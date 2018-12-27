 中国工业利润数据不佳 明年或继续下滑 | 经济纵横 | DW | 27.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

中国工业利润数据不佳 明年或继续下滑

11月份，中国制造业利润增长近三年来首度下滑，经济专家预计，明年该数据会继续走低。

Deutsche Post DHL in China Schanghai (Deutsche Post DHL)

有经济学家指出，数据下滑也显示中国经济明年将面临更多的风险

DW.COM

中美贸易战停火21天传来好消息。除了双方持续沟通，北京也主动提出新的《外商投资法草案》。这是美国施压奏效，还是中国新的谈判策略? (24.12.2018)

2018年，全球经济发生了许多变故。2019年注定也不会平静。每逢年关，德国人都要问：经济繁荣的好年头是否即将结束？德国之声记者Henrik Böhme认为，2019年，这种担心还真有可能成为现实。 (27.12.2018)

贸易冲突和经济疲软等因素，使全球奢侈品工业也陷入困境。奢侈品行业在中国利润丰厚的年代似乎一去不复返了。 (09.12.2018)

（德国之声中文网）中国国家统计局本周四宣布的数据显示，11月规模以上工业企业实现利润总额5947.5亿元，当月同比下降1.8%，出现自2015年12月以来首次同比负增长。

根据统计局网站消息，统计局工业司何平认为，从11月份工业利润当月情况来看，主要受工业生产销售增速放缓、工业品出厂价格涨幅回落，以及成本费用上升等影响。路透社指出，在经济继续探底的背景下，预计明年工业企业利润仍会面临较大压力。海通证券宏观团队的姜超、于博表示："今年以来，受量价两方面因素影响，工业企业收入、利润增速双双下滑……在经济仍在探底、通缩风险升温的背景下，19年工业利润增速或仍趋下行。"

2018年1至11月份，全国规模以上工业企业利润总额增长11.8%，增速比1至10月份减缓1.8个百分点。 今年前11个月，在41个工业大类行业中，34个行业利润总额同比增加，7个行业减少，减少的行业包括有色金属冶炼和压延加工业下降16.9%，汽车制造业下降6%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降0.4%。专家认为，生产销售放缓、价格承压、成本上升都是工业利润增长走低的主要原因。

观看视频 01:47
直播
01:47 分钟

中国如何成为经济强国？

有经济学家认为，从该数据也可以看到，中国经济明年将面临更多的风险，很大一部分原因是中美贸易战带来的影响，许多企业不会冒险投资，制造业受到压力。

不久前出炉的数据，零售业的增长也不如预期强劲，这是中国经济正在放缓的又一个信号。北京的目标是，2018年经济增长率达到6.5％。然而，与美国的贸易纠纷让未来前景变得模糊不定。

 

 

文木 / 凝炼（路透社等）

相关音频视频

中国如何成为经济强国？  

相关内容

Deutschland Freizeitpark Belantis in Leipzig

世贸2019：景况不妙 27.12.2018

2018年是贸易冲突频发的一年。一些国家相互威胁，课以惩罚性关税。2019年局势是否有望有所缓解呢？

Donald Trump

特朗普与贸易战 “关税男”的2018 16.12.2018

2018年美国总统特朗普大规模实行惩罚性关税。而在所有政治领域中，贸易政策贯彻“美国优先”最为强势。预计2019年特朗普将继续坚持这一强硬立场。

Bildkombo Huawei und ZTE

美传封杀中兴华为 贸易谈判再飘烟硝味 27.12.2018

消息人士透露，特朗普计划新一年发布行政命令，全面禁止美企采购华为、中兴设备。与此同时，中国商务部确定与美国将在1月面对面磋商。美媒传出这个日期会落在1月7日，届时美国将派副贸易代表和副财长赴京谈判。

广告
Italien | Vulkan Etna (Getty Images/F. Villa)

火山继续喷发 地震接连不断

西西里岛的埃特纳火山还在不停地喷发。其结果：火山灰雨覆盖周边的村镇地区以及不断引发强烈地震。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 