他再次被拘捕，被判六年徒刑。他在2019年8月刑满释放。

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