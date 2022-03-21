中国将选择「生活正常化」与「动态清零」共存的防疫路线？

（德国之声中文网）中国国家卫健委周六（3月26日）发布的疫情最新情况显示，3月25日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例1335例，其中本土病例1280例，多数来自「重灾区」吉林。当日新增本土无症状感染者4430例，排名前三的省份分别是上海2231例、吉林1374例和河北184例。

无症状者比例高

其中，曾在过去被视为抗疫「模范生」的上海，在这一波奥密克戎感染潮之下，也受到极大影响。上海市卫健委有关方面本周表示，当前上海面临着「常态化防控以来疫情形势最为严峻复杂的挑战」。

卫生官员解释，目前流行的奥密克戎变异株BA.2亚型有隐匿性强、临床症状不典型等特点；而此次感染者绝大多数都已经完整接种过疫苗，免疫力增强，使得目前感染者中「无症状」比例较高。此外，本轮感染者以抵抗力较强的中青年为主，再加上密集的区域网格化核酸筛查，都会使得无症状者较容易被发现。

「不仅仅是上海人民自己的上海」

尽管确诊和无症状通报人数不断上升，上海至今未实行强硬的封城手段。近日网络上曾出现「上海要封城」的传闻，上海市政府新闻办公室随即澄清「传言不属实」。在本周六（3月26日）的上海市疫情防控工作新闻发布会上，复旦大学上海医学院副院长吴凡将目前该市采用的管控方式称为「上海的一种探索」：对个别街区进行48小时的滚动封锁，以及大规模核酸检测加上抗原自检。

上海港是全世界最繁忙的港口之一

吴凡称，「这种探索可以说也是被逼出来的」，以应对病毒的快速传播和上海本身的城市特点。他指出，上海这个城市承载了不仅仅是上海人民自己的上海，还在全国经济社会发展，甚至全球经济当中承载发挥了重要的功能，因此不能轻易封城。吴凡提到，如果「这个城市停下来，东海上就会多出很多漂在海上的国际货轮，就会影响整个国家的经济和全球的经济。」

扩大发放抗原检测试剂

上海和吉林两地的卫生单位最近都宣布，将扩大发放可供市民自我检测的抗原检测试剂盒。截至目前，吉林省已累计调拨抗原检测试剂盒四千多万人份。中国当局直至今年三月才决定放行新冠抗原的快速自测，一些专家在过去曾称，除非中国渐渐抛弃清零政策，不然恐怕不会大规模核准使用抗原快筛。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月22日0—24时，新增确诊病例2667例。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



尽管中国国家主席习近平在3月17日仍表示，中国仍将坚持「动态清零」的防疫政策，但根据中国国家卫健委3月15日最新发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》已经能看到许多放宽管控的信号，包含不再要求轻症病人前往定点医院治疗、解除隔离后仅需进行7天居家健康监测等。

正常生活或动态清零？

中国国家传染病医学中心主任、上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长张文宏3月24日在个人微博写到：「维持生活正常化应该放到跟动态清零同样重要的位置」。他指出：「新药已经落地，疫苗三针加强有效，核酸快速精准筛查有望跑过病毒，全国各地开始未雨绸缪，筹建后备隔离点医院。」他也提到上海目前的防疫，「不搞一刀切，希望在尽量无疏漏筛查的同时能够最小化影响生活，肯定是非常不容易,也难免会不顺利，但也正显示了我们绝不肯走抗疫回头路的决心。」

（综合报道）

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