 中国希望重赢外商投资芳心—"太少、太迟"？ | 经济纵横 | DW | 14.07.2023

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经济纵横

中国希望重赢外商投资芳心—"太少、太迟"？

据媒体报道，中国监管部门下周邀请全球投资者出席座谈会，鼓励他们继续对华投资。今年外国在华直接投资大幅缩水，而中国以国家安全为议程的打压、《反间谍法》以及经济增长疲软是重要原因。

USA Symbolbild US Dollar Inflation

（德国之声中文网）据路透社7月14日独家报道，中国金融监管部门邀请一些世界最大的投资者下周参加一场座谈会，以此鼓励外国投资者继续对华投资，尽管近来中国经济增长走弱并面临地缘政治紧张。

"北京急切想要提升外国投资者信心"

报道引述三名匿名消息人士称，下周五的会议将聚焦以美元计价的在华投资公司的现状及主要挑战。这三名消息人士称，这样清楚地以全球基金经理在华投资面临的挑战为日程的会议是罕见的，反映出北京急切想要提升外国投资者的信心

与此同时，《华尔街日报》7月13日引述荣鼎集团分析师Mark Witzke对政府数据的分析，称今年第一季度外国对华直接投资降至200亿美元，去年同期为1000亿美元。

该文章称，尽管中国包括地方政府在内努力吸引外商投资，但习近平以国家安全为议程的运动--对西方公司突击搜查以及《反间谍法》带来的风险，令外商认为在中国投资风险大增

路透社报道称，两名消息人士透露，中国证监会副主席方星海将出席下周五的会议。

该报道引述资产数据平台Preqin称，今年头半年，专注于中国的普通合伙人（General Partners）仅筹集了55亿以美元计价的资金，与去年同期276亿美元的峰值相去甚远。

就业难的中国年轻人

分析人士认为吸引措施仍不足

报道引述香港Orient Capital Research总经理柯里尔（Andrew Collier）称，中国以国家安全为议程的打压、对科技企业的严厉监管以及对外国人的密切监控，令许多国际企业离开中国。"如今经济急剧放缓，明显有吸引外商回来的新一波魅力攻势"，但他说，这些措施或许"太少、太迟"。

报道认为，中国有关部门上周对蚂蚁金服和腾讯罚款，似乎是这轮打压终结的信号。与此同时，中国总理李强周三也与阿里云、美团负责人会晤，呼吁他们多为引领发展、创造就业等做贡献。

（综合报道）

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