中国异议人士刘冰暂不被德国遣返

(德国之声中文网) 据香港《南华早报》披露，中国异议人士刘冰的律师在8月18日成功争取到了延期离境。

此前，他在德国的政治庇护请求遭到拒绝，原定于8月26日遭到遣返。

《南华早报》还透露，刘冰被获准离开位于北威州的一处拘留所。刘冰本人也在一条推特回复中确认他已经获释，不过没有披露更多细节。

刘冰在2019年5月参与了一场在厦门的聚会讨论时政，后来逃到欧洲寻求政治庇护。不久前，他在接受德国之声采访时表示，在他2019年5月参与厦门的聚会不久后，多名与会人士相继被中国警方约谈或是抓捕，其中包含近日遭中国政府以"寻衅滋事"判刑四年半的湖北维权人士尹旭安，以及先前在"1226大抓捕"中被警方逮捕的福建异议人士戴振亚。

他表示，在离开厦门后，他回到位于黑龙江省的老家并参与了一些维权事件，但也因此受到当地国保的关注，所以他才决定在2019年8月离开中国。刘冰通过塞尔维亚转往德国，他向德国之声表示，刚在法兰克福机场入境时，他在难民滞留区待了两天，后来便被准许入境并开始政治庇护的申请程序。

但在几个月后，他收到了政治庇护申请被拒绝的通知，于是他决定转往荷兰寻求政治庇护。然而，他却在荷兰住了将近6个月后，在今年6月3日被当地警方突然逮捕，声称他违反了《都柏林公约》，所以要把他送回德国。

刘冰在荷兰的移民监狱被关了一个月后，荷兰政府把他送回德国，他继续被关在德国北威州的移民监狱。他在电话访问中告诉德国之声："德国这边的处理方式就是，我的难民申请被拒绝，然后我违反了难民的相关规定，所以就将在8月26日将我遣返回中国。"

事实上，有多名在2019年参与两场在厦门举办的聚会的异议人士、人权律师，在过去一年半内，陆续被中国政府抓捕与判刑，其中包含著名中国民主运动人士许志永与人权律师丁家喜。丁家喜的妻子罗胜春8月6日在推特上发文表示，两人的律师在8月4日收到电话通知，丁家喜与许志永已被起诉到临沂市中级人民法院。

刘冰此前也表示，一旦被遣返回中国，他可能面临无限期的关押，或是关而不判刑的情况。他告诉德国之声："我在荷兰也参与了一些活动，还有在厦门的活动，中国共产党是看得到的，他们是不会轻易放过我的。我本来就是在黑名单上的人，所以我的命运也可能跟尹旭安一样。"

根据联合国难民高级专员办公室的数据，来自中国人士在海外申请政治庇护的案件数量从2012年的15362起猛增到2020年的107864起，翻了大约7倍。

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