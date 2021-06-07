 中国年轻人：拒绝“加油干”，只想“躺平”了 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2021

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中国年轻人：拒绝“加油干”，只想“躺平”了

习近平号召中国人“撸起袖子加油干”，在现实生活中深受挫败的年轻人却流行起“躺平主义”。

China Shanghai | Menschenmenge in Einkaufsstraße

在成千上万的求职者中竞争一份工作，在日复一日的生活中苦苦挣扎，在拥挤不堪的城市中支付高昂的房租……年轻人醒悟过来：何不一“躺”万事休？

（德国之声中文网）受不了现代都市生活的碾压，中国的年轻人正在 “躺平”。加班加点地工作，薪酬却少得可怜，这样的社会文化让“躺平/躺平主义”成为中国最新流行词。

不平等在加剧，生活成本在上升，传统的成功变得遥不可及，一些年轻人放弃了父母辈曾经怀有的上进心，选择只做最低限度的工作。

在成千上万的求职者中竞争一份工作，在日复一日的单调生活中苦苦挣扎，在拥挤不堪的城市中支付高昂的房租……年轻人醒悟过来：何不一“躺”万事休？

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“躺平主义”近日成为中国互联网流行词。时评人长平认为，“躺平”需要社会福利、司法独立和思想自由，中共不会容忍真正的社会反抗。

中国政府5月31日宣布开放「三孩」，这是「全面两孩」施行5年后，人口生育政策再次放宽。「三胎」政策被质疑能否提高民众生育意愿？对于这件事，中国女性怎么说？

美国智库米尔肯研究院发布了中国最佳表现城市指数排行榜。成都击败北京和深圳，成为榜首。报告指出，北京、上海房价的飙涨，让成都渐渐成为许多科技公司、受教育程度较高年轻人的理想选择。

24岁的王姓青年花了四个月找工作一无所获，而他的大学同学只需要等着继承家族企业，“躺平”一语让他产生了共鸣。

他是一名实验室技术员。他说， "发送简历就像石沉大海。"

他说："你被社会打败了，只想过上更轻松的生活......‘躺平’不是等死，我仍然在工作，但只是不想过度紧张。"

社交媒体渗透到中国的各个方面，很容易形成新的文化现象。中国的年轻人几乎每周都能通过创造新术语或者嘲讽中表达自我。

“躺平”似乎最早出现在贴吧中的一个帖子，其中宣称“躺平就是我的智者运动"。

关于这个话题的辩论在微博上吸引了数以亿计的点击率。随后，这个词受到学者和官方媒体的批评。

24岁的林姓女青年是一位人力资源工作者，她说， "躺平 "抓住了人们的情绪，因为 "年轻人无法成为顺利买车、买房、结婚和生子的‘人生赢家’。"

她说，"所以他们选择降低自己的目标，减少自己的欲望。"

另一些人则认为，放松心情，闻一闻玫瑰花香，人生可以有更多的收获。

"如果基本需求得到满足，大家以更轻松的方式生活，这不是很好吗？"47岁的自由职业者鲁露西（Lucy Lu）说。

  • Coming in as the ninth most expensive city is China's capital Beijing. Housing prices have been steadily increasing there over the past decade and international school fees are also expensive. The Mercer cost of living ranking is compiled to help multinational companies create compensation strategies for expat employees. The strengthening of the Chinese yuan pushed Chinese cities up on the list.

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    北京

    中国首都在全球外派人员生活成本排行榜上位列第9。北京的居住开销在过去10年间不断增长，国际学校的收费如今也十分高昂。制订此项排名的美世咨询(Mercer)指出，人民币汇率坚挺也推高了派驻中国人员的生活成本。

  • Shanghai is the most costly city on the Chinese mainland for expats and the seventh most expensive city overall. According to the website Expatistan, monthly rent for an 85 square-meter furnished apartment ranges from $2,170 to $1,200 (€1,800 - €1,030). Mercer said the rankings show how currency fluctuation and shifts in the prices of goods and services can affect expat purchasing power.

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    上海

    排行榜第7名则是上海，这也是中国大陆最贵的城市。据Expatistan网站整理的信息，在上海，一套85平方米的公寓，连带家具的月租金价格在1200~2170美元之间。美世咨询指出，排名既显示出了汇率的波动，也体现了当地的物价水平。

  • The capital of South Korea is the fifth most expensive city for expats. Foreigners and South Koreans alike can agree that coffee in Seoul is expensive. On average, a cup of coffee costs $10 (€8.60). The average price of a pair of blue jeans is almost $150 (€130). Mercer's survey measures the comparative cost of more than 200 items including meals, housing, transportation and clothing.

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    首尔

    韩国首都是全球外派人员生活成本第5高的城市。在这座城市，一杯咖啡的价格高达10美元，一条牛仔裤则平均要价150美元。美世咨询的此排名，比较了各个城市的餐饮、居住、交通、置衣等两百多个项目的花销水平。

  • The Southeast Asian financial hub is the fourth most expensive city for expats and appears on many lists of the world's most expensive cities overall. You will pay more than $100 (€83) for jeans – double the price in New York. Gas is also expensive in the city-state, averaging over $2.00 (€1.70) per liter.

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    新加坡

    这里是东南亚的金融中心，也是全球外派人员生活成本第四高的城市。新加坡也是各类“最贵城市”榜单的常客。一条牛仔裤在这里的价格超过100美元，相当于美国的两倍。汽油的平均价格则超过2美元/公升。

  • The Japanese capital with a population of over 9 million is the second most expensive city for expats. However, Mercer said that Japanese cities fell overall in ranking due to the weakening of Japanese yen against the US dollar. Still, rent for a furnished 85 square-meter apartment will range from $3,500 to $2,700 (€3,000- 2,300).

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    东京

    排行榜第二名则是这种日本超级大都市。美世咨询在报告中指出，尽管由于日元汇率疲软，东京的成本有所下滑，但是总体而言仍非常昂贵。在这里，一间85平方米的带家具公寓之月租金大约在2700~3000美元之间。

  • In 2018, Hong Kong was the most expensive city anywhere in the world for expats. According to Mercer, rent in this global business hub is at an all-time high, which is concerning for expats with families. Hong Kong also topped the list for gas prices and only Seoul has more expensive coffee. Non-Asian cities on the list included Bern and Zurich, Switzerland, N'Djamena, Chad and Luanda, Angola.

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    香港

    去年，香港"不慎"将最贵城市的头衔“让予”了非洲城市罗安达。现在，香港再次回归榜首。美世咨询指出，香港的房租价格正处于历史高位，这尤其令那些拖家带口的外派人员困扰。这里的汽油价格也是各大城市中最高的。聊以安慰的是：香港的咖啡价格低于首尔。

  • Angola Skyline von Luanda (picture-alliance/AP Photo/O. Zilwa)

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    非洲两城市上榜

    安哥拉首都罗安达是榜单的常客，去年更是排名第一，今年则排名第6。这座城市的繁荣主要是因为安哥拉的石油出口贸易。该西非国家的经济结构非常单一，绝大多数日常生活物资都需要进口，这也推高了外派人员的生活成本。另一座上榜的非洲城市是乍得首都恩贾梅纳，排名第8。

  • Flash-Galerie Zürich Stadt mit Fluss Limmat (AP)

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    瑞士也是常客

    和去年一样，瑞士金融中心苏黎世继续占据榜单的第3位。另一座上榜的瑞士城市则是首都伯尔尼，排名第10。这两座瑞士城市以成本高、生活舒适而著称。

  • Deutschland Blick von München (picture-alliance/Arco Images/P. Schickert)

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    德国城市正在变贵

    由于汇率以及物价的变动，德国城市的外派人员生活成本正在快速上升，法兰克福、柏林、慕尼黑的排名都较去年显著上涨。其中，最贵的慕尼黑排名第57。

    作者: Ayu Purwaningsih


丧文化

去年用来反映在过度竞争中遭受剥削的流行语是 "内卷"——这个词最初被用来描述一位勤奋的清华大学学生，他被拍摄到一边骑自行车一边使用笔记本电脑。

现在，这个社会学术语已经成为描述中国人现代生活的日常话语，特别是在竞争激烈的大城市。

应届毕业生的平均雇佣月薪约为1,000美元，但是北京随随便便租个房子就要花掉这个数字的一半以上。

这种挫败感构成一种亚文化现象--"丧文化"。它最初来自90后青年对挫败生活的自嘲。

宁波诺丁汉大学的学者K Cohen Tan说，随着千禧一代越来越意识到 "玻璃天花板阻碍了他们的上升空间"，丧文化逐渐进入了主流社会。

早期的丧族偶像是在中国被称为"悲伤的青蛙"的青蛙佩佩。这只青蛙在美国是反右派符号，在中国成为表达幻灭感的形象。

到了4月，一个真人秀节目出现了一位丧文化中的反英雄形象：27岁的俄罗斯青年伊万诺夫(Vladislav Ivanov)意外地加入了这个节目，他不好好表演，想要离开，但是根据合同必须表演下去。他告诉粉丝："不要爱我，你不会得到任何结果"，恳求粉丝们把他选下去，但是越“丧”越红，最终进入了决赛。

Tan认为，“内卷化”造成都市青年的颓丧，最终让人们重新思考生活的价值。

撸起袖子加油干

“躺平主义”习近平主席建设充满活力的社会的号召背道而驰。习近平主席的口号是： "撸起袖子加油干"。

失败主义或犬儒文化也与这个国家的代际价值观产生冲突。上一辈经历过极端的贫困、饥饿和暴力，并且经常需要艰难奋斗来实现阶层上升。

清华大学教授李锋亮认为，“躺平”是极不负责任的态度，不但对不起自己的父母，还对不起亿万个努力工作的纳税人。

李锋亮认为，现在人们纷纷谈“内卷”，正说明了社会是可以通过竞争获得上升机会。

一段广为流传的视频中，知名主持人白岩松说：“难道我们现在指望的是房价很低，然后工作随便找，一点压力都没有，只要喜欢的女孩你一追求就OK？”

他反问道：“不会吧？”

白岩松因此遭到嘲讽。

官方通讯社新华社对“躺平主义”进行了批评，它发布了一个视频，讲述一位科学家每天工作10-12小时，并打上话题标签“#拒绝躺平的86岁科学家”。不过，这个标签很快被删除了。

观看视频 02:36

中国经济：大国崛起下的升斗小民

 

（法新社）

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