中国建高原民兵分队 格斗选手训练“铁拳头”

（德国之声中文网）据《中国国防报》报道，6 月 15 日，雪鹰空中巡逻队、雪鸽极地通信队、雪狼极限攀登队、雪狐高山快反队，雪獒高原抗击队等5支民兵组织在西藏拉萨携装亮相，并接受西藏军区司令员汪海江授旗。汪海江在授旗仪式上表示，西藏自然环境和交通状况复杂，普通力量在遂行应急应战任务时难以全域到点，这些新质分队的入列，极大地提升了西藏后备力量的组织动员力、快速反应力和支援保障力。报道称，5支新质民兵力量的支援保障对象由陆军为主向诸军兵种全面覆盖。中国军网刊文援引汪海江在现场的讲话称，要把民兵新质"五队"打造成空中瞰制的"千里眼"、智能迅捷的"顺风耳"、快速救援的"急先锋"、反制行动的"铁拳头"和维护稳定的"刀尖子"。

有关报道还显示，以上民兵组织背后的企业和团体包括雪鹰通用航空股份有限公司、中国移动通信西藏公司、西藏圣山登山探险服务有限公司、西藏华泰龙矿业开发有限公司、恩波格斗俱乐部等等。其中尤为引人注目的是，雪獒高原抗击队由恩波格斗俱乐部的成员组成。

恩波格斗俱乐部曾多次参加国际国内格斗搏击比赛，曾因收留大凉山失学孤儿，将其训练为格斗选手出场表演引起一场社会风波。中国网络消息称，此次加入雪獒高原抗击队民兵组织的有恩波格斗俱乐部20位综合格斗运动员。有搏击媒体6月18日与恩波格斗拳馆取得联系，得知其目前的主要任务，就是协助边防团、特战旅等进行格斗训练。其创始人恩波表示："只要国家需要，恩波格斗也义不容辞勇会完成更多更艰巨的任务。至于前几天冲突事件有没有份，就不用问我了，我也不会问"。

就在五支民兵部队在拉萨被解放军授旗的6月15日当天，中印军人在拉达克地区（Ladakh）加勒万河谷边境地区发生1962年边境战争以来最为严重的冲突。双方虽然都没有开枪，但相互间激烈的肢体冲突导致20名印度军人丧生，70多名印度军人受伤。中国方面则拒绝透露中国军人的伤亡情况。

据印度媒体报道，事发当天，带着20名士兵在加勒万山谷巡查的一名印军上校要求中方拆除在实际控制线印方一侧14号巡逻点以南1公里搭建的两个帐篷，遭到中方拒绝。双方发生小规模肢体冲突。而后，中国军人撤回控制线另一侧，印度士兵则动手拆除了帐篷。当晚9点，印军发现有大约300名穿著橡胶防护服的中国士兵重新回到14号巡逻点。印军继而派出40名士兵前往对峙地点。之后双方发生混战，中国士兵使用了木棒、石块、铁棍以及被中国人称为"狼牙棒"的武器。印度士兵伤亡惨重，有的失足坠落山谷，因天寒及伤势身亡。多名印度军官称，有十余名解放军士兵丧生。但中方迄今对中方的伤亡情况保密。

该事件发生后，中印达成降温共识。但据美联社6月27日报道，美国Maxar卫星图像显示，在中印边界加勒万河谷（Galwan River Valley）附近，印度军队在其一方搭建了一道壁垒，中国则扩建了一个前哨营地。

印度方面先前指出，自5月初以来，中方一直在被称为 "实际控制线"（LAC）的非官方边界沿线集结大量部队和武器装备。

除了正规军队以外，长期以来，中国一直积极组建民兵力量配合军队在边境执勤。据中国媒体报道，在西藏日喀则军分区驻防的1500余公里长的边境线上，常年活跃着数十支民兵应急分队。中国央视今年4月曾在节目中透露，西藏军区边防某团与驻地政府、公安、边境管理大队以及民兵，对海拔5200多米的江曲梅拉山口一线进行武装联合巡逻。

中国和印度在1996年《关于在中印边境实际控制线地区军事领域建立信任措施的协议》中规定，双方同意"任何一方不得在实际控制线己方一侧两公里范围内鸣枪、破坏生态环境、使用危险化学品、实施爆炸作业、使用枪枝或爆炸品打猎"。但6月15日的中印边界冲突证明，禁止使用枪支并无法避免暴力流血事件。



乐然（综合报道）