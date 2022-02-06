 中国应急附条件批准辉瑞新冠口服药Paxlovid | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2022

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新闻广角

中国应急附条件批准辉瑞新冠口服药Paxlovid

中国国家药监局周五发布消息，应急附条件批准辉瑞新冠病毒治疗药物Paxlovid进口注册。这是中国批准的第一款专门用于治疗新冠病毒感染的口服药。辉瑞公司代表称这是一个重要里程碑。

中国国家药监局2月11日附条件批准了辉瑞（Pfizer）公司新冠病毒治疗药物Paxlovid进口注册

中国国家药监局2月11日附条件批准了辉瑞（Pfizer）公司新冠病毒治疗药物Paxlovid进口注册

（德国之声中文网）中国国家药监局周五（2月11日）发布消息，应急附条件批准辉瑞新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册。这是中国批准的第一款专门用于治疗新冠病毒感染的口服药。

中国国家药监局表示，该药品为口服小分子新冠病毒治疗药物，用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者，例如伴有高龄、慢性肾脏疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高风险因素的患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药，使用中应高度关注说明书中列明的与其他药物相互作用信息。

中国国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作，限期完成附条件的要求，及时提交后续研究结果。

路透社报道指出，目前还不清楚中国是否已经在与辉瑞公司就该药品的采购进行谈判。

辉瑞公司代表在一份声明中说：“这是我们对抗新冠肺炎的一个重要里程碑”，但没有提供相关采购信息。

辉瑞公司高层管理者表示，该公司正在与100多个国家就这款药品进行商议。如果需要，该公司有能力提供1.2亿个疗程的药品。

路透社报道称，中国的批准让辉瑞公司在市场上如虎添翼，预计该公司这款药品2022年的销售额将达到220亿美元。

目前，全球虽然有若干种新冠疫苗，但是专门的新冠治疗药品的选择有限。

辉瑞公司在去年12月表示，最终的试验结果显示，高危患者在发病后三天内接受抗病毒药Paxlovid治疗，住院或死亡的几率降低89%；而在发病后5天内接受治疗，则降低88%。

美国为每个疗程的Paxlovid支付约530美元，为辉瑞竞争对手默克公司（MRK.N）开发的新冠口服药片莫奈拉韦（molnupiravir）每个疗程支付700美元。

在过去一年里，中国每天新增新冠确诊患者数量保持在250人以下，有时甚至低于10人。跟其他国家疫情相比，这个数字对14亿人口的中国来说非常少。中国政府采用“动态清零”政策，并且对大多数境外游客进行为期数周的隔离。

中国尚未批准任何由外国制药公司开发的新冠疫苗。截至2月7日，中国使用几种国产疫苗已为全国87.1%的人口接种。

（路透社，中国国家药品监督管理局网站）

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