中国年轻人为什么要入党？

（德国之声中文网）“对党的信仰是坚定的，或许不像宗教那样深入，但这是一种有助于自律的东西。”王英（化名）是一个受过良好教育的年轻党员，他确信共产党是唯一有权治理中国的力量。

中共成员的重点成分从最初的知识分子，到无产阶级，到1990年代开始吸收企业家入党。法新社记者在中国各地采访的党员表示，习近平已经严格了标准，以剔除潜在的麻烦制造者，使组织运作方式更像一个私人公司。

如今入党要经过多层面的、历时两年的申请程序，遴选出最优秀的人才，但阶级背景已不再是考虑因素。受过高等教育、个人历史没有污点的年轻人是首选。

2019年，50.7%的中共党员拥有高等学历，而习近平上任的2013年，这一比例是41.6%。党员中农民和工人出身的比例则从38.1%降到了34.8%。

首先，党要招募的是在现今中国的强大、而不是在过去的失误中成长起来的年轻一代，他们对党有着不可动摇的信念。

信心与失望

“今天的年轻党员更加有自信、有雄心和积极的态度”，在东部一所大学工作的46岁宋先生说。

由于及早采取了隔离封城措施，与其它国家相比，中国没有受到新冠疫情的太大冲击；习近平严厉整治了腐败、减少了污染，并在今年宣布消除了极端贫困；中国经济持续繁荣，全球影响力迅速提升。在党庆到来之前，这些成就都被大肆宣传。

但分析人士也指出，在习治下，中央集权、强调服从党的领导、加上快速扩张的侵入性的高科技国安机器，也可能扼杀灵活性和经济领域乐于尝试的精神，而这正是中国崛起的原因所在。

中国年轻人当中的幻灭感正在蔓延，感觉到似乎挂在较低枝头的经济果实都已被摘走，要想改善自己的境遇变得越来越难。墨卡托中国研究中心一份最近的报告指出，很多中国人对不得不服从党国日益侵犯个人隐私的数字化监控感到沮丧。

数字监控无时不在

“这是一个潜在的问题”，哈佛大学教授、著有《从反叛者到统治者——中共百年》一书的Tony Saich说：“如果你只吸纳唯命是从的人，时间长了，是否会导致活力丧失?”

更适合中国？

在东部一个省份任基层干部的王英也承认，公开的批评是禁忌，但中国人除了共产党别无选择。和很多人一样，他坚信中国正在建设所谓的“集中民主”，这更适合一个还从未尝试过真正民主的国家。

宋先生也表示，虽然曾经对党产生过怀疑，但“现在的道路是最适合中国的”，他说，“中国这么大，又多灾多难，需要一个强大的中央权力。”

也有不少党员承认，入党也是帮助自己在一个高竞争社会获得更多机会的敲门砖。“我不否认入党可以有助于你求职、事业发展”，历史学者徐佳（音）说，“但说到底，只有在你是一个合格的党员，能胜任工作的时候，才能帮到你。” 20多岁就入党的徐出身党员家庭，从小受到的教育就是，“入党标志你得到社会的认可和他人的尊重，今后有更多机会实现自己的梦想。”

（法新社）

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