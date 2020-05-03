中国开放国内旅游 全球观光预计2023恢复

(德国之声中文网) 德国旅游公司途易集团(TUI)在中国的分部表示，已经重启其在中国的旅游业务。

在暂停三个月的营运之后，欧洲最大的旅游公司途易集团现阶段推出的旅游服务主要聚焦在山区与海边的短期旅行，以及大城市郊区的旅游方案。

途易集团执行长裘森(Fritz Joussen)在声明中说，虽然集团在上海和北京的办公室在疫情期间都持续营业，但是当局那时候不允许他们贩售假期旅游方案。声明说: 「我们现在观察到民众对假日旅游的需求已经累积到一定数量。未来几周，途易集团中国分部将会逐步扩大供给。」

疫情爆发以来，各国纷纷实施旅游管制以防疫情进一步扩散，但也都密切关注中国旅游市场的发展情况作为未来规划的参考。

从四月开始，中国内部的旅游市场就有复苏的迹象，航空业专家也预期在国际旅游恢复以往水平以前，大部分的国内旅游项目都能恢复到以往景况。

但是为了防止病毒由国外旅客带入而造成第二波疫情，中国当局仍然在一些地区实施交通管制，严控境外疫情输入。例如在北京实施「第一入境点」措施加强来往旅客的检疫，降低班机数量也大幅降低了进出的旅客数量。

疫情严重冲击观光旅游业

联合国旗下的15个专业组织之一－世界旅游组织(UNWTO)也预测，国际旅游的需求，或者说在旅游景点过夜的需求，都会比2019年15亿的记录下跌三成。现在，航空业已经将近有三分之二的飞机因旅客数大减而暂停起降。有些观光游轮直到十一月都不会再出航。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)旗下諮詢公司Tourism Economics一度预测，因疫情降低的旅游需求可能要到2023年才会回到以往水平。

旅游业者埃及骑士旅游创办人哈德豪德(Mahmoud Hadhoud)说，就算疫情过去，要人们脱离恐惧，以及恢复过去的消费能力都还需要时间。

盼欧洲旅游恢复

欧盟从三月以来就在各国边境实施交通管制。裘森呼吁欧盟开始考虑重启欧盟内部的旅游。他说: 「欧盟和其会员国应该要拟定一个时间表，如何恢复欧盟内部的旅游，让人们有办法在2020年出门度假。」他提到希腊、赛普勒斯、西班牙加那利群岛、奥地利、保加利亚等都在恢复旅游业方面有所进展。

德国内政部访泽霍费尔(Horst Seehofer) 在接受德国媒体图片报采访时，排除了为度假者开放德国-奥地利边界的可能性，担忧可能会引发第二波新冠疫情。在此之前，奥地利伊施格尔滑雪胜地被披露与上百例德国和北欧国家的新冠确诊病例有关联。

张慈(路透社、美联社)