 中国工业产出遇瓶颈 经济复苏“基础尚不牢固” | 经济纵横 | DW | 17.05.2021

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经济纵横

中国工业产出遇瓶颈 经济复苏“基础尚不牢固”

中国工业投资消费四月增速进一步放缓，零售额也大幅低于预期。中国国家统计局官员表示，层出不穷的新问题可能影响中国经济复苏，国内经济恢复基础尚不牢固。

Symbolbild Export Containerschiff Schiff

（德国之声中文网）尽管中国出口商品需求旺盛，但全球供应链瓶颈和原物料价格上涨拖累生产，使正从去年新冠疫情中复苏的中国经济步履维艰。

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中国经济正从新冠疫情中稳健复苏。与去年同期的低基数相比，今年四月外贸出现强劲增长。德国也从中国强劲的消费需求中获益。

新冠疫情对全球经济造成重创的同时，今年三月中国的进出口都实现了超过30%的增长。专家们普遍认为，尽管存在一些不确定因素，但中国外贸仍将保持稳健增长态势。

根据国际货币基金组织的计算，中国今年的经济增长在去年2.3%的基础上反弹实现高增长，美国则依靠拜登政府2万亿的基建计划推动GDP。

作为世界第二大经济体，中国经济受到新冠疫情严重冲击。而现在中国经济却创下了三十年以来季度增幅的最高记录。种种迹象显示，中国政府严苛的防疫政策收到了成效。

根据中国国家统计局周一发布的数据，四月份全国规模以上工业增加值同比增长9.8%，符合预期但增幅低于三月份的14.1%。社会消费品零售额则同比增加17.7%，远低于预期的24.9%，以及三月份的增幅34.2%。

中国国家统计局新闻发言人付凌晖周一在新闻发布会上表示，中国四月份经济稳步改善，但新问题层出不穷，包括国际大宗商品价格上涨。

“总的来看，4月份我国经济运行稳中加固、稳中向好。同时也要看到，全球疫情形势仍然复杂，世界经济恢复很不平衡；国内经济恢复基础尚不牢固，发展中出现一些新情况新问题。”

“作为企业整体，价格上涨有利于企业效益改善，但对于下游行业的压力需要引起重视，采取有效措施，加强原材料市场调节，推动企业平稳健康发展。”

中国四月份的生产者价格指数（PPI）创下2017年10月以来的新高。根据中国央行上周的一份报告，今年第二和第三季度还可能继续上涨。

四月份中国工业、投资和消费同比均放缓，这是受到去年同期基数同步抬高的影响。

在汽车业，汽车产销从69.8%下滑6.8%，部分原因是基数效应以及汽车系统中的半导体严重短缺。

尽管铝和粗钢产量创历史新高，但四月份水泥产量增长放缓，原煤产量同比下降。

保银投资首席经济学家张智威指出：“中国经济显示出复苏不均衡的迹象：一方面是强劲出口和国内投资，另一方面是疲软的消费。”

旅游、休闲和娱乐产业是大型雇主，但仍受到新冠疫情的不确定性拖累。

中国国家统计局数据显示，家用电器类商品销售增速较上月大幅下降，从三月的38.9%下滑6.1%。

凯投宏观（Capital Economics）的资深中国经济学家伊凡斯-普里查德（Julian Evans-Pritchar）在一份报告中指出，零售额环比增速远低于新冠疫情前的速度。

“展望未来，随着劳动力市场的持续紧缩，我们认为消费反弹在未来几个月内会再次加快。”

China Wirtschaftswachstum

尽管中国出口商品需求旺盛，但全球供应链瓶颈和原物料价格上涨拖累生产

是时候重新评估？

今年第一季度，中国GDP同比增长达18.3%，许多经济学家预期今年的经济增长将超过8%。

四月份，在美国经济快速复苏以及其他国家工厂生产停滞的情况下，对中国商品的强劲需求带动出口加速增长。

然而，四月份的工业活动业因为供应瓶颈以及成本价格上涨而放缓。政策制定者也承认在经济复苏中存在弱点。

浙江省一家汽车配件厂的经理表示，生产价格提高导致利润下滑，虽然销售增加但相对缓慢，因此该厂计划相应地减少产量。

中共中央政治局4月底召开会议时也指出：“要辩证看待一季度经济数据，当前经济恢复不均衡、基础不稳固。”

周一公布的指标也显示，今年1到4月固定资产投资同比增加19.9%，但比1到3月的25.6%有所减缓。

保银投资的张智威认为：“政府可能暂时不会收紧货币政策，并观察经济复苏的步伐。”

（路透社）

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