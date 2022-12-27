 中国开放边境消息带动各大股市上涨 | 科技环境 | DW | 27.12.2022

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科技环境

中国开放边境消息带动各大股市上涨

经历三年封锁后，中国将自明年1月8日起取消对入境旅客的防疫政策，此消息使得全球各大股市反弹。专家称，这像是一个周期结束的时刻。

经历三年封锁后，中国将取消对入境旅客的防疫政策

经历三年封锁后，中国将取消对入境旅客的防疫政策

（德国之声中文网）中国政府宣布自2023年1月8日起将取消对入境旅客的检测和隔离措施，消息一出提振市场情绪，各大股市周二（12月27日）皆上涨。

中国三大股指高开高走，沪指收涨近1%；创业板指、深成指均涨超1%，消费、金融板块集体走强。全球股票指数上涨了0.2%，明晟公司（MSCI）最广泛的日本以外亚太股票指数上涨了0.6%。此外，欧洲STOXX 600指数追随亚洲的涨势，上涨了0.5%；而美国股票期货，即标普500 E-Mini期货指数，攀升了0.7%。

盈丰财资分析师Jochen Stanzl评论道：「动力主要来自中国，那里有越来越多的信号表明经济正在重新开放。」

财富资产管理机构隆奥银行（Lombard Odier）宏观投资总监伊勒普（Florian Ielpo）表示：「我们今天看到的是中国的反弹和商品期货的上涨价格，这就是2008年夏天的情况。由此看来，这像是一个周期结束的时刻。」

利率仍有上行风险

不过，花旗银行分析师在上周五的一份报告中强调了利率上行风险，即美联储的政策利率在2023年底前可能达到5.25%至5.50%。该份预测主要是基于在2023年的头几个月将继续增加工作岗位的预期。尽管劳动力市场已经非常紧张，但岗位增加将给工资和服务价格带来进一步的上行压力，从而令美联储必须加快加息的脚步。

（综合报导）

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