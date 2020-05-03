中国开放国内旅游 全球观光预计2023恢复

(德国之声中文网) 德国旅游公司途易集团(TUI)在中国的分部表示，已经重启其在中国的旅游业务。
在暂停三个月的营运之后，欧洲最大的旅游公司途易集团现阶段推出的旅游服务主要聚焦在山区与海边的短期旅行，以及大城市郊区的旅游方案。
途易集团执行长裘森(Fritz Joussen)在声明中说，虽然集团在上海和北京的办公室在疫情期间都持续营业，但是当局那时候不允许他们贩售假期旅游方案。声明说: 「我们现在观察到民众对假日旅游的需求已经累积到一定数量。未来几周，途易集团中国分部将会逐步扩大供给。」
疫情爆发以来，各国纷纷实施旅游管制以防疫情进一步扩散，但也都密切关注中国旅游市场的发展情况作为未来规划的参考。
从四月开始，中国内部的旅游市场就有复苏的迹象，航空业专家也预期在国际旅游恢复以往水平以前，大部分的国内旅游项目都能恢复到以往景况。
但是为了防止病毒由国外旅客带入而造成第二波疫情，中国当局仍然在一些地区实施交通管制，严控境外疫情输入。例如在北京实施「第一入境点」措施加强来往旅客的检疫，降低班机数量也大幅降低了进出的旅客数量。
媒体报导，汉莎航空不堪亏损向德国联邦政府求助，已经获得当局同意斥资近百亿欧元相救。
疫情严重冲击观光旅游业
联合国旗下的15个专业组织之一－世界旅游组织(UNWTO)也预测，国际旅游的需求，或者说在旅游景点过夜的需求，都会比2019年15亿的记录下跌三成。现在，航空业已经将近有三分之二的飞机因旅客数大减而暂停起降。有些观光游轮直到十一月都不会再出航。
牛津經濟研究院(Oxford Economics)旗下諮詢公司Tourism Economics一度预测，因疫情降低的旅游需求可能要到2023年才会回到以往水平。
旅游业者埃及骑士旅游创办人哈德豪德(Mahmoud Hadhoud)说，就算疫情过去，要人们脱离恐惧，以及恢复过去的消费能力都还需要时间。
盼欧洲旅游恢复
欧盟从三月以来就在各国边境实施交通管制。裘森呼吁欧盟开始考虑重启欧盟内部的旅游。他说: 「欧盟和其会员国应该要拟定一个时间表，如何恢复欧盟内部的旅游，让人们有办法在2020年出门度假。」他提到希腊、赛普勒斯、西班牙加那利群岛、奥地利、保加利亚等都在恢复旅游业方面有所进展。
德国内政部访泽霍费尔(Horst Seehofer) 在接受德国媒体图片报采访时，排除了为度假者开放德国-奥地利边界的可能性，担忧可能会引发第二波新冠疫情。在此之前，奥地利伊施格尔滑雪胜地被披露与上百例德国和北欧国家的新冠确诊病例有关联。
张慈(路透社、美联社)
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
德国: 慕尼黑，玛利亚广场
玛利亚广场位置慕尼黑市政厅前方，就如一个露天剧场。通常，大量好奇的游客都会站在市政厅的瞭望塔前，塔前的钟琴会以悦耳的铃声使16世纪时的两个小故事重现。现在只有警察在这执行宵禁。
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意大利: 罗马，西班牙阶梯
在永恒之城－罗马的众多景点中，西班牙阶梯位于破船喷泉后方。喷泉的驳船形状使人想起了另一场灾难－1598的洪灾。喷泉中细水长流，而阶梯却是人烟稀少。
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西班牙: 巴塞罗那，兰布拉大道
直至最近, 兰布拉大道一直是拍摄车水马龙、游客摩肩接踵的好地方，甚至引发关于"过度旅游"的热烈讨论。目前在巴塞罗那的主要购物街上，只有几只鸽子在春日下四处踱步。
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法国: 巴黎，香榭丽舍大街
巴黎的林荫大道，这座城市的主要动脉，似乎时间也静止了。孤独的凯旋门，远处只有几辆车，交通灯亮出红色。
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英国: 伦敦，塔桥
看起来泰晤士河比往日要平静。没有游船，亦没有游客。目前，只有少量行人和车辆在塔桥上过河。
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土耳其: 伊斯坦布尔，圣索菲亚大教堂
圣索菲亚大教堂前面的广场平日像一个市集，有成千上万的游客和过往的商人。这些天来，人们能看到的只是古代世界上最古老的建筑之一。建于六世纪的这座独一无二的圆顶大教堂正等待再次绽放其魅力。
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俄罗斯: 莫斯科，特维尔大街
彼得大帝进入莫斯科时所使用的其中一条主要大道，之后特维尔大街的宽阔林荫大道也被用于大型阅兵。2020年春，消毒车队占据了这景点。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
埃及: 吉萨金字塔
目前只有消毒人员可以"参观"法老王的陵墓。而此举是否有助赢得旅客的信心还有待观察。吉萨金字塔在历史上曾经历了不同的危机。
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沙特阿拉伯：麦加，大清真寺
麦加被虔诚的穆斯林视为最重要的朝圣地之一。每年会有300万信徒到访。但从今年4月2日起，麦加便实施宵禁。以往，这里会有数以十万计的信众，现在只有穿着防护衣的人对围绕卡巴天房的椭圆形区域进行消毒。
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印度：阿格拉，泰姬陵
世界不少的历史文化遗迹现在都被军事力量保护起来。甚至在印度的泰姬陵，一座爱情纪念碑，士兵们也时刻保持警惕，以防止人群在此聚集。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
美国: 纽约，时代广场
不少被视为世界中心的地方如今就像鬼城一样，如纽约的时代广场。这里的一切如处于时间静止状态，陷入无尽的等待。没有行人的人行道，红绿灯前没有车辆，没有顾客的商店。即便在这座号称永不沉睡的城市里，一切都已经不再是原来的样子。
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美国: 新奥尔良，波旁大街
空无一人的波旁大街犹如关于”疫情加速“的警示。人们认为疫情不会影响到他们，于是狂欢节庆典照常进行。新冠病毒于是在这里肆意蔓延。
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巴西: 里约热内卢，科帕卡瓦纳
宽阔的海滩，湛蓝的大海，里约热内卢的轮廓。即使是巴西的科帕卡瓦纳看起来也停转了，尽管它本是世界上最热闹的休闲胜地之一。只有来自大西洋恬静温柔的浪花标志着一切仍在运转。这意境就如一首著名的巴萨诺瓦乐曲: 不再忧郁（Chega de Saudade）。
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澳洲: 悉尼，歌剧院
澳洲的标志性建筑前空无一人。悉尼歌剧院也提醒我们应待在家里。剧院大门紧闭，直到另行通知，但每周都有馆藏资料的直播和录音节目，以数字方式将音乐传递给社会大众。
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疫情冲击–人烟稀少的旅游名胜
中国: 长城
在经过两个月的关闭后，3月末长城部份地段重新开放。一张寄予希望的照片: 那里可以，也一定会迎来旅游业的重生!
作者: Andreas Kirchhoff