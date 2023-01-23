中国延长还债期 斯里兰卡则希望中国能做更多

（德国之声中文网）两个大国中国和印度是斯里兰卡最大的双边贷款方，拥有2200万人口的斯里兰卡正面临着七十年来最严重的经济危机。印度本月早些时候已经写信给国际货币基金组织（IMF），表示它将致力于支持斯里兰卡的融资和债务减免，但岛国斯里兰卡还需要中国的支持，以便与IMF达成最终协议。
紧急应急措施
然而，一位了解情况的斯里兰卡消息人士说，中国1月19日寄给斯里兰卡财政部的信，可能不足以让IMF立即批准给予斯里兰卡的关键贷款。中国进出口银行在信中表示，它将根据斯里兰卡的要求，「作为一项紧急应急措施，延长2022年和2023年到期的债务偿还期......在上述期间，你们不必偿还银行贷款的到期本金和利息」。信中也提到：「同时，我们希望趁着这个缓冲期加快与贵国关于中长期债务处理的谈判进程」。
根据IMF去年3月发布的报告，截至2020年底，中国进出口银行已向斯里兰卡提供28.3亿美元贷款，占了该岛债务的3.5%。而根据中国中非研究所的统计，斯里兰卡截至去年年底积欠中国74亿美元，占其公共外债的近五分之一。
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根据中国中非研究所的统计，斯里兰卡截至去年年底积欠中国74亿美元，占其公共外债的近五分之一。图为2022年1月，时任中国外长王毅与斯里兰卡外长在科伦坡会面
希望中国做更多
中国进出口银行在信中还提到：「将支持斯里兰卡申请IMF的扩展基金机制（EFF），以帮助缓解紧张的资金流动。」
由于保密讨论的敏感性，这位斯里兰卡的消息人士不愿透露姓名，他对路透社说，斯里兰卡希望北京方面能够按照印度向IMF提供的方式作出明确保证。他指出：斯里兰卡方面「期望中国能做得更多」。
斯里兰卡外交部和财政部以及中国外交部没有立即回应路透社的提问。斯里兰卡央行行长威拉辛哈（P. Nandalal Weerasinghe）周二（1月24日）表示，该国还希望尽快得到中国和另一个主要双边贷款人日本的保证，并在六个月内完成债务重组。
（路透社）
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原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？
新总统维克拉马辛哈宣誓就职
7月20日，斯里兰卡议会宣布在议会总统选举投票中，临时总统维克拉马辛哈（Ranil Wickremesinghe)获得过半票数，当选斯里兰卡总统。7月21日，维克拉马辛哈宣誓就职。维克拉马辛哈现年73岁，曾多次出任总理，担任国会议员长达45年。
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政治危机漩涡
先前，南亚国家斯里兰卡一夜变天，在民众掀起了全国性抗议浪潮后，7月15日，斯里兰卡议长阿贝瓦德纳宣布总统拉贾帕克萨正式辞职，由总理维克拉马辛哈出任临时总统。
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抗议者冲击总统府
拉贾帕克萨将走人的消息是在数万抗议者冲进其官邸数小时后宣布的。总统府官员当时透露，拉贾帕克萨本人已被转移至一个更安全的地方。
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总统府内游泳
这是戏剧性的一幕：抗议者在总统府内游泳池降温。斯里兰卡正经历史上最严重能源危机。为安抚抗议者，拉贾帕克萨总统此前已将数名近亲从政府高层职位上撤下，其中包括曾分别担任总理和财政部长他的两个兄弟：马欣达（ Mahinda ）和巴西尔（ Basil）。
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总理私宅被烧
抗议者还冲入现任总理维克拉马辛格（ Ranil Wickremesinghe ）的私人住宅，并放火焚烧。事件发生后，维克拉马辛格在召集所在党高层紧急会议后，宣布愿意卸任，为建立一个包括所有政党在内的新政府让路。
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催泪瓦斯对付示威者
在政府耗尽用于进口必需品的外汇后，数月来，2200万人口的斯里兰卡经历了不断飙升的通货膨胀和长时间断电，终使民众忍无可忍。
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维克拉马辛格曾亲口宣布国家财政“破产”
不久前，维克拉马辛格承认斯里兰卡财政告竭，前所未有的经济危机将至少持续到明年底。积欠外国债权人500多亿美元（485亿欧元）债务的这个国家，汽油、药品和食品正快速耗尽。
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困境中的百姓
国家燃料耗尽，百姓不得不找寻替代物：做饭用木柴，自行车替代汽车。一些人说，它们实际上都无法成为真正的替代品，但严峻的经济危机让人别无选择。
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独立以来最严重经济危机
斯里兰卡正处于自1948年获独立地位以来最严重经济危机之中。今年4月，该国进入外债违约状态。维克拉马辛哈承诺拿出一救济方案及新的经济计划，以期有资格申请国际货币基金组织救助。
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呼吁团结起来共同克服危机
对于维克拉马辛哈当选总统，斯里兰卡反对派存有异议，认为他也需要为当前的经济危机负责。维克拉马辛哈当选后在议会发表讲话，呼吁停止分裂 ，“与我一起共同让国家摆脱危机”。