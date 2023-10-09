中国延长“贸易壁垒调查”至台湾总统大选前夕

（德国之声中文网）中国商务部今年4月宣布针对台湾对中国的贸易限制措施展开贸易壁垒调查，原定截止日期为今年10月12日。本周一（10月9日），中国商务部网站发布消息称，鉴于本案情况复杂，根据《对外贸易壁垒调查规则》第三十二条规定，决定将本案的调查期限延长3个月至2014年1月12日。中国商务部在简短声明中没有提供细节或解释为何做出这一决定。

根据中国商务部4月12日发布的公告，对台贸易壁垒调查涉及2455项产品，主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。其新闻发言人束珏婷8月17日回应调查进展时表示，“初步调查显示，台湾地区对大陆贸易限制措施涉嫌违反世贸组织关于‘非歧视原则’、‘普遍取消数量限制原则’等规则”，并将调查涉及产品增至2509项。

针对中国延长贸易壁垒调查期限，台湾经济部作出回应称，台方一向秉持开放态度，愿意与中方在世界贸易组织（WTO）架构下协商与处理。台湾经济部在声明中还表示，美中贸易战及美国去风险化以来，已带动国际产业自中国迁移风潮，经济部将持续协助业者进行多元市场布局，并贯彻低碳化、智慧化升级转型的辅助政策，协助业者提升竞争力。

陆委会吁停止政治操作贸易争端

随着调查延期，新的截止日期正好是台湾2024总统大选前夕。台湾陆委会周一表示，台湾一再呼吁陆方回归到WTO机制与台方展开咨商，才是解决两岸贸易问题的正确之道。“中国商务部对台湾产品贸然进行所谓的贸易壁垒调查，刻意舍弃WTO机制协商，完全是出于政治动机”。

陆委会认为，中国将调查期限延长至明年台湾总统大选前一日，“明显与总统大选相关联，坐实了本会之前的说法”。该会呼吁北京当局“立即停止政治操作贸易争端，不应将贸易措施政治化，并利用台湾民主社会的开放性，达到干扰台湾民主运作”。

台湾行政院也发表新闻稿表示，中国在台湾国庆前夕宣布延长贸易壁垒调查，再度证明中方所谓贸易调查是出于政治动机，而企图以经济胁迫干扰台湾选举，更是违反WTO规范。新闻稿指出，中方无论是调查程序、分送问卷对象等均明显违反WTO规范。“我方已多次表达，任何双边贸易问题均应依循WTO机制，透过双方协商处理解决；也再次呼吁中方要回归正轨，切勿一再政治操作贸易议题。”

贸易壁垒调查将冲击ECFA？

今年8月，中国商务部发言人束珏婷在被问及是否会中止或部分中止《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）时表示，将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定研究采取相应的措施。国台办发言人朱凤莲则表示，支持有关部门结合贸易壁垒调查情况，研究中止或部分中止ECFA项下给与台湾产品的关税优惠。

中央社引述淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳分析，从北京的角度来说，贸易壁垒调查一定会成立，一旦成立，接下来就会采取一些反制作为，比较有可能是针对两岸经济合作架构协议（ECFA）的早收清单下手。张五岳表示，ECFA涉及贸易、投资、产业合作与争端解决，北京不会贸然终止ECFA，否则就象征“两岸的经贸全面脱钩断链”。

台湾国安会前秘书长高长也持类似观点。风传媒引述高长表示，ECFA不会全面停止，北京可能会以“切香肠”的方式进行，ECFA早收清单中包含几百项产品，中国可能挑选其中几项对台湾采取反制措施。

《海峡两岸经济合作架构协议》是两岸之间的双边经济协议，最早签订于2010年。因为世贸组织规定经济合作协议“必须”达到九成双方贸易产品的免关税，该条约也达成分阶段达成的默契；而其先期协议的产品内容被称为“早收清单”。在细项上，关税免税部份将包含了台湾输往中国大陆的石化、机械、纺织品及汽车零配件业等经济产业。

（综合报道）

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