 中国年轻人为什么不愿生孩子？ | 所有节目 | DW | 11.07.2023

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新闻广角

中国年轻人为什么不愿生孩子？

虽然生育管制早已放开，但中国人口却不增反降。是思想问题？还是生活压力太大？

  • 中国已在数年前取消了生育登记制度，逐步放开了二胎和三胎生育，鼓励多生。但人口普查却显示，中国人口不增反降，2022年中国61年来首次出现人口负增长。

    中国61年来人口首次出现负增长

    中国已在数年前取消了生育登记制度，逐步放开了二胎和三胎生育，鼓励多生。但人口普查却显示，中国人口不增反降，2022年中国61年来首次出现人口负增长。

  • 中国人口生育率从上世纪80年代末每位女性生育2.6个孩子下降到2022年的1.19个。此外，女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年已接近10%。随着越来越多的年轻人不愿结婚，中国的出生率持续下降。

    出生率持续下降

    中国人口生育率从上世纪80年代末每位女性生育2.6个孩子下降到2022年的1.19个。此外，女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年已接近10%。随着越来越多的年轻人不愿结婚，中国的出生率持续下降。

  • 目前，中国年轻一代的生育主体为80后、90后和00后，盛行的观念为自愿少生、放弃多生、甚至不生。他们当中多为计划生育的产物——即独生子女。相比独生子女，有兄弟姐妹的年轻一代更有生育意愿。

    自愿少生、放弃多生、甚至不生

    目前，中国年轻一代的生育主体为80后、90后和00后，盛行的观念为自愿少生、放弃多生、甚至不生。他们当中多为计划生育的产物——即独生子女。相比独生子女，有兄弟姐妹的年轻一代更有生育意愿。

  • 年轻人不愿意生孩子，主要面临着“生育成本过高”、“住房压力大”、“就业失业压力”等问题。有专家指出，如果把这些压力都减小了，生育率自然就上来了。

    成本高、压力大

    年轻人不愿意生孩子，主要面临着“生育成本过高”、“住房压力大”、“就业失业压力”等问题。有专家指出，如果把这些压力都减小了，生育率自然就上来了。

  • 在职场，女性遇到的阻力更大，一旦顺利拿到职位，就会全力以赴，工作第一、家庭第二、生孩子放最后。

    女性遭遇的阻力大

    在职场，女性遇到的阻力更大，一旦顺利拿到职位，就会全力以赴，工作第一、家庭第二、生孩子放最后。

  • 年轻人工作压力大，精神长期高度紧张，健康质量下降，而生育力水平随着健康水平的下降而下降。

    健康不佳，生育下降

    年轻人工作压力大，精神长期高度紧张，健康质量下降，而生育力水平随着健康水平的下降而下降。

  • “生得起，养不起”使不少年轻夫妇推迟或者放弃生育计划，尤其是在大城市，公立入托等候时间长，名额有限，而私立收费又太昂贵。

    生得起，养不起

    “生得起，养不起”使不少年轻夫妇推迟或者放弃生育计划，尤其是在大城市，公立入托等候时间长，名额有限，而私立收费又太昂贵。

  • 2023年5月，中国计划生育协会在20多个城市启动了试点项目，为有两个或两个以上孩子的家庭提供住房、税收和教育方面的补贴。但效果怎样尚有待观察。很多年轻人认为这些项目对他们毫无帮助，因为他们面临着找工作的困难，或者担心失掉饭碗。

    20多个城市开始试点

    2023年5月，中国计划生育协会在20多个城市启动了试点项目，为有两个或两个以上孩子的家庭提供住房、税收和教育方面的补贴。但效果怎样尚有待观察。很多年轻人认为这些项目对他们毫无帮助，因为他们面临着找工作的困难，或者担心失掉饭碗。

  • 生不生孩子、什么时候生孩子只是一种人生选择，旁人无法指手画脚。但从更高的层面看，国家和社会应该担负起怎样的责任，让年轻人少一些后顾之忧，多一份安全感，坦然接过做父母的担当？

    让年轻人多一份生育安全感

    生不生孩子、什么时候生孩子只是一种人生选择，旁人无法指手画脚。但从更高的层面看，国家和社会应该担负起怎样的责任，让年轻人少一些后顾之忧，多一份安全感，坦然接过做父母的担当？


  • 中国已在数年前取消了生育登记制度，逐步放开了二胎和三胎生育，鼓励多生。但人口普查却显示，中国人口不增反降，2022年中国61年来首次出现人口负增长。

    中国61年来人口首次出现负增长

    中国已在数年前取消了生育登记制度，逐步放开了二胎和三胎生育，鼓励多生。但人口普查却显示，中国人口不增反降，2022年中国61年来首次出现人口负增长。

  • 中国人口生育率从上世纪80年代末每位女性生育2.6个孩子下降到2022年的1.19个。此外，女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年已接近10%。随着越来越多的年轻人不愿结婚，中国的出生率持续下降。

    出生率持续下降

    中国人口生育率从上世纪80年代末每位女性生育2.6个孩子下降到2022年的1.19个。此外，女性终身无孩率快速上升，2015年为6.1%，2020年已接近10%。随着越来越多的年轻人不愿结婚，中国的出生率持续下降。

  • 目前，中国年轻一代的生育主体为80后、90后和00后，盛行的观念为自愿少生、放弃多生、甚至不生。他们当中多为计划生育的产物——即独生子女。相比独生子女，有兄弟姐妹的年轻一代更有生育意愿。

    自愿少生、放弃多生、甚至不生

    目前，中国年轻一代的生育主体为80后、90后和00后，盛行的观念为自愿少生、放弃多生、甚至不生。他们当中多为计划生育的产物——即独生子女。相比独生子女，有兄弟姐妹的年轻一代更有生育意愿。

  • 年轻人不愿意生孩子，主要面临着“生育成本过高”、“住房压力大”、“就业失业压力”等问题。有专家指出，如果把这些压力都减小了，生育率自然就上来了。

    成本高、压力大

    年轻人不愿意生孩子，主要面临着“生育成本过高”、“住房压力大”、“就业失业压力”等问题。有专家指出，如果把这些压力都减小了，生育率自然就上来了。

  • 在职场，女性遇到的阻力更大，一旦顺利拿到职位，就会全力以赴，工作第一、家庭第二、生孩子放最后。

    女性遭遇的阻力大

    在职场，女性遇到的阻力更大，一旦顺利拿到职位，就会全力以赴，工作第一、家庭第二、生孩子放最后。

  • 年轻人工作压力大，精神长期高度紧张，健康质量下降，而生育力水平随着健康水平的下降而下降。

    健康不佳，生育下降

    年轻人工作压力大，精神长期高度紧张，健康质量下降，而生育力水平随着健康水平的下降而下降。

  • “生得起，养不起”使不少年轻夫妇推迟或者放弃生育计划，尤其是在大城市，公立入托等候时间长，名额有限，而私立收费又太昂贵。

    生得起，养不起

    “生得起，养不起”使不少年轻夫妇推迟或者放弃生育计划，尤其是在大城市，公立入托等候时间长，名额有限，而私立收费又太昂贵。

  • 2023年5月，中国计划生育协会在20多个城市启动了试点项目，为有两个或两个以上孩子的家庭提供住房、税收和教育方面的补贴。但效果怎样尚有待观察。很多年轻人认为这些项目对他们毫无帮助，因为他们面临着找工作的困难，或者担心失掉饭碗。

    20多个城市开始试点

    2023年5月，中国计划生育协会在20多个城市启动了试点项目，为有两个或两个以上孩子的家庭提供住房、税收和教育方面的补贴。但效果怎样尚有待观察。很多年轻人认为这些项目对他们毫无帮助，因为他们面临着找工作的困难，或者担心失掉饭碗。

  • 生不生孩子、什么时候生孩子只是一种人生选择，旁人无法指手画脚。但从更高的层面看，国家和社会应该担负起怎样的责任，让年轻人少一些后顾之忧，多一份安全感，坦然接过做父母的担当？

    让年轻人多一份生育安全感

    生不生孩子、什么时候生孩子只是一种人生选择，旁人无法指手画脚。但从更高的层面看，国家和社会应该担负起怎样的责任，让年轻人少一些后顾之忧，多一份安全感，坦然接过做父母的担当？


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