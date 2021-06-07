中国年轻人：拒绝“加油干”，只想“躺平”了

（德国之声中文网）受不了现代都市生活的碾压，中国的年轻人正在 “躺平”。加班加点地工作，薪酬却少得可怜，这样的社会文化让“躺平/躺平主义”成为中国最新流行词。

不平等在加剧，生活成本在上升，传统的成功变得遥不可及，一些年轻人放弃了父母辈曾经怀有的上进心，选择只做最低限度的工作。

在成千上万的求职者中竞争一份工作，在日复一日的单调生活中苦苦挣扎，在拥挤不堪的城市中支付高昂的房租……年轻人醒悟过来：何不一“躺”万事休？

24岁的王姓青年花了四个月找工作一无所获，而他的大学同学只需要等着继承家族企业，“躺平”一语让他产生了共鸣。

他是一名实验室技术员。他说， "发送简历就像石沉大海。"

他说："你被社会打败了，只想过上更轻松的生活......‘躺平’不是等死，我仍然在工作，但只是不想过度紧张。"

社交媒体渗透到中国的各个方面，很容易形成新的文化现象。中国的年轻人几乎每周都能通过创造新术语或者嘲讽中表达自我。

“躺平”似乎最早出现在贴吧中的一个帖子，其中宣称“躺平就是我的智者运动"。

关于这个话题的辩论在微博上吸引了数以亿计的点击率。随后，这个词受到学者和官方媒体的批评。

24岁的林姓女青年是一位人力资源工作者，她说， "躺平 "抓住了人们的情绪，因为 "年轻人无法成为顺利买车、买房、结婚和生子的‘人生赢家’。"

她说，"所以他们选择降低自己的目标，减少自己的欲望。"

另一些人则认为，放松心情，闻一闻玫瑰花香，人生可以有更多的收获。

"如果基本需求得到满足，大家以更轻松的方式生活，这不是很好吗？"47岁的自由职业者鲁露西（Lucy Lu）说。

全球出差哪里最贵？北上港、韩日新 北京 中国首都在全球外派人员生活成本排行榜上位列第9。北京的居住开销在过去10年间不断增长，国际学校的收费如今也十分高昂。制订此项排名的美世咨询(Mercer)指出，人民币汇率坚挺也推高了派驻中国人员的生活成本。

全球出差哪里最贵？北上港、韩日新 上海 排行榜第7名则是上海，这也是中国大陆最贵的城市。据Expatistan网站整理的信息，在上海，一套85平方米的公寓，连带家具的月租金价格在1200~2170美元之间。美世咨询指出，排名既显示出了汇率的波动，也体现了当地的物价水平。

全球出差哪里最贵？北上港、韩日新 首尔 韩国首都是全球外派人员生活成本第5高的城市。在这座城市，一杯咖啡的价格高达10美元，一条牛仔裤则平均要价150美元。美世咨询的此排名，比较了各个城市的餐饮、居住、交通、置衣等两百多个项目的花销水平。

全球出差哪里最贵？北上港、韩日新 新加坡 这里是东南亚的金融中心，也是全球外派人员生活成本第四高的城市。新加坡也是各类“最贵城市”榜单的常客。一条牛仔裤在这里的价格超过100美元，相当于美国的两倍。汽油的平均价格则超过2美元/公升。

全球出差哪里最贵？北上港、韩日新 东京 排行榜第二名则是这种日本超级大都市。美世咨询在报告中指出，尽管由于日元汇率疲软，东京的成本有所下滑，但是总体而言仍非常昂贵。在这里，一间85平方米的带家具公寓之月租金大约在2700~3000美元之间。

全球出差哪里最贵？北上港、韩日新 香港 去年，香港"不慎"将最贵城市的头衔“让予”了非洲城市罗安达。现在，香港再次回归榜首。美世咨询指出，香港的房租价格正处于历史高位，这尤其令那些拖家带口的外派人员困扰。这里的汽油价格也是各大城市中最高的。聊以安慰的是：香港的咖啡价格低于首尔。

全球出差哪里最贵？北上港、韩日新 非洲两城市上榜 安哥拉首都罗安达是榜单的常客，去年更是排名第一，今年则排名第6。这座城市的繁荣主要是因为安哥拉的石油出口贸易。该西非国家的经济结构非常单一，绝大多数日常生活物资都需要进口，这也推高了外派人员的生活成本。另一座上榜的非洲城市是乍得首都恩贾梅纳，排名第8。

全球出差哪里最贵？北上港、韩日新 瑞士也是常客 和去年一样，瑞士金融中心苏黎世继续占据榜单的第3位。另一座上榜的瑞士城市则是首都伯尔尼，排名第10。这两座瑞士城市以成本高、生活舒适而著称。

全球出差哪里最贵？北上港、韩日新 德国城市正在变贵 由于汇率以及物价的变动，德国城市的外派人员生活成本正在快速上升，法兰克福、柏林、慕尼黑的排名都较去年显著上涨。其中，最贵的慕尼黑排名第57。 作者: Ayu Purwaningsih



丧文化

去年用来反映在过度竞争中遭受剥削的流行语是 "内卷"——这个词最初被用来描述一位勤奋的清华大学学生，他被拍摄到一边骑自行车一边使用笔记本电脑。

现在，这个社会学术语已经成为描述中国人现代生活的日常话语，特别是在竞争激烈的大城市。

应届毕业生的平均雇佣月薪约为1,000美元，但是北京随随便便租个房子就要花掉这个数字的一半以上。

这种挫败感构成一种亚文化现象--"丧文化"。它最初来自90后青年对挫败生活的自嘲。

宁波诺丁汉大学的学者K Cohen Tan说，随着千禧一代越来越意识到 "玻璃天花板阻碍了他们的上升空间"，丧文化逐渐进入了主流社会。

早期的丧族偶像是在中国被称为"悲伤的青蛙"的青蛙佩佩。这只青蛙在美国是反右派符号，在中国成为表达幻灭感的形象。

到了4月，一个真人秀节目出现了一位丧文化中的反英雄形象：27岁的俄罗斯青年伊万诺夫(Vladislav Ivanov)意外地加入了这个节目，他不好好表演，想要离开，但是根据合同必须表演下去。他告诉粉丝："不要爱我，你不会得到任何结果"，恳求粉丝们把他选下去，但是越“丧”越红，最终进入了决赛。

Tan认为，“内卷化”造成都市青年的颓丧，最终让人们重新思考生活的价值。

撸起袖子加油干

“躺平主义”习近平主席建设充满活力的社会的号召背道而驰。习近平主席的口号是： "撸起袖子加油干"。

失败主义或犬儒文化也与这个国家的代际价值观产生冲突。上一辈经历过极端的贫困、饥饿和暴力，并且经常需要艰难奋斗来实现阶层上升。

清华大学教授李锋亮认为，“躺平”是极不负责任的态度，不但对不起自己的父母，还对不起亿万个努力工作的纳税人。

李锋亮认为，现在人们纷纷谈“内卷”，正说明了社会是可以通过竞争获得上升机会。

一段广为流传的视频中，知名主持人白岩松说：“难道我们现在指望的是房价很低，然后工作随便找，一点压力都没有，只要喜欢的女孩你一追求就OK？”

他反问道：“不会吧？”

白岩松因此遭到嘲讽。

官方通讯社新华社对“躺平主义”进行了批评，它发布了一个视频，讲述一位科学家每天工作10-12小时，并打上话题标签“#拒绝躺平的86岁科学家”。不过，这个标签很快被删除了。

（法新社）