中国小感冒 全球供应链将大病一场？

（德国之声中文网）中国目前正经历着自疫情以来最大规模的感染潮，中国国家卫建委周五通报了超过24000名新感染者，其中绝大多数感染者都没有症状，但在目前的清零政策之下，所有被感染者都必须隔离。另外，为了抑止疫情蔓延而在上海和吉林部分地区所实施的封城，也已经衍生出许多经济问题。

港口缺工 上海港交易量骤降

疫情相关的限制迫使许多公司停止生产并放缓新项目，而那些仍在运营的公司正努力应对卡车司机的短缺，以及繁复的许可证和新冠测试要求。在中国庞大的消费经济中，短缺问题开始浮上台面。淘宝网等购物平台面临交货延迟，一些工厂必须另寻其他的供应商。如果封锁持续下去，中国境外也可能很快就能感受到这种影响。

封城后空荡的上海市区

在上海港，缺工意味着货物的进出越来越困难。尽管上海国际港务集团本周表示码头运作正常，「但事实是......由于对卡车司机的管制，它并没有真正运作，」中欧商会上海分会副主席许倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）告诉法新社。 「上海港的周交易量下降了40%，所以这影响甚巨。」问题关键在于岸上：卡车司机不愿意去上海，他们必须接受新冠检测以取得许可证，也担心任务结束后会被隔离。

野村证券首席中国经济学家陆挺向法新社表示：「随着『清零』的效益下降，其成本将大幅上升，特别是随着出口受到持续封城的打击。」他补充说，这将挑战中国今年国民生产总值增长5.5%的目标。

观看视频 02:27 封城之后的上海

全球供应链受到威胁？

40%在华德企认为，他们的供应链遭遇困难，通往欧洲的出口路线已经有三分之一受到严重影响或完全中断。 86%在中国的美国制造商也称供应链受到了干扰。此外，由于封城，上海浦东和虹桥机场的地面工作人员也出现了短缺，现在只能处理有限的货物，国际航班更是越来越少。

中欧商会主席伍德克（Joerg Wuttke）警告：世界上最大制造业国家的货运量正在明显下降，「如果中国有个小感冒，世界其他地方的供应链都会大病一场。」他说，中国贡献了全球增长的四分之一，每个产品都有「中国的影子」。如果中国的供应链受到打击，它肯定会影响到商品的供应、价格和选择。

防疫策略将至少持续到二十大之后

中国正处于两难境地：由于未像其他国家一样经历过疫情爆发的阶段，这个拥有十几亿人口的国家至此仍缺乏天然免疫力。而中国国产的疫苗被认为保护力不足，但较有效的西方疫苗仍尚未得到许可。此外，虽然按照国际标准，疫苗接种率很高，但仍有数以千万计的老年人没有接种疫苗或接种不充分。

柏林的墨卡托中国研究中心（MERICS）首席经济学家曾林（Max Zenglein）说：「中国坚持其目前的防疫策略，也与中国领导人的政治叙事有关，即中国能比其他国家更好地应对这种大流行病。」这就是为什么观察家们不预期会这么早出现转机，特别是不会在秋季的二十大之前，届时习近平有望能取得中共最高领导人的第三个任期。

（法新社、德新社）

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