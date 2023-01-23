 中国延长还债期 斯里兰卡则希望中国能做更多 | 经济纵横 | DW | 24.01.2023

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经济纵横

中国延长还债期 斯里兰卡则希望中国能做更多

根据路透社获得的一封信件，中国进出口银行向斯里兰卡提供了为期两年的债务延期，并表示将支持斯里兰卡从国际货币基金组织获得29亿美元贷款。不过，有消息人士透露，斯里兰卡政府还希望中国能够提供更加明确的保证。

2022年，在严重经济危机的背景下，斯里兰卡涌现抗议浪潮，陷入动荡局势。4月，债台高筑的斯里兰卡政府就宣布无力偿还外债，面临国家破产。图为2022年7月，示威者进入总理府

2022年，在严重经济危机的背景下，斯里兰卡涌现抗议浪潮，陷入动荡局势。4月，债台高筑的斯里兰卡政府就宣布无力偿还外债，面临国家破产。图为2022年7月，示威者进入总理府

（德国之声中文网）两个大国中国和印度是斯里兰卡最大的双边贷款方，拥有2200万人口的斯里兰卡正面临着七十年来最严重的经济危机。印度本月早些时候已经写信给国际货币基金组织（IMF），表示它将致力于支持斯里兰卡的融资和债务减免，但岛国斯里兰卡还需要中国的支持，以便与IMF达成最终协议。

紧急应急措施

然而，一位了解情况的斯里兰卡消息人士说，中国1月19日寄给斯里兰卡财政部的信，可能不足以让IMF立即批准给予斯里兰卡的关键贷款。中国进出口银行在信中表示，它将根据斯里兰卡的要求，「作为一项紧急应急措施，延长2022年和2023年到期的债务偿还期......在上述期间，你们不必偿还银行贷款的到期本金和利息」。信中也提到：「同时，我们希望趁着这个缓冲期加快与贵国关于中长期债务处理的谈判进程」。

根据IMF去年3月发布的报告，截至2020年底，中国进出口银行已向斯里兰卡提供28.3亿美元贷款，占了该岛债务的3.5%。而根据中国中非研究所的统计，斯里兰卡截至去年年底积欠中国74亿美元，占其公共外债的近五分之一。

更多阅读——斯里兰卡危机：中产阶层也遭重创

根据中国中非研究所的统计，斯里兰卡截至去年年底积欠中国74亿美元，占其公共外债的近五分之一。图为2022年1月，时任中国外长王毅与斯里兰卡外长在科伦坡会面

根据中国中非研究所的统计，斯里兰卡截至去年年底积欠中国74亿美元，占其公共外债的近五分之一。图为2022年1月，时任中国外长王毅与斯里兰卡外长在科伦坡会面

希望中国做更多

中国进出口银行在信中还提到：「将支持斯里兰卡申请IMF的扩展基金机制（EFF），以帮助缓解紧张的资金流动。」

由于保密讨论的敏感性，这位斯里兰卡的消息人士不愿透露姓名，他对路透社说，斯里兰卡希望北京方面能够按照印度向IMF提供的方式作出明确保证。他指出：斯里兰卡方面「期望中国能做得更多」。

斯里兰卡外交部和财政部以及中国外交部没有立即回应路透社的提问。斯里兰卡央行行长威拉辛哈（P. Nandalal Weerasinghe）周二（1月24日）表示，该国还希望尽快得到中国和另一个主要双边贷款人日本的保证，并在六个月内完成债务重组。

（路透社）

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