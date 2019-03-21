中国工人公开要求释放劳工维权人士

（德国之声中文网）法新社报道称，广东关注劳工权益的自媒体"新生代"编辑危志立、柯成兵不久前因涉嫌"寻衅滋事罪"被警方刑事拘留。"寻衅滋事"是中国当局在打压维权活动人士及异议分子时惯用的罪名。

除此以外，"新生代"的主编杨郑君则从今年1月起就被警方拘留。

包括顾伏详在内的上百名工人签署了致中共全国总工会的声援信，他向法新社表示：他们是无辜的。他们的心肠很好，也就因为如此受到政府的压力。他还补充说：我觉得我们的国家不应该是这样的，应该是照顾我们的。

去年，数百名曾经在深圳务工，身患尘肺病的农民工举行示威抗议活动，要求获得赔偿。他们参与了深圳从一个小渔村发展到中国最大高科技都市的过程。

顾伏详向法新社表示，当政府无视工人抗议，并迫使其停止示威活动时，是危志立、柯成兵和杨郑君站出来帮助了他们。

就此，数百名大多来自湖南的尘肺病工人今天（4月22日）公开了一封写给中华全国总工会领导的联名信，其中指出"《新生代》的编辑对我们的关心和支持，他们的善良和正义，都是不掺假的。"

弱势群体发声

许多联署者表示，当听到看守所的人向《新生代》的3位编辑表示他们是"被工人利用了"，而感到"非常地愤怒"。联名信中有这样的句子："我们不明白，帮助我们这些绝望的工人，为什么是有罪的呢？如果他们有罪，我们这些失去了劳动能力、健康身体甚至整个家庭的弱势群体，是不是也有罪呢？"

据悉，2019年3月底，湖南100多名曾受到危志立协助的尘肺病工人准备南下深圳维权，但遭警方堵截。顾伏详表示，最近警方曾找过他，显示出相关维权事件的敏感性。

根据危志立、柯成兵家人提供的消息，当地警方上周六开始对两人在"指定住所监视居住"。这是中国当局针对所谓危害国家安全的严重犯罪行为所采取的一种拘留方式。

危志立的妻子郑楚然向法新社表示，中国当局"以'指定住所监视居住'的方式继续居留他们……现在已经不在派出所，但不知道被关在那里。任何事情都有可能发生他们的身上"。郑楚然本人亦是中国著名女权活动人士，为被拘捕的丈夫发起了"假装"自由的抗议活动，让支持者头戴危志立的头像照片，在两人曾经约会的地方再度合影，以示抗议。

她向法新社表示"我们非常害怕……我们了解一些实行'指定住所监视居住'的理由，这用在他们（危志立和柯成兵）的受控罪名上并不合适。"

深圳市警方并没有立即回应法新社就此发出的置评要求。

过去几年里，中国政府一直在加强对全国范围内劳工维权活动的监控。去年７月，曾经在生产焊接设备的深圳佳士科技(Jasic Technology)股份有限公司务工的多名工人试图成立自己的工会后被逮捕。在随后的一个月里，中国几所知名大学的一部分学生举行了抗议活动，支持维权的劳工。目前，有40位与佳士科技维权活动有关的人士仍遭警方拘留。

位于香港的"中国劳工通讯(China Labor Bulletin)"宣传总监郭展睿(Geoffrey Crothall)向法新社表示："我认为去年的佳士科技维权活动让中国当局非常紧张，因为它有效的将工人、劳工维权团体、毛派人士和学生聚合在一起，共同对共产党形成潜在威胁。"

他同时也表示，逮捕活动人士的做法阻当不了工人抗议，"只要政府允许雇主无视并且违反劳动法而不受惩罚，抗议活动就将持续下去。"