中国年轻人为什么不愿生孩子？

自愿少生、放弃多生、甚至不生

目前，中国年轻一代的生育主体为80后、90后和00后，盛行的观念为自愿少生、放弃多生、甚至不生。他们当中多为计划生育的产物——即独生子女。相比独生子女，有兄弟姐妹的年轻一代更有生育意愿。