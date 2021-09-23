中国山西暴雨 逾175万人受灾

继今年7月中国河南遭受严重洪灾後，山西许多地区最近也因极端强降水引发山洪和洪涝等严重灾害，专家称山西受灾范围比先前河南更大。
（德国之声中文网）中国山西省多地连日强降雨引发洪灾，近日又发布寒流预警，增加救灾困难。中国媒体指出，洪害已导致超过175万人受灾，12万人紧急转移安置，284万亩农作物受损丶1.7万余间房屋倒塌。
新华社指出，山西多地遭遇连续强降雨，多个地区均创下10月上旬累计降雨量历史纪录，暴雨造成了山体滑坡丶道路中断丶村庄进水丶房屋倒塌及人员伤亡。
山西大雨引发洪水在中国网络引发广泛关注，「山西为何遭遇罕见秋汛」登上百度热搜，当地媒体指出，素有「十年九旱」之称的山西之所以会遭遇这场暴雨是因爲大气环流形势稳定，有利於山西出现长时间的降水，再加上以及水气条件充沛，使累计雨量较大；另外，低层抬升条件长时间维持，也导致局部地区出现极端强降水，有专家称，山西本次受灾范围比先前河南更大。
《中国新闻周刊》报导称，在经过数天的暴雨肆虐后，山西省多地成灾，多个地区又处于霜冻丶寒潮预警中，部分地区地面最低温度将下降到0℃以下。
晋中市灵石县梁家焉乡一位村民10月9日告诉《中国新闻周刊》，当地村里道路被冲毁后，村民无法外出，「现在最紧急的是疏通道路，能让帐篷丶保暖衣物丶感冒药丶雨衣雨鞋这些物资进来，太冷了，身体受不了」。
今年中国极端天气不断，7月底时河南省也曾连续出现暴雨天气，造成包含省会郑州在内的多处严重洪灾，水库超汛限水位，灾情十分危急。根据河南省政府统计，当时洪灾造成超过300人不幸丧生，共有150个县（市丶区）丶1663个乡镇丶1453.16万人受灾。
然而，中央社指出，河南洪灾在当时引发了全国甚至海外的关注。相较之下，山西的灾情却是在大雨稍歇几天後才引发关注。
《极目新闻》引述网友观点，认为山西水灾会显得信息滞后，可能与当地媒体对灾情的报道不够有关，信息没传播开来；另一位网友则称，河南水灾刷屏是因为郑州暴雨，而山西水灾波及的多是县市与农村地区，关注度相对弱了些。
（综合报导）
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。