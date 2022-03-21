中国将选择「生活正常化」与「动态清零」共存的防疫路线？

尽管感染人数居高不下，上海至今仍未封城，而是采用分区封锁、大规模核酸检测加上抗原自检等管控方式。上海目前的措施，是否能成为中国之后防疫路线的借镜？
（德国之声中文网）中国国家卫健委周六（3月26日）发布的疫情最新情况显示，3月25日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例1335例，其中本土病例1280例，多数来自「重灾区」吉林。当日新增本土无症状感染者4430例，排名前三的省份分别是上海2231例、吉林1374例和河北184例。
其中，曾在过去被视为抗疫「模范生」的上海，在这一波奥密克戎感染潮之下，也受到极大影响。上海市卫健委有关方面本周表示，当前上海面临着「常态化防控以来疫情形势最为严峻复杂的挑战」。
卫生官员解释，目前流行的奥密克戎变异株BA.2亚型有隐匿性强、临床症状不典型等特点；而此次感染者绝大多数都已经完整接种过疫苗，免疫力增强，使得目前感染者中「无症状」比例较高。此外，本轮感染者以抵抗力较强的中青年为主，再加上密集的区域网格化核酸筛查，都会使得无症状者较容易被发现。
尽管确诊和无症状通报人数不断上升，上海至今未实行强硬的封城手段。近日网络上曾出现「上海要封城」的传闻，上海市政府新闻办公室随即澄清「传言不属实」。在本周六（3月26日）的上海市疫情防控工作新闻发布会上，复旦大学上海医学院副院长吴凡将目前该市采用的管控方式称为「上海的一种探索」：对个别街区进行48小时的滚动封锁，以及大规模核酸检测加上抗原自检。
吴凡称，「这种探索可以说也是被逼出来的」，以应对病毒的快速传播和上海本身的城市特点。他指出，上海这个城市承载了不仅仅是上海人民自己的上海，还在全国经济社会发展，甚至全球经济当中承载发挥了重要的功能，因此不能轻易封城。吴凡提到，如果「这个城市停下来，东海上就会多出很多漂在海上的国际货轮，就会影响整个国家的经济和全球的经济。」
上海和吉林两地的卫生单位最近都宣布，将扩大发放可供市民自我检测的抗原检测试剂盒。截至目前，吉林省已累计调拨抗原检测试剂盒四千多万人份。中国当局直至今年三月才决定放行新冠抗原的快速自测，一些专家在过去曾称，除非中国渐渐抛弃清零政策，不然恐怕不会大规模核准使用抗原快筛。
尽管中国国家主席习近平在3月17日仍表示，中国仍将坚持「动态清零」的防疫政策，但根据中国国家卫健委3月15日最新发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》已经能看到许多放宽管控的信号，包含不再要求轻症病人前往定点医院治疗、解除隔离后仅需进行7天居家健康监测等。
中国国家传染病医学中心主任、上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长张文宏3月24日在个人微博写到：「维持生活正常化应该放到跟动态清零同样重要的位置」。他指出：「新药已经落地，疫苗三针加强有效，核酸快速精准筛查有望跑过病毒，全国各地开始未雨绸缪，筹建后备隔离点医院。」他也提到上海目前的防疫，「不搞一刀切，希望在尽量无疏漏筛查的同时能够最小化影响生活，肯定是非常不容易,也难免会不顺利，但也正显示了我们绝不肯走抗疫回头路的决心。」
（综合报道）
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中国的新冠疫情仍持续让民众处于紧张状态。曾被视为抗疫“模范生”的上海，在这一波奥密克戎感染潮之下，也受到巨大压力。香港的最新研究显示，接种三剂科兴疫苗对预防重症有明显效果。
中国的“动态清零”防疫政策在很长时间较为成功，将新冠疫情的影响压制在最低限度之内。但随着奥密克戎变种的扩散，这种防疫策略也经受前所未有的考验。而在美国经历了完全不同防疫策略的华人们，回到中国之后的感受更为强烈。