中国开放澳大利亚活龙虾 贸易战结束了吗？

中国承诺重新开放澳大利亚活龙虾进口，正式解除自2020年以来的双边贸易限制。澳大利亚业界对此表示欢迎，部分人士也认为澳大利亚赢得了与中国的贸易战。不过专家告诉DＷ，中澳之间的分歧仍存。

（德国之声中文网）澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和中国总理李强10月10日在老挝举行的东盟（ASEAN）领袖峰会期间，举行双边会晤，就澳大利亚活龙虾重新输入中国市场的时间表达成共识。这意味，过去4年的中澳贸易限制几乎已全部解除。

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）同日发表声明证实，阿尔巴尼斯政府已与中国商定了全面恢复澳大利亚活岩龙虾出口的时间表，“这项成果是中澳双边关系朝著稳定迈出的又一步。这对龙虾产业和中国消费者来说都是一个好消息，他们将在农历新年期间，及时买到优质的澳大利亚岩龙虾”。

澳大利亚外长黄英贤说，澳大利亚面对中国会在“可合作之处合作，在必要时表达分歧”。 图像来源: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

不过黄英贤也强调，阿尔巴尼斯的政府将继续对中国采取冷静和一致的态度，“在可合作的领域合作，在必要时表达分歧，并以国家利益为重展开互动”。

对此，中国外交部发言人毛宁10日在例行记者会上表示，“中方愿同澳方一道，继续透过对话协商，妥善解决彼此关切问题，使中澳关系更加成熟稳定，更好造福两国人民”。

业界人士乐见

中国是澳大利亚、尤其是西澳地区龙虾消费的最大市场，2019年其市场价值已超过7亿澳元（约4.7亿美元）。2020年，中国禁止澳大利亚活岩龙虾进口，对产业冲击甚大。澳大利亚外交与贸易部估计，中国这项开放将挽救该产业3000名澳大利亚人的工作机会。

《悉尼先驱晨报》10日引述南澳州“弗格森澳大利亚公司”（Ferguson Australia）龙虾出口商弗格森（Andrew Ferguson）的说法表示，他对“四年的混乱”结束表示欢迎。不过，弗格森表示，目前尚不清楚出口中国的市场如何复苏。

弗格森说：“（中国）市场是否与之前一样，这是一个大问题。我真的不认为销售或定价会是一样的。”

他另强调，虽然中国市场重启给予业者“另一个很大的选择”，“但我们将从经验中学到，不能把所有鸡蛋放在同一个篮子里⋯⋯我们在其他市场也已经做了很多努力，在超市开发产品，澳大利亚许多超市现在都有我们的产品。”

另一家位于南澳的龙虾出口商“五星海鲜公司”（Five Star Seafoods）经理瑞恩（Tom Ryan）则告诉澳大利亚广播公司（ABC），对中国恢复活龙虾贸易“已经等了很长时间”。

瑞恩说，该产业已经为龙虾产品找到了新市场，但利润率较低，“对我和麦克唐奈港的其他人来说，这绝对是一种解脱”。

西澳大学社科院中国研究专业副教授陶郁观察，作为澳大利亚最主要的龙虾产地，西澳相关产业的人士都非常欢迎这项决定，并已做好让西澳龙虾回归中国市场的准备。他告诉DW，“重开（中国）市场对于西澳龙虾产业的正面影响将是直接且庞大的，西澳州政府也表示了对于这项决定的大力欢迎”。

澳大利亚官方数据指出， 自中澳活龙虾的出口遭到限制后，澳大利亚龙虾出口的总价值已由2018-2019年度的7.5亿澳元（约5亿美元），下降至2020-2021年度的3.8亿澳元（约2.55亿美元）。且在中方施加贸易限制前，高达94%的澳大利亚出口龙虾都是运送到中国。

值得一提的是，自2020年11月以来，虽然澳大利亚遭禁向中国出口活龙虾，但对中国出口急速冷冻龙虾的贸易仍在继续。

至于为何中国到最后阶段才解除对澳大利亚活龙虾进口的限制，澳大利亚悉尼科技大学中国研究专业副教授冯崇义解读，由于澳大利亚的铁矿、煤矿等出口产品，是中国有“刚需”的产品，因而较早被中国政府解除制裁。但像澳大利亚的红酒、龙虾等奢侈消费品，则因近期中国经济下滑、消费能力下降、需求锐减，被放在最后阶段才开放。

澳大利亚已赢得贸易战？

2020年，澳大利亚时任总理莫里森（Scott Morrison）要求对中国展开新冠疫情起源调查，随后中国政府对澳大利亚施加一系列进口限制。

如今活龙虾贸易限制解除，《华尔街日报》11日发表评论指，澳大利亚已“赢得了对华贸易战”。评论称，这场争端没有赢家，只有大量无辜受害者；然而，盡管中国的制裁给澳大利亚出口商带来了种种痛苦，还是未能迫使当时的澳大利亚政府退让。

澳大利亚反对党参议员帕特森（James Paterson）13日也向ABC表示，“中国政府放弃这些制裁的原因，是它们没有发挥作用”。帕特森还说，澳大利亚政府的生产力委员会估计，这些限制只对澳大利亚经济造成了0.1%的打击。

冯崇义向DW指出，中国当时为了惩罚澳大利亚“自由党-国家党联盟”政府对中国的反击，以及要求国际社会调查新冠病毒起源等行动，实施了一系列经济制裁和经济胁迫。而在澳大利亚工党政府上台之后，通过让步和谈判才进一步解除制裁。

“澳大利亚为了经贸商业利益向中国政府求情，身段相对柔软，中国政府将此视为分化世界民主阵营、打破外交孤立的重大成就，”冯崇义说。

但这次中澳双方的会谈并未进一步提到遭到中国关押的澳籍华裔作家杨恒均，显示双方在此一问题上并无交集。对此，身兼杨恒均博士班导师和好友的冯崇义认为，澳大利亚工党政府并没有放弃营救杨恒均，“但其能力有限、愿意付出的代价也有限”。

澳大利亚华裔作家杨恒均2019年于广州被捕，2021年5月在闭门判决中被中国法院裁定犯有间谍罪，并于今年2月遭判处死刑缓执行2年。 图像来源: Chongyi Feng/AP/picture alliance

中澳之间的贸易战是否已正式终结，也有专家持怀疑态度。

澳大利亚阿德莱德大学国际贸易研究所教授德雷珀（Peter Draper）在非营利媒体“The Conversation”上发表评论指，中国重启龙虾市场“或许令人想要庆祝”，但澳方应该谨慎行事。

德雷珀写道：“我们的局势仍受制于北京与华盛顿的关系影响。澳大利亚与中国的贸易困境是否真正结束，最终可能不由我们掌控。”

中澳关系的未来

冯崇义认为，由于澳大利亚与中国在政治制度和核心价值方面存在结构性矛盾，中国在台海、南海以及南太平洋的扩张，也侵害了澳大利亚的国家利益，因此，澳大利亚在防务安全方面必须与美国为首的民主盟邦共进退，“不可能在军事和高科技等领域与中国走得太近”，双方关系的冲突仍会延续。

陶郁对此相对乐观。他认为，中澳关系在未来会进一步趋于稳定，“这也是两国政府目前都乐见的情况”。他也判断，至少到澳大利亚举行大选之前，中澳两国政府会维持目前对待双边关系的态度、方式和政策。

针对即将在明年5月前举行的澳大利亚大选，目前执政的中左翼政府民调日益下滑，在野的右翼阵营有可能赢得选举，外界关注最终结果可能如何影响到未来的中澳关系。

冯崇义分析，偏右的“自由党-国家党联盟”政府若上台，他预期其对华政策会更加强硬。但陶郁认为，无论澳大利亚大选结果如何，中澳关系的基本走向将取决于两国在经济、文化和安全领域的结构性利益和分歧，而不仅仅是特定的领导人或执政党。

陶郁强调，反对党在野时的立场通常较为鲜明和激进，一旦执政就需要平衡各方利益，因此他分析中澳两国关系的基调为：无论是经济上的紧密合作，还是在安全领域的深刻分歧，在可预见的未来都仍将持续。

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