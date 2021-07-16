中国工程船沉没 20多名船员失踪

（德国之声中文网）据广东省海上搜救中心7月3日凌晨通报，海上风电场项目施工浮吊船“福景001”轮于2日凌晨在广东阳江附近海域走锚遇险，目前该船已沉没，27人落水失联。搜救行动正在紧张进行中。

通报称，2日凌晨3时50分，阳江市海上救援中心在广东海事监管指挥系统值守中发现，海上风电场项目施工浮吊船“福景001”轮在广东阳江附近海域防台锚地避3号台风“暹芭”时，锚链断裂、走锚遇险。相关部门迅速启动海上搜救应急响应，组织开展救援行动。

先前，香港民航处2日已通报，一艘载有30人的工程船在热带风暴暹芭台风过境袭击中断成两截，20多名船员失踪。据香港飞行服务队称，目前已有3名船员获救，对其他船员的搜救行动仍在继续。

据悉，“福景001”轮是上海华景智云海洋科技有限公司的船只。事发前，“福景001”正在给粤电阳江青洲一、二海上风电项目海上主体工程施工。

周六（7月2日），暹芭台风扫过港岛，带来狂风暴雨，公共交通受限，许多店家被迫关门。

下午1时，暹芭台风的中心位于香港西南约320公里处，预计将以约16公里/小时的速度向西北移动，向广东西海岸移动。香港气象局表示，随后会将风暴警告降至3级。

周四，当中国国家主席习近平抵达香港，参加香港政权移交25周年纪念活动的时候，香港当局发布了台风警报。

作为庆祝活动之一，原定于周六正式向公众开放的香港故宫文化博物院仍然大门紧闭。

当天，作为今年的第一场台风，暹芭在中国南部海岸登陆。气象预报警告说，包括人口密集的广东在内的省份将出现创纪录的降雨和高等级灾害风险。

国家气象中心在一份声明中说，台风暹芭周六下午登陆广东茂名后，正以每小时15至20公里的速度向西北方向移动。

该中心首席预报员高栓柱说，尽管暹芭的强度中等，而且预计会随着时间的推移而减弱，但是由于它将该地区的季风雨带推向内陆，因此可能会带来特大暴雨，并可能打破累积降雨量的记录，最高可达600毫米。

高栓柱说，广东西部、广西东部和海南省是危险地区，暴雨可能导致山体滑坡、城市内涝和洪水。

海南在周六将应急警报升为二级，暂停了全岛的铁路服务，并取消了海口和三亚的400多个往返航班。

据官方电视台报道，查巴台风在澳门导致1人受伤。

天气预报人员本周表示，包括严重洪灾在内的极端天气预计将在中国持续到8月，部分原因来自气候变化。

（路透社）

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