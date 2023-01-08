中国开放大门 河南省新冠感染率已达近90%

（德国之声中文网） 中国昨日（1月8日）开始取消对入境者强制性的隔离措施，成千上万的游客开始出入中国边境。 61岁的哈罗德(Michael Harrold)当天从华沙飞抵北京。他告诉路透社记者：“能够恢复正常是一种巨大的解脱。下飞机，叫辆出租车，就能回北京的家。”他是在北京工作的一名文字编辑。 中港周日（1月8日）首度恢复免检疫通关，周日上午有数千名旅客从香港涌入中国。根据香港01报道，香港入境事务处公布8日的出入境旅客流量数字，显示与前一日（7日）比较，入境香港人数增加近3成，远少于出境人数1.4倍的增幅。

根据第一财经报道，当天0时17分，自多伦多始发的南航一架航班落地广州机场，成为中国三年来首次全面放开入境限制后的首个入境航班，全体航班旅客无需再进行核酸检测和集中隔离。1月8日入境航班的热门目的地为上海、南京、广州、成都和南宁。 中国官媒央视周日报道，当天从韩国到中国的航班几近售罄。相关报道迅速登上微博热搜。

与此同时，韩国对中国旅客出台了入境限制措施。大韩航空(Korean Air)本月早些时候表示，考虑到韩国政府的谨慎态度，原本增加飞往中国航班的计划暂时搁置。韩国从1月初开始对中国入境旅客进行新冠病毒核酸检测，并要求这些旅客在规定场所等待检测结果。从1月5日起，来自中国的旅客还须提交行前48小时核酸检测或行前24小时抗原检测阴性证明。

上个月，中国决定取消严格的封锁、隔离和大规模测试等措施，这些严厉的防疫措施给中国经济带来重创，并引发了罕见的抗议活动。此后中国各地爆发感染潮。随着本月晚些时候中国庆祝农历新年，预计感染人数将会再次激增。越来越多的国家出于对新型变种病毒的担忧而对中国入境旅客执行更严格的筛检。除了韩国之外，日本本周一宣布最新措施，除了中国大陆旅客之外，从澳门飞往日本的人也要提供出境72小时的阴性证明并进行检测。

欧洲多国收紧入境管制 中国民众: 可以理解

德国政府呼吁民众如非必要不要前往中国。自1月9日起，德国将中国列为“受威胁的病毒变异地区”，入境者必须接受强制新冠筛检。德新社报道，周一上午，乘坐东航的72名中国乘客抵达法兰克福机场后被送往医院接受快筛测试。法兰克福卫生部门的一位女发言人表示，所有人测试结果都是阴性。此外，来自中国航班的废水也要进行检测。下一班来自中国的航班于星期二下午抵达法兰克福。

中国新闻网周日报道称预计2023年中国国内旅游收入将大幅增长，可能恢复到疫情前水平的70-75%，但出国旅游游预计会恢复到疫情前的30-40%。

中国人口第三多的河南省，新冠感染率已达到近90%。根据网易新闻，1月9日上午，河南政府新闻办召开新闻发布会。会上，省卫生健康委党组书记阚全程介绍，从社区监测数据看，截至2023年1月6日，全省新冠病毒感染率为89.0%。

1月8日，中国官方报告的新增感染病例仅有5272例。 路透社报道，到目前为止，中国是新冠死亡率最低的国家之一。不过世界卫生组织指出，中国实际新冠感染人数更高，国际健康专家估计，今年中国可能会有100多万人死于新冠病毒。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



（路透社，德新社等）

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