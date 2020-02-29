中国工业生产暴跌 全球股市惨不忍睹

(德国之声中文网) 中国统计部门周六(2月29日)公布的最新数据显示，全国的工业生产2月份大幅下跌，制造业采购经理人指数(PMI)只有35.7，远远低于1月份的50.0。即便在2008及2009年经济危机最为严重的时期，中国的PMI也尚有47%左右。这也是2005年中国官方公布PMI指数以来出现的最低值。
业内人士指出，制造业PMI大跌的原因是许多企业的员工因防疫需要无法前来上班，导致许多企业无法开展生产，供应链也异常紧张
业内人士指出，制造业PMI大跌的原因是许多企业的员工因防疫需要无法前来上班，导致许多企业无法开展生产，供应链也异常紧张。跌幅更大的是服务业PMI: 从1月的54.1重挫到2月份的29.6。
本周，德国DAX证券指数、欧元区斯托克50指数都重挫了12%。Brokerhaus IG证券公司的分析师亨克(Christian Henke)指出，短短几天内，过去几个月的涨幅就被蒸发。分析师施坦策尔(Jochen Stanzl)则认为，股市的走势是对众多企业纷纷发布盈利预警的反应。
SEI金融服务公司的证券分析专家刘钱崧(John Lau)对路透社指出，全球投资者正在为最坏情况做准备，"现在是最为不安的时期，没有人知道结果，因此市场陷入了恐慌状态。"
许多专家都认为，短期内，股市还将继续下行
许多专家都认为，短期内，股市还将继续下行，不久前的"无忧无虑情绪"已经迅速转变为恐慌。不过，对于中长线投资者来说，暴跌的股市也意味着抄底补仓的机遇。BlueBay资产管理公司首席投资官道丁(Mark Dowding)对路透社表示，随着天气转暖、对病毒的恐惧心理减轻，市场有望恢复正常。"恐慌情绪还会持续一段时间，但是此后经济复苏的势头也会很强劲，尤其是春天到来时，政府再出台支撑政策的情况下。"
投资者希望，各国央行能够出手救市。信安环球投资（Principal Global Investors）的首席策略师沙阿（Seema Shah）指出，美联储的两次降息效果已经在当前金融市场有所体现。不少业内人士预计，今年三月，美联储将再次降息。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)已经表示将采取"适当措施"，为疫情阴影下的经济提供支持。他在周五(2月28日)说，美国经济的基本数据仍然强健，"但是新冠病毒正在让经济活动面临越来越高的风险。美联储将密切关注疫情趋势以及对经济的影响。"
文山/王凡/(路透社等)
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新冠病毒：哪些行业已经受创
德国总理在武汉
2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。
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少有的情况
一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。
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跟不上病毒
不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。
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零售商和餐饮业
肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。
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没时间看球
和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了
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汽车生产商尤其受威胁
汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。
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没人躲得过
在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。
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新冠病毒：哪些行业已经受创
本田倍加小心
日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。
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新冠病毒：哪些行业已经受创
缺补给
疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。
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中国人足不出户
在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。
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有备无患
在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。