中国居民存款增速创新低 钱都去哪儿了？

（德国之声中文网）10月1日的《北京日报》刊登题为"中国人为啥不爱存钱了？"的文章，援引央行公布的数据称，今年8月，中国金融机构各项存款余额同比增长8.3%。而此前39年间，中国金融机构各项存款余额同比增速从未跌破过9%。与存款增速的整体下滑相比，居民存款增速下滑更为严重，从2008年到2018年，短短10年间，城乡居民存款增速从18%下滑到了7%左右。

挣钱没有花钱快

报道称，中国居民人均可支配收入近年来持续走高，可居民似乎越来越不热衷存钱了。日常消费、理财和购房，消耗了越来越多的存款。其中购房成为居民存款的另一大重要流向。今年各家银行发布的半年报数据显示，银行房地产贷款投放规模仍居高不下。尤其是上半年三四线城市的个贷增长明显。首付款和月供支出，快速消耗了家庭储蓄。

很多中国网友对这一报道的反应可以用一句反问来总结："没钱怎么存？"；"六个口袋的钱都掏空了"；"被卖地和卖房的合伙掏空了，哪还有钱存？"；"现在5元钱的购买力差不多相当于20年前的1元，人生可不止一个20年，基本上存多少亏多少。"

《北京青年报》9月17日刊登的"存款增速创近40年新低：居民少存的钱去哪儿了？"的文章援引多名业内人士指出， 由于受经济下行趋势制约，全国居民人均可支配收入增速有所放缓，是导致居民存款余额增速放缓的根本原因。

北京理工大学经济学教授胡星斗对德国之声表示，中国居民存款增速下滑，是预料之中的。一个最主要的原因是，"随着近几年经济的不景气，人们的实际收入或者说可支配收入，刨去通货膨胀的因素，实际收入的增速是在不断下滑的。"

中国国家统计局最新数据显示，上半年，全国居民人均可支配收入14063元，同比增长6.6%，但仍然小于9.4%的消费增速。社会消费品零售总额大于居民可支配收入的增速--挣钱的速度赶不上消费的速度，能存下的钱自然少了。而同时，中国人日常生活面对的支出越来越多。很多人为购房背上了沉重的经济负担。此外在医疗、教育、养老方面的支出，也构成了部分债务。

"心里不踏实"

胡星斗认为，存款减少与支出和生存压力加大有关，也与人们对通货膨胀的预期有关。"基于对过去10年的经验以及对未来货币超发的预期，人们可能更多地选择理财产品或其它形式的投资，因为存款实际上是负利率。"

存款增速放慢会是一个常态化现象

《北京日报》援引业内人士分析，居民储蓄率过快下降可能会引发金融风险及连锁效应--如果居民储蓄率的下降幅度过于明显，将会加大整个社会的债务偿还压力，使金融体系变得更加难以承受风险。

该报同时援引中国人民大学近日发布的宏观经济月度数据分析报告成称，"未来存款增速放慢会是一个常态化现象，并不值得过度担心"。报告称，居民存款增速创新低也有大量存款理财化的因素，正反映了居民投资渠道的增加。

胡星斗认为，中国居民的储蓄率还是应该有所提高。原因之一是中国家庭面对的隐性负债--即未来某种不可预期的负债风险很大，例如患大病后的巨额医疗费用，就可能成为巨大负担。

胡星斗认为，居民存款增幅下降，并不说明中国人不爱存钱了，而是因为要花钱的地方太多，迫不得已。"很大程度上是人们心里不踏实、对未来生活担忧的表现"。