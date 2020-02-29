中国工业生产暴跌 全球股市惨不忍睹

(德国之声中文网) 中国统计部门周六(2月29日)公布的最新数据显示，全国的工业生产2月份大幅下跌，制造业采购经理人指数(PMI)只有35.7，远远低于1月份的50.0。即便在2008及2009年经济危机最为严重的时期，中国的PMI也尚有47%左右。这也是2005年中国官方公布PMI指数以来出现的最低值。

业内人士指出，制造业PMI大跌的原因是许多企业的员工因防疫需要无法前来上班，导致许多企业无法开展生产，供应链也异常紧张。跌幅更大的是服务业PMI: 从1月的54.1重挫到2月份的29.6。

本周，德国DAX证券指数、欧元区斯托克50指数都重挫了12%。Brokerhaus IG证券公司的分析师亨克(Christian Henke)指出，短短几天内，过去几个月的涨幅就被蒸发。分析师施坦策尔(Jochen Stanzl)则认为，股市的走势是对众多企业纷纷发布盈利预警的反应。

SEI金融服务公司的证券分析专家刘钱崧(John Lau)对路透社指出，全球投资者正在为最坏情况做准备，"现在是最为不安的时期，没有人知道结果，因此市场陷入了恐慌状态。"

许多专家都认为，短期内，股市还将继续下行，不久前的"无忧无虑情绪"已经迅速转变为恐慌。不过，对于中长线投资者来说，暴跌的股市也意味着抄底补仓的机遇。BlueBay资产管理公司首席投资官道丁(Mark Dowding)对路透社表示，随着天气转暖、对病毒的恐惧心理减轻，市场有望恢复正常。"恐慌情绪还会持续一段时间，但是此后经济复苏的势头也会很强劲，尤其是春天到来时，政府再出台支撑政策的情况下。"

投资者希望，各国央行能够出手救市。信安环球投资（Principal Global Investors）的首席策略师沙阿（Seema Shah）指出，美联储的两次降息效果已经在当前金融市场有所体现。不少业内人士预计，今年三月，美联储将再次降息。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)已经表示将采取"适当措施"，为疫情阴影下的经济提供支持。他在周五(2月28日)说，美国经济的基本数据仍然强健，"但是新冠病毒正在让经济活动面临越来越高的风险。美联储将密切关注疫情趋势以及对经济的影响。"

文山/王凡/(路透社等)