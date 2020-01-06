中国开通全球首列自动驾驶高铁

（德国之声中文网）据中国媒体报道，2019年12月30日，中国自主设计建设的京张高铁开通运营。这条铁路全长174公里，建造时间为4年，最高设计时速350公里。开通后，从北京到张家口市的行程时间从3小时缩短到47分钟。

尤为引起关注的是，这条线路上运行的"复兴"号动车组，可在350公里时速下自动驾驶，成为世界首列"智能高速列车"。中国媒体援引铁道部门官员表示，"自动驾驶"不是无人驾驶，列车行驶全程，司机始终值守。只是启动、停车、站间加减速等固定步骤可由自动操作完成。

其它"智能"措施包括乘客"刷脸"无阻隔进出站、智能机器人导航并为旅客搬运行李等。此外，新高铁使用的是中国自主研发的北斗卫星导航系统和GIS技术。

京张高铁上有10座车站，途径的北京、延庆和张家口均为2022年北京冬季奥运会赛事的举办场地。此外，北京最重要的旅游景点之一八达岭长城也是经停站之一。

北京为迎接冬奥会大建基础设施

从京张高铁官网列出的车次看，目前每天有近30组动车往返于北京和张家口之间，其中有6次列车为"智能高铁"。普通高铁全程票价在人民币77元到231元，智能高铁在90元到270元之间。

中国国家铁路集团有限公司工电部信号专业主管莫志松在接受澎湃新闻记者专访时表示，自动驾驶对于提升运营品质、保证运输效率、降低运营成本都很有意义。而为何选择在京张高铁开行自动驾驶，则与这条铁路的特性，如坡度、隧道等有关。

另有媒体分析认为，开通京张高铁是2020北京冬奥会基础设施建设的一部分。据报道，部分列车设有为冬奥会专门设计的媒体车厢，每个座椅上都有电源插头和工作台以及放置采访设备的空间，还有专为爱好滑雪者设计的放置滑雪器材的位置。

京张铁路在中国历史上具有重要意义。它是第一条由中国自行勘测、设计、建设的铁路，由中国铁路工程师詹天佑主持修建，于1909年建成通车，距今已有110年的历史。