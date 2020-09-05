中国工业企业利润连续4个月保持增长

（德国之声中文网）中国国家统计局周日(9月27日)发布的数据显示，中国工业企业利润截止到8月保持了连续4个月同比增长的势头。路透社报道认为，追加性需求、政府推出的刺激经济政策以及稳固的出口是推动中国国内经济反弹的三大要素。

数字显示，今年8月单月的工业企业利润同比增长19.1%，但低于今年7月19.6%的增长比例。如果从今年1月至8月累计来看，中国工业企业利润同比仍为负增长，下降比例为4.4%，但降幅比1月至7月收窄3.7%.

报道指出，中国工业经营状况仍旧面临中美两国全面对抗带来的外来压力。

中国国家统计局高级统计师朱虹称，8月份原材料制造业利润同比增长32.5%，环比增加了14.7%，而这一增长同国际市场原油以及铁矿石等原材料价格恢复有关。

同期，机械行业利润同比增加37%，其中电动机械上升13.3%.

路透社认为，中国8月份从出口到制造业的经济指数显示，该国经济各个领域正在得到进一步的恢复。为此，中国政府在疫情期间采取了包括降低税率等一系列手段。但相比之下，由于市场需求以及资金管制等因素，工厂制造业的恢复速度相对较慢。

有经济学家认为，来自国外的高科技以及廉价劳动力的竞争，迫使中国不得不进行产业链的升值，如果在这一点上失败，中国的经济将停滞不前。

李鱼/雨涵(路透社、财新网)

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