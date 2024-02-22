 中国将派更多大熊猫前往美国“亲善” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2024

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时政风云

中国将派更多大熊猫前往美国“亲善”

中国计划将更多大熊猫送往美国。这是在两国关系恶化、中国几乎召回所有借给美国动物园的被用作友谊标志性的大熊猫之后，中国再次向美国表现出建立长期友谊的姿态。

图为大熊猫“美香”，这只大熊猫曾生活在美国华盛顿哥伦比亚特区美国国家动物园二十余年，在2023年11月8日搭乘飞机返回中国

图为大熊猫“美香”，这只大熊猫曾生活在美国华盛顿哥伦比亚特区美国国家动物园二十余年，在2023年11月8日搭乘飞机返回中国

（德国之声中文网）中国野生动物保护协会正在与华盛顿国家动物园协商，可能会让更多的大熊猫送到美国。这标志着两个超级大国之间的外交关系正在改善。

据报道，中国已经计划向美国加州圣迭戈动物园送去一对新的大熊猫。这是在两国关系恶化而召回几乎所有借给美国动物园的被用作友谊标志性的大熊猫之后，中国再次向美国表示建立长期友谊的姿态。

“熊猫外交”很甜蜜 但这份爱有时会过期

中国官媒新华社周四（2月22）报道，中国野生动物保护协会最近与西班牙马德里动物园以及美国圣迭戈动物园签署了合作协议，目前正与美国华盛顿国家动物园和奥地利美泉宫动物园就新一轮合作进行磋商。

圣迭戈动物园管理方告诉美联社，如果所有许可证和其他要求都得到批准，两只大熊猫（一公一母）预计最早将于今年夏末抵达，这距离该动物园将最后一只熊猫送回中国已有大约五年时间。

“友谊标志”的中断与重启

多年来，中国将曾经的濒危动物大熊猫借给各国动物园作为亲善大使，并由此促进了当代中国的“熊猫外交”。

去年11月，华盛顿国家动物园将三只大熊猫归还给了中国，中断了在美国首都持续50多年的“友谊标志”。佐治亚州亚特兰大动物园成为美国唯一一家拥有大熊猫项目的动物园。

亚特兰大动物园四只大熊猫的租借协议将于今年到期。如果没有后续，这就意味着自1972年中国政府在尼克松总统历史性访华之后向美国赠送两只大熊猫作为礼物以来，美国将首次没有大熊猫。

图为2023年11月在华盛顿，一辆卡车准备将一只大熊猫从美国送回中国

图为2023年11月在华盛顿，一辆卡车准备将一只大熊猫从美国送回中国

中国野生动物保护协会近日在其微信账号上表示，已与多家动物园达成并签署了保护大熊猫的协议。

中国外交部发言人毛宁也于周四在例行记者会上回答记者提问时，证实了中方的有关机构分别同西班牙的马德里动物园和美国的圣迭戈动物园“就新一轮的大熊猫国际保护合作事宜签署了协议，同时也在同美国的华盛顿国家动物园和奥地利的美泉宫动物园积极磋商开展新一轮的合作”。
 
毛宁说：“我们期待同有关国家的新一轮大熊猫国际保护合作，将进一步拓展大熊猫等濒危物种保护科研成果，促进民心相通和民间友好。” 

在过去的一年里，中美两国因地区战争、贸易争端和间谍指控等一系列全球性问题而关系紧张。在过去几个月里，两国领导人举行了多轮会谈，以缓和紧张局势。

（美联社、路透社）

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