中国异见人士骑摩托艇从山东逃亡韩国

（德国之声中文网）据韩联社8月20日报道，韩国仁川海洋警察署称，8月20日逮捕一名试图骑水上摩托艇偷渡韩国的中国男子。这名男子涉嫌16日下午骑水上摩托从仁川近海偷渡韩国。警方发现，他携带救生衣、望远镜、指南针、头盔等物品，从山东省骑着1800cc排量的水上摩托出发。他给摩托艇加满油，并用绳子将五个25升的汽油桶绑定在摩托艇上，途中不断加注燃料，共行驶约300公里来到仁川近海。

据路透社报道，韩国海警署表示，这名男子30多岁。韩国一名活动人士李大宣（Lee Dae-seon，音译）表示，这名中国男子名为权平（Kwon Pyong）。李大宣称，权平因2016年身穿一件讽刺中国国家主席习近平的T恤衫拍自拍照并发表在社交媒体上，而在中国被监禁。李大宣表示，周二在拘留中心探望了权平，"看上去他是因为感受到政治压力而决定逃离"。

李大宣向路透社表示，他是首尔"对话中国"的负责人，是一名致力于国际声援的活动人士。他说，权平目前在考虑寻求在第三国避难。

李大宣说，权平看上去健康状况良好。韩国媒体称，权平的旅程耗时14个小时。

据法新社报道，权平的摩托艇被困在西部港口城市仁川邮轮码头附近的滩涂中时，他呼求了救援。

李大宣向法新社表示，尽管35岁的权平进入韩国的方式是非法的，但自2016年以来中国有关当局的监控以及政治迫害是促使权平冒着生命进入韩国的原因。

李大宣向法新社表示，权平正在考虑是在韩国申请避难还是选择第三国。报道称，韩国每年仅批准屈指可数的避难申请。

权平曾被控“煽颠”罪

2017年，《纽约时报》曾报道权平面临"煽动颠覆国家政权罪"指控。报道称，2016年9月，权平在Twitter上分享了身穿那件T恤衫的照片后不久（T恤上印有包括"Xitler"[习特勒]在内的有关习近平的粗俗名字），即被拘捕。其律师之一梁小军表示，对权平的起诉书称，指控针对的是他在Twitter和他的Facebook页面上分享的70多个评论、图片和视频。不过，权平的律师说，他们不知道哪些评论是颠覆性的，也不知道那张T恤衫的照片是否属于其中，因为官员拒绝了他们见权平和阅览案件档案的请求。他们还对这种批评等同于颠覆的说法提出异议。梁小军以及另一位权平聘请的律师后突然被解聘。梁小军说，权平曾在爱荷华州立大学学习航空航天工程，但2014年完成学业后，他为他家经营的贸易业务工作。权平居住的城市延边是中朝贸易的中心。据美国之音报道，2017年，权平以“煽动颠覆国家政权”罪判刑一年半，出狱后被限制出境。

据韩联社报道，韩国海警署称，逮捕的中国男子在接受警方调查时表示，曾在韩国停留过，也来过几次仁川。

（路透社、法新社、韩联社、纽约时报）

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