中国山西暴雨 逾175万人受灾

（德国之声中文网）中国山西省多地连日强降雨引发洪灾，近日又发布寒流预警，增加救灾困难。中国媒体指出，洪害已导致超过175万人受灾，12万人紧急转移安置，284万亩农作物受损丶1.7万余间房屋倒塌。

新华社指出，山西多地遭遇连续强降雨，多个地区均创下10月上旬累计降雨量历史纪录，暴雨造成了山体滑坡丶道路中断丶村庄进水丶房屋倒塌及人员伤亡。

山西大雨引发洪水在中国网络引发广泛关注，「山西为何遭遇罕见秋汛」登上百度热搜，当地媒体指出，素有「十年九旱」之称的山西之所以会遭遇这场暴雨是因爲大气环流形势稳定，有利於山西出现长时间的降水，再加上以及水气条件充沛，使累计雨量较大；另外，低层抬升条件长时间维持，也导致局部地区出现极端强降水，有专家称，山西本次受灾范围比先前河南更大。

《中国新闻周刊》报导称，在经过数天的暴雨肆虐后，山西省多地成灾，多个地区又处于霜冻丶寒潮预警中，部分地区地面最低温度将下降到0℃以下。

晋中市灵石县梁家焉乡一位村民10月9日告诉《中国新闻周刊》，当地村里道路被冲毁后，村民无法外出，「现在最紧急的是疏通道路，能让帐篷丶保暖衣物丶感冒药丶雨衣雨鞋这些物资进来，太冷了，身体受不了」。

今年中国极端天气不断，7月底时河南省也曾连续出现暴雨天气，造成包含省会郑州在内的多处严重洪灾，水库超汛限水位，灾情十分危急。根据河南省政府统计，当时洪灾造成超过300人不幸丧生，共有150个县（市丶区）丶1663个乡镇丶1453.16万人受灾。

豪雨之后郑州出现严重内涝 大水冲破防水墙 中国河南省郑州市遭遇数百年未遇的特大暴雨。7月20日晚，积水冲破挡水墙，进入地下交通区域，地铁进水。尤其是郑州地铁5号线灾情最严重，被困人数最多。当日晚郑州地铁全线关闭。

豪雨之后郑州出现严重内涝 历史罕见的超强降雨 据郑州气象局公布的数据，郑州20日16时~17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。周三凌晨，郑州全市抗灾2级应急响应提升到1级。

豪雨之后郑州出现严重内涝 部分地区停电 城市被淹后，部分地区停电。郑州大学第一附属医院因停电电梯停运，院内救治无法进行，备用电源无法使用。受灾严重医院的重症病人已组织向外转运。据悉，直到周三傍晚，郑州水电供应仍是棘手问题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 百万受灾人口 25人丧生 周二，包括省会郑州在内的多地出现险情后，受灾人口上升到120万。已有16多万居民被撤离到安全地带。截止到周三，已有25不幸丧生，7人失联。

豪雨之后郑州出现严重内涝 天气预报有偏差 气象学家认为，河南省及郑州市均在灾害前发布了紧急通知，但天气预报于暴雨实际降临的时间、强度和位置都有偏差。如何更准确地预报极端天气，是全球科学界共同面对的一道难题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 驰援力量赶到 周三，解放军中部战区出动700多士兵、武警派出1000多人，赶到郑州。中国应急管理部启动跨区域增援预案，从7省调集1800名人员组成消防救援队，加入到抢险的行列中。

豪雨之后郑州出现严重内涝 企业捐款超过10亿元 洪灾给生命和财产造成巨大损失。与此同时，中国企业界发起捐助行动，截止到当地时间周三，已有20多家企业总共捐款金额超过10亿元。

豪雨之后郑州出现严重内涝 千年一遇？ 此次洪灾爆发后，有人说郑州等地遇上的豪雨属于“千年一遇”，防不胜防。但中国气象学家认为，当然应该从较长的历史记录推算极端天气出现的历史重现期。不过，中国从1951年后才有降水量的科学记录，直到目前才有70年左右。因此，很难谈“千年一遇”这一问题。



然而，中央社指出，河南洪灾在当时引发了全国甚至海外的关注。相较之下，山西的灾情却是在大雨稍歇几天後才引发关注。

《极目新闻》引述网友观点，认为山西水灾会显得信息滞后，可能与当地媒体对灾情的报道不够有关，信息没传播开来；另一位网友则称，河南水灾刷屏是因为郑州暴雨，而山西水灾波及的多是县市与农村地区，关注度相对弱了些。

（综合报导）

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