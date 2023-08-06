中国将成为日俄领土之争的最后赢家？

（德国之声中文网）随着俄乌战事陷入僵持状态，莫斯科也不得不将越来越多的军事和经济资源送往西部边境。在东京，一些保守派人士暗示，俄乌战争将会给日本提供重新控制北方领土的难得机会。日本人所谓的北方领土，就是俄罗斯人口中的千岛群岛，这一二战后被苏军占领的地区具有极其重要的战略意义。

日俄双方曾多次就伊图鲁普岛（日语为 Etorofu）、国后岛（日语为 Kunashiri）、色丹岛和齿舞岛的归属问题举行会谈，但始终未能达成共识。这也是日俄双方始终无法签署和平协定的原因。



当今的日本并没有以武力手段解决领土争端的计划，但仍有很多人希望，随着普京政权的日益削弱，有朝一日，将能通过外交和经济激励方式促成日俄领土争端的解决。

不过，即使俄乌战争有可能导致克里姆林宫无暇顾及千岛群岛，但俄罗斯的盟友 - 中国或许也在打自己的算盘。

日俄间存在主权争议的千岛群岛。

危机四伏的莫斯科

日本民族主义报刊《产经新闻》前不久发表文章，指出俄军在乌克兰战场的被动局面以及昙花一现的瓦格纳叛乱都是俄罗斯已经开始衰落的标志。该报称，瓦格纳叛乱表明，“一支配备了坦克和防空武器的小股武装”就足以引起人们对莫斯科防务能力的担忧，“首都的防务能力尚且如此，俄罗斯边疆地区的防务岂不就是形同虚设吗？”

文章称，日本必须为俄罗斯的崩溃和解体做好准备。该报的另一篇文章写道，军事挫败或进一步的内乱都可能导致普京政权被推翻，而又会引发俄罗斯的解体，因为一些地处边远地区的共和国会谋求独立。在这种情况下，日本则可能同管理北方领土的新政府达成协议，以经济援助换取归还领土。

文章认为，即使普京没有被推翻，但持续数年的国际制裁，也有可能促使他愿意以上述岛屿换取援助。

叶利钦时代的回声

福井县立大学国际关系学教授岛田洋一表示：“叶利钦担任俄罗斯领导人的年代，日本曾非常接近同莫斯科达成一项协议，即俄罗斯至少将部分岛屿归还日本，以换取经济援助，但这一努力最后功亏一篑。”

岛田洋一对德国之声表示：“也就是说，归还领土换取经济援助以前是有先例的。完全可以想象，一旦俄罗斯陷入混乱，无论谁接手政权，都会接手一系列的经济和外交难题，因此将北方领土归属问题重新提上议事日程并非没有可能。”

不过，岛田洋一同时也表示，如果中国决定以军事手段夺取俄罗斯远东地区的领土，那么东京的任何外交努力都会化为乌有，这也是日本无法想象的场景。

中国通往太平洋的船票？

今日俄罗斯远东领土的大部分土地，十九世纪中叶之前曾是中国满洲的一部分，中国对上述地区丰富的能源和原材料可能拥有极大的兴趣。

日本分析人士注意到，中国政府现在开始以从前的中文名称来称呼俄罗斯远东地区的一些城市，其中包括港口城市符拉迪沃斯托克和萨哈林岛。一旦中国对萨哈林岛发动攻势，此间的七百万俄罗斯居民将毫无招架之力。

从战略层面上讲，控制上述地区对中国也极有吸引力。由日本、台湾和菲律宾形成的岛链，将中国围堵在相对较浅的沿岸水域，而这些国家也都对中国的扩张计划充满了敌意。

岛田洋一教授认为，获取千岛群岛将使中国获得“通往北冰洋的通道，并拥有了直接通往北太平洋的军港。”他说：“俄罗斯陷入混乱的可能性正在与日俱增，我们必须对中国保持警惕。”

“俄罗斯四分五裂的可能性微乎其微”

东京国士馆大学国际关系学教授金贝格（Yakov Zinberg）表示，尽管日本对收复北方领土抱有野心，但中国出手确保俄罗斯远东安全 "则是一种更为现实的可能性"。

来自圣彼得堡的金贝格表示，即使俄罗斯愿意同日本就千岛群岛问题进行谈判，中国政府也会迅速介入，并利用 "密切合作"来促成一个对中国更有利的解决方案。

金贝格说："在我看来，俄罗斯土崩瓦解四分五裂的可能性微乎其微。是的，俄罗斯可能会在经济上被削弱，但我不认为会惨到让莫斯科不得不考虑将领土拱手让给日本的地步。”

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