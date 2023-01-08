中国开放大门 河南省新冠感染率已达近90%

1月8日是中国取消对入境者强制性的隔离措施的第一天，成千上万的旅客抵达中国各地。同时，多国也对来自中国的旅客采取入境限制。随着农历新年在即，专家估计，中国感染人数将会再次激增。
（德国之声中文网） 中国昨日（1月8日）开始取消对入境者强制性的隔离措施，成千上万的游客开始出入中国边境。 61岁的哈罗德(Michael Harrold)当天从华沙飞抵北京。他告诉路透社记者：“能够恢复正常是一种巨大的解脱。下飞机，叫辆出租车，就能回北京的家。”他是在北京工作的一名文字编辑。 中港周日（1月8日）首度恢复免检疫通关，周日上午有数千名旅客从香港涌入中国。根据香港01报道，香港入境事务处公布8日的出入境旅客流量数字，显示与前一日（7日）比较，入境香港人数增加近3成，远少于出境人数1.4倍的增幅。
根据第一财经报道，当天0时17分，自多伦多始发的南航一架航班落地广州机场，成为中国三年来首次全面放开入境限制后的首个入境航班，全体航班旅客无需再进行核酸检测和集中隔离。1月8日入境航班的热门目的地为上海、南京、广州、成都和南宁。 中国官媒央视周日报道，当天从韩国到中国的航班几近售罄。相关报道迅速登上微博热搜。
与此同时，韩国对中国旅客出台了入境限制措施。大韩航空(Korean Air)本月早些时候表示，考虑到韩国政府的谨慎态度，原本增加飞往中国航班的计划暂时搁置。韩国从1月初开始对中国入境旅客进行新冠病毒核酸检测，并要求这些旅客在规定场所等待检测结果。从1月5日起，来自中国的旅客还须提交行前48小时核酸检测或行前24小时抗原检测阴性证明。
上个月，中国决定取消严格的封锁、隔离和大规模测试等措施，这些严厉的防疫措施给中国经济带来重创，并引发了罕见的抗议活动。此后中国各地爆发感染潮。随着本月晚些时候中国庆祝农历新年，预计感染人数将会再次激增。越来越多的国家出于对新型变种病毒的担忧而对中国入境旅客执行更严格的筛检。除了韩国之外，日本本周一宣布最新措施，除了中国大陆旅客之外，从澳门飞往日本的人也要提供出境72小时的阴性证明并进行检测。
德国政府呼吁民众如非必要不要前往中国。自1月9日起，德国将中国列为“受威胁的病毒变异地区”，入境者必须接受强制新冠筛检。德新社报道，周一上午，乘坐东航的72名中国乘客抵达法兰克福机场后被送往医院接受快筛测试。法兰克福卫生部门的一位女发言人表示，所有人测试结果都是阴性。此外，来自中国航班的废水也要进行检测。下一班来自中国的航班于星期二下午抵达法兰克福。
中国新闻网周日报道称预计2023年中国国内旅游收入将大幅增长，可能恢复到疫情前水平的70-75%，但出国旅游游预计会恢复到疫情前的30-40%。
中国人口第三多的河南省，新冠感染率已达到近90%。根据网易新闻，1月9日上午，河南政府新闻办召开新闻发布会。会上，省卫生健康委党组书记阚全程介绍，从社区监测数据看，截至2023年1月6日，全省新冠病毒感染率为89.0%。
1月8日，中国官方报告的新增感染病例仅有5272例。 路透社报道，到目前为止，中国是新冠死亡率最低的国家之一。不过世界卫生组织指出，中国实际新冠感染人数更高，国际健康专家估计，今年中国可能会有100多万人死于新冠病毒。
（路透社，德新社等）
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