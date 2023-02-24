中国应急部长：内蒙矿难事故造成53人"失联或死亡"

（德国之声中文网）今年二月二十二日，内蒙古阿拉善左旗一座露天煤矿发生严重坍塌事件，现场有数十人及车辆被掩埋。事件发生后，救援人员找到了6名幸存者以及6名遇难者尸体。北京应急管理部当时曾发出"全力以赴"对47名失联工人进行搜救的命令。

不过，本周二（3月7日），应急管理部部长王祥喜承认，过去两周来，救援人员未能找到更多的失联工人。他强调，今后工作的重点将聚焦于避免此类事故再度发生。

两会期间，王祥喜对官方的《中国青年报》表示，坍塌事件造成了53人失联或死亡, "这令我们非常痛心。这个教训十分深刻，下一步将把防止重特大事故作为工作的重中之重。"

王祥喜对这家报纸表示，有关机构今后将加强安全管理，及时清除风险隐患，并在高危领域推动自动化生产。

阿拉善左旗气候干旱、人口稀少。当地经济主要依赖煤炭及其他原材料的开发。

过去十年来，中国矿山安全虽然有所改善，但矿难事故仍然频繁发生，特别是一些简陋煤矿中，保障矿井安全的规章制度并没有得到认真的执行。去年12月，新疆一座金矿发生坍塌事故，一度令40名矿工被困井下。

(法新社）

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