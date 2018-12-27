中国工业利润数据不佳 明年或继续下滑

（德国之声中文网）中国国家统计局本周四宣布的数据显示，11月规模以上工业企业实现利润总额5947.5亿元，当月同比下降1.8%，出现自2015年12月以来首次同比负增长。

根据统计局网站消息，统计局工业司何平认为，从11月份工业利润当月情况来看，主要受工业生产销售增速放缓、工业品出厂价格涨幅回落，以及成本费用上升等影响。路透社指出，在经济继续探底的背景下，预计明年工业企业利润仍会面临较大压力。海通证券宏观团队的姜超、于博表示："今年以来，受量价两方面因素影响，工业企业收入、利润增速双双下滑……在经济仍在探底、通缩风险升温的背景下，19年工业利润增速或仍趋下行。"

2018年1至11月份，全国规模以上工业企业利润总额增长11.8%，增速比1至10月份减缓1.8个百分点。 今年前11个月，在41个工业大类行业中，34个行业利润总额同比增加，7个行业减少，减少的行业包括有色金属冶炼和压延加工业下降16.9%，汽车制造业下降6%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降0.4%。专家认为，生产销售放缓、价格承压、成本上升都是工业利润增长走低的主要原因。

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有经济学家认为，从该数据也可以看到，中国经济明年将面临更多的风险，很大一部分原因是中美贸易战带来的影响，许多企业不会冒险投资，制造业受到压力。

不久前出炉的数据，零售业的增长也不如预期强劲，这是中国经济正在放缓的又一个信号。北京的目标是，2018年经济增长率达到6.5％。然而，与美国的贸易纠纷让未来前景变得模糊不定。

文木 / 凝炼（路透社等）