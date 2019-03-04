中国开门迎外资 信用成问题？

(德国之声中文网) 3月6日的兩會記者會上，中國国家發展改革委副主任宁吉喆回答提问时指出﹕「在即将审议的《外商投资法》当中...将明确规定国家依法保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，不得利用行政手段强制转让技术。」

美联社评论道，这被视为是正面处理中美贸易战当中，美国最关切的技术转让问题。

过去，华府、欧盟等经济体都埋怨中国的政策阻挡了外资的进入，违反了市场开放的准则，还给予中国企业特殊待遇。

去年年底，《外商投资法草案》首次提请最高立法机关审议，被视为直接回应欧美长期对「强制转让技术」和「市场准入条件」的批评。草案一审稿规定，不得利用行政手段强制转让技术﹕「外商投资过程中技术合作的条件由投资各方协商确定。」

中国官媒人民网报道，宁吉喆举出五大方向，除了保护知识产权之外，另外四个措施为﹕第一，将在农业、采矿业、制造业、服务业领域推出更加开放的措施，允许更多领域实行外资独资经营。第二，今年将發布新的《鼓励外商投资产业目录》，扩大鼓励外商投资的范围。第三，确保市场准入内外资标准一致，也就是对外资实行准入后的国民待遇。第四，简化备案等管理程序，加快审批速度。

最新消息显示，华府很可能在很短时间内就要与北京达成协议，打消再度加征关税的念头。华府一直以来关切，中国以国家力量支持人工智慧与机器人产业而带来的威胁，但是目前还没有具体协议釋除其疑憂。

稳中有进变中有忧

记者会上，国家发展改革委主任何立峰表示，对于当前中国经济形势的看法是「总体平稳、稳中有变、变中有忧」，但是总体趋势还是稳中有进的。他也重复了李克强在政府工作报告中提到中国经济面临的挑战，闡述何謂變中有憂﹕「全球经济的波动，不可避免地会影响到中国的企业，特别是制造业企业，叠加我们自己在转型升级过程中深层次的矛盾、困难、问题的集中暴露，使我们在去年包括到目前，还有许多企业面临一些困难，突出表现在比如融资难融资贵、生产经营成本比较高等问题，这些都是变中有忧的反映。」

他强调，要严格防止各级政府的投资形成新债务，并且鼓励民间投资与政府投资结合。他說很快會推出一系列措施﹕「一是要降低准入门槛，扩大准入空间。二是帮助民间投资解决客观存在的一些问题，包括融资的问题、各种建设过程当中需要政府部门服务的问题等，来促进它能够平稳健康的发展，共同推动我国固定资产投资和国民经济发展相适应。」

所谓「开放」是态度还是行动？

《外商投资法》被排定在3月15日在人大第四次全体会议上表决，预计将获得通过。然而，就算这个法案能在大会上获得通过，它是否获得落实，又是另外一个问题。这也将是中美之间能否达成协议的核心重点。

美国贸易代表莱特希泽上周对白宫说，他随手就可以举出好几个例子，说明北京签约之后「很少会履行他们的义务」。莱特希泽接着说，北京同意要扩大进口美国大豆或是天然气等商品还不够，只要牵涉到长远协议，就必须处理到智慧财产权、强制技术转让、以及中国给企业的补贴。

美中贸易全国委员会(USCBC)高级副主席艾琳·恩尼斯(Erin Ennis)说，要让中美双方能够在长远的执行机制上达成共识十分有挑战性。美国总统特朗普希望将来在中国违背承诺时都可以开征关税，而且不会遭到报复。中国則很有可能认为这样的条件是限缩中国主权。但是如果他不答应，「双方要达成最终协议又很困难。」

香港中文大学的林和立教授对美联社表示，中国也在抵抗美国对企业改革的要求。比如说，中国总理李克强在公佈政府工作报告时，不但没有减少对科技研發的支持，还加大支持力度。「中国不可能在这方面同意让步，因为这攸关国家的未来。」他说﹕「社会主义國家在發展高科技产业时，政府扮演重要的角色。中国不可能在这件事情上让步。」

这也就是说，中国可能至少在过去不开放给欧美的金融体系方面，展现出更加开放的姿态。人民银行党委书记也在周二 (3月5日) 如此回答记者﹕「可以确定的是金融体系必然会开放，中国和美国已经达成共识。」

欧盟商会：更希望有明确时间表



在上海的欧盟商会会长德安德里亚（Carlo Diego D’Andrea）向德广联表示，新的投资法是朝正确方向迈出的一步，但还不够。他称赞该法对知识产权有了更好的保护，也让不公平的技术转让更困难。但是，“尚不明确这些改革如何落实”。他表示，一方面，法律条文听上去很好，“另一方面，我们希望的其实是明确的日程表，如何实际地进行下去”。

此前，《外商投资法》二审后，欧盟商会曾向德国之声表示，一方面，外商投资如今被视为重要优先事务，这是欧盟商会所乐见的。不过，针对“外商”仍存在不同的司法框架，这是个很大的问题。中国欧盟商会会长哈博恩（Mats Harborn）当时表示：“此外，《外商投资法》加速审议，也导致公开征求意见这一阶段的意义降低。欧盟商界原本正在为这一阶段准备，如今也很难有机会就相关规定的模糊性提出意见，或者就该法如何在全国范围内得到统一执行提出建议。”

《外商投资法》在3月5日提请全国人大会议审议前，曾在一个月内经过一审和二审。中国官方新华社此前报道，这是“为立法按加速键，显示中国加大改革开放的决心”。



罗法/李芊(美联社等)