中国年轻人消费冷却：10块钱一顿晚餐

（德国之声中文网）疫情前，年轻人对未来的设想大概是：新车，宽敞的住房，周末好好吃一顿昂贵美食，或者到热带风光的岛上休个短假。

39岁的Doris就有过这种对未来的憧憬。她在上海做市场开发的咨询工作，收入颇丰。最近两年以来，Doris像许多中国二十、三十岁的年轻人一样，省吃俭用，在动态清零的政策下，同失业或者半失业进行着疲惫的斗争。她告诉路透社记者，“我已很长时间没有去美容，也没去美发了。化妆品也都变成了‘中国制造’”。

Doris降低消费的表述无疑是一个警钟。如今中国年轻人当中，知足、无望、低消费的态度正在蔓延开来，而一些网红的大力提倡，又形成一种推波助澜之势。然而，不消费怎样增长？中国今年第二季度只有微弱成长，离萎缩只差一步之遥。殊不知，大众消费的比例占中国GDP的一半以上。

专家的观察为这一忧虑提供了佐证，中国市场研究集团（CMR）主任卡文德（Benjamin Cavender）说，“我们观察这里的市场消费行为已有16年之久，当前年轻人的消费情形，是我看到的最令人担心的。”

中国的清零政策以及由此连带的封城措施、停止旅行、全员测试核酸，让中国经济受到沉重打击。对科技企业的整顿，也使年轻人的入职门槛变得很高。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



今年7月，16至24岁年轻人的失业率创下20%的纪录，目前，这一状况刚有了初步好转。两项调查均表明，为保住饭碗，许多在零售和电商领域工作的在职年轻职员被迫同意减薪，中国38个主要城市的平均工资今年头三个月降低了1%。

这一背景下，年轻人降低消费，而不是大手大脚地享受生活，应该不难理解。

像影迷Doris，疫情前每个月要进两次电影院，但自疫情以来，她就没再出去看过电影。

银行的数据显示，中国家庭新存款今年前8个月增加了10.8万亿元，去年同期的这一数字是6.4万亿元。中国的决策者为此忧心忡忡，他们清楚，大众消费对经济增长做出巨大贡献。环顾四周，中国是重要经济体中唯一一个没有升息、反而在今年降息的国家，9月15日，中国4大国有银行下调了人民币存款利率，此举的重要目标之一是不鼓励民众继续大量储蓄，当然中国国内通胀压力不大，也为降息提供了空间。

要省钱吗？不难，网上去学！

事实上，目前中国年轻人的克制消费同他们经历过饥饿与贫困的长辈比起来，无法相提并论。而最不同的一点是，当今年轻人会使用现代化社交工具将他们对消费和奢侈的刹车展示在互联网上。只要去看一看小红书，或者登上Bilibili，就能看到数百个怎样用10块人民币做一顿可口晚餐之类的视频，可谓百花绽放。

一个1分钟长的短视频得到40万人观看，这名杭州女子用4块钱买的鱼片、5块钱的冻虾以及2块钱的蔬菜，做了一份网上很耐看的视频。

不仅视频，评论区里讨论怎样省钱的话题也很火热，比如一个叫做“怎样用1600块钱在上海生活一个月”便是一个在社媒上很具有挑战性的帖子。

不能光说不练。一个杨性女孩自称疫情前信用卡上负债累累，2019年在豆瓣开了一个“低消费研究小组”，拥有会员超过15万。现在她自己不仅降低消费，还在二手店出售衣物。

28岁的她说，不能像以前那样生活了，花掉所有的钱，下个月重复上个月。现在，她已还清了所有欠债。

她不再喝星巴克的咖啡，不再买法国纪梵希(Givenchy)品牌化妆品，她买起国货，称可以节省60%的开支。路透社追问了纪梵希的母公司以及星巴克，他们表示，在华销售上个季度均出现了大滑坡。

（路透社等）

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