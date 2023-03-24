 中国、巴西达成协议放弃美元贸易结算 | 经济纵横 | DW | 30.03.2023

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经济纵横

中国、巴西达成协议放弃美元贸易结算

巴西政府周三宣布，巴西与中国达成协议，今后将不再使用美元作为中间货币，而是使用本币进行贸易结算。中国是巴西最大的贸易伙伴国。

中国和巴西进行贸易结算时将不再使用美元。

中国和巴西进行贸易结算时将不再使用美元。

（德国之声中文网）法新社报道指出，根据巴西和中国签订的这份协议，中国和拉丁美洲最大的经济体巴西之间能够直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而不再通过美元。

巴西贸易和投资促进局(ApexBrasil)在一份声明中表示：“期待这可以降低成本，……促进更大的双边贸易并推动扩大投资。”

中国是巴西最大的贸易伙伴国。据中国海关统计，2022年中巴双边贸易额为1714.9亿美元，同比增长4.9%。目前，巴西是中国在拉美最大的投资接受国，主要是在高压输电线路和石油开采方面。

中、巴两国今年1月达成初步协议。在北京举行的中国-巴西高层商务论坛作出这项宣布。

巴西总统卢拉原定出席该论坛，但由于感染肺炎，上周末不得不推迟访华行程。新定的访华日期是4月11日。按照计划，卢拉将会带着一个由240名商业代表组成的代表团前往北京，这预告了双边贸易关系将是这次访问的主轴。

据中国人民银行网站2月发布的消息，中国人民银行与巴西中央银行已签署在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录。中国媒体评价称，巴西人民币清算安排的建立，将有利于中巴两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。

中国和俄罗斯、巴基斯坦以及其它一些国家也签署了本币结算的协议。

（法新社）

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