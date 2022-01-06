中国年轻人为什么不愿生孩子？

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虽然生育管制早已放开，但中国人口却不增反降。是思想问题？还是生活压力太大？
中国已在数年前取消了生育登记制度，逐步放开了二胎和三胎生育，鼓励多生。但人口普查却显示，中国人口不增反降，2022年中国61年来首次出现人口负增长。
中国人口生育率从上世纪80年代末每位女性生育2.6个孩子下降到2022年的1.19个。此外，女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年已接近10%。随着越来越多的年轻人不愿结婚，中国的出生率持续下降。
目前，中国年轻一代的生育主体为80后、90后和00后，盛行的观念为自愿少生、放弃多生、甚至不生。他们当中多为计划生育的产物——即独生子女。相比独生子女，有兄弟姐妹的年轻一代更有生育意愿。
年轻人不愿意生孩子，主要面临着“生育成本过高”、“住房压力大”、“就业失业压力”等问题。有专家指出，如果把这些压力都减小了，生育率自然就上来了。
在职场，女性遇到的阻力更大，一旦顺利拿到职位，就会全力以赴，工作第一、家庭第二、生孩子放最后。
年轻人工作压力大，精神长期高度紧张，健康质量下降，而生育力水平随着健康水平的下降而下降。
“生得起，养不起”使不少年轻夫妇推迟或者放弃生育计划，尤其是在大城市，公立入托等候时间长，名额有限，而私立收费又太昂贵。
2023年5月，中国计划生育协会在20多个城市启动了试点项目，为有两个或两个以上孩子的家庭提供住房、税收和教育方面的补贴。但效果怎样尚有待观察。很多年轻人认为这些项目对他们毫无帮助，因为他们面临着找工作的困难，或者担心失掉饭碗。
生不生孩子、什么时候生孩子只是一种人生选择，旁人无法指手画脚。但从更高的层面看，国家和社会应该担负起怎样的责任，让年轻人少一些后顾之忧，多一份安全感，坦然接过做父母的担当？
尽管有政府的激励措施，但居高不下的青年失业率和经济压力使年轻人不愿选择结婚和组建家庭。
大学毕业即失业的现状，令中国很多年轻人感到沮丧。创纪录的青年失业率也引起了中国政府的警觉，毕竟年轻人的不满情绪有可能会引发社会动荡。
阿根廷检察官正在对将俄罗斯孕妇引诱至该国生育的非法网络展开调查，并指控其涉嫌组织非法“生育旅游”。
中國政府正在為年輕人組建家庭提供福利。然而，許多年輕女性告訴德國之聲，中國的人口危機不會促使她們開始想要生孩子。
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