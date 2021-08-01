 中国市场：德国电动汽车落人之后 | 经济纵横 | DW | 08.08.2021

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经济纵横

中国市场：德国电动汽车落人之后

作为全球最大汽车市场，中国对德国企业也至关重要。然而，在中华人民共和国最畅销电动汽车制造商名单上，并无大众、戴姆勒和宝马。 

中国电动车初创公司迎头崛起

中国电动车初创公司迎头崛起

（德国之声中文网）小鹏、比亚迪或蔚来——中国电动汽车制造商的名字听上去可能很奇怪——对德国人而言。在中国人耳朵里，就完全不一样啦： 2021 年上半年，它们在中国的销售量超过了习惯成功的德国公司。 

没有一家德国康采恩进入销售最多的电动汽车制造商前十名单。大众已算最成功，只能排在第十二位；宝马和戴姆勒的表现甚至还远不如威马、合众汽车等中国初创公司。   

廉价车最抢手 

专门研究中国的汽车分析师西伯特（Jochen Siebert ） 指出，“市场由五菱宏冠 Mini EV 车型领跑，占有近 20% 份额。但得想到，这款车售价仅相当于约 5000 欧元。当然，人们不能拿它来同贵10倍以上的奔驰 EQC相比。” 

但即使在要价超过5万欧元的档次上，德国的主要制造商们也不是名列前茅。西伯特评论道：“你不能说德国人做得很好”。 他指出，德国人现在有了３年前甚至想都没想到的竞争对手，首先就是中国制造商蔚来，已投放３款车型，紧随市场领导者特斯拉之后。 

青岛新能源电动汽车生产线

青岛新能源电动汽车生产线

在维修站做软件更新 

上海汽车专家曾志林（音译）建议德国和其它外国公司，尤其是营销方面向成功的特斯拉模式看齐。今年春季，他在接受德广联采访时指出，像蔚来、小鹏和小米这样的公司在建立粉丝群方面都有很好的经验，传统品牌们把一切都交给经销商，新品牌们则与消费者建立联系，获得反馈，然后更新车上软件。 

西伯特也观察到了这一点：与中国的竞争对手大不相同，德国车客户通常必须去维修站做软件更新，从而使得德国车失去吸引力。这也是被评为“世界年度汽车”的大众新ID.4在中国迄今表现不佳的原因之一。 

Volkswagen startet die Produktion des Elektroautos ID.3

德国今年2月开始批量生产ID.3电动车

“最好的车必须进展厅” 

此外，大众不善于用顶级车款来宣传自己。西伯特指出， “如果隔壁展厅里有一辆蔚来或特斯拉，可在５秒钟内从零加速至１００，那我就必须把最好的车也放在那里。本来，大众公司该知道这一点。可不能等得太久，才去弥补。” 

观看视频 01:28

电动汽车: 德国厂商能否后来居上？

曾之林也持这一看法。他认为，在拥有悠久传统的外国制造商中，德国人依然对迅速改进持最开放态度，但他担心，德国人是否真能成功地把自己的传统客户转变为德国电动汽车的消费者。他说：“”我想，这可能会是一个大问题。” 

结论：成功的电动汽车制造商们日后必须追随的新客户——该是中国人。 

  

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    争议维权

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    良心理想

    说到蔚来，也就不得不说一下紧追其后的理想汽车。这是近些年中国电动豪华车产业“大跃进”的另一个重要成员。由之前汽车信息网站“汽车之家”创办人李想打造的这家公司，主旨是生产“没有续航里程焦虑”的中大型SUV。如今在上海车展上展出的这辆理想ONE，让客户连选择配置的焦虑都没有了。全系仅有一种配置，售价32.8万元人民币。

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    德国车商不缺席

    定义未来电动车，德国车商可不愿意把这个事情拱手让给特斯拉和中国车商。奔驰在此次上海车展上，又拿出了纯用来吸睛的Vision AVTR概念车。没错，名字里的Vision，代表的是未来远景的意思。也就是说，你能够从这辆车上窥探到一点点奔驰未来设计的走向，但也仅仅就是一点点而已。

  • Mercedes-EQ, EQS 580 4MATIC

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    豪华豪华再豪华

    对于奔驰粉来说，更具有现实意义的是这辆在上海车展上首发的EQS，也就是奔驰最高豪华级别的纯电动车，直接对标旗下的S系列。外观虽然看上去平平，内饰确是豪华豪华再豪华。选择在上海首发，也能看出奔驰把中国豪华车市场这条大腿抱的有多紧。

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    华为的新业务

    中国的汽车市场已经火爆了20年，如今电动车和自动驾驶又有让市场继续火爆20年的潜质。对于在芯片和5G领域屡屡受创，时刻站在风口浪尖的华为来说。智能汽车部件制造已经成为该公司定义的新业务重点。北汽集团的这辆ARCFOX极狐就是华为自动驾驶技术的首批应用，搭载了3颗华为开发的激光雷达，可以实现L3极以上的自动驾驶，也就是快要淘汰司机的自驾级别。

  • China Auto Shanghai 2021 | Hongqi

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    豪华中国风

    说到豪华车市场，中国车商也早就嗅到了其中丰厚的利润和给品牌带来的助推功效。红旗作为中国最传统，最具代表性的自产豪华车品牌，早就走出了“中南海特供”的范畴，面向整个中国市场不断推出价格诱人的豪华车型。这辆看上去像极了电影里“坏人座驾”的名为L-Concept的SUV，是这个红色品牌最新当家花旦。

  • Messebanner Auto Shanghai 2021

    2021上海汽车展 值得关注的亮点

    拥抱变化

    是今年上海国际汽车展的主题。作为全球最早基本摆脱新冠疫情困扰的国家，汽车行业，尤其是智能电动车行业是助力中国在后疫情时代经济复苏的主要推动力之一。同时据业内人士透露，中国汽车产业已经在全面探寻包括氢能源在内的，未来可能替代电动汽车的更新换代技术。


 （德广联）

 

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